Marco Rubio, secretario de estado de EEUU, deniega la entrada líderes palestinos para la asistencia a la Asamblea General de la ONU por primera vez en la historia

El secretario de Estado Marco Rubio ha negado a los líderes palestinos visas para asistir el próximo mes a la Asamblea General de las Naciones Unidas, citando una antigua ley estadounidense que prohíbe el reconocimiento de la estadidad palestina y las sanciones a la Autoridad Palestina por el llamado pago de "papel por la muerte" a los terroristas. Según documentos internos revisados por Fox News, Rubio firmó recomendaciones que bloquearían visas para altos funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) y la incluido Mahmoud Abbas.
| etiquetas: eeuu , palestina , israel , onu , asamblea
Vigo es un buen sitio, que está enfrente...
Mejor dejarlo como un solar maldito.
Que esto lo diga un estadounidense.
En fin, la sede de la ONU debería estar en Suiza, eterno pais neutral (no se si hay otra).
Otro enlace.
Si algún @admin quiere cambiar el enlace no me opongo. Más que nada es por la repelencia a la cadena Fox, pero es ya una cuestión personal