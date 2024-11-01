edición general
18 meneos
219 clics

El PP empieza a mandar ayuda  

Ya llega el apoyo contra incendios a Galicia por vía terrestre.

| etiquetas: galicia , incendios , ayuda , humor
13 5 2 K 238 ocio
2 comentarios
13 5 2 K 238 ocio
neo1999 #2 neo1999
Antes llegará la lluvia que el PP.
1 K 30
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Pronto llegaran, hoy no !!!!!!!!! mañana. cd
0 K 19

menéame