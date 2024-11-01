·
El PP empieza a mandar ayuda
Ya llega el apoyo contra incendios a Galicia por vía terrestre.
etiquetas
galicia
incendios
ayuda
humor
#2
neo1999
Antes llegará la lluvia que el PP.
1
K
30
#1
Antipalancas21
Pronto llegaran, hoy no !!!!!!!!! mañana. cd
0
K
19
