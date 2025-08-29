edición general
Marco Rubio, secretario de estado de EEUU, deniega la entrada líderes palestinos para la asistencia a la Asamblea General de la ONU por primera vez en la historia

Marco Rubio, secretario de estado de EEUU, deniega la entrada líderes palestinos para la asistencia a la Asamblea General de la ONU por primera vez en la historia

El secretario de Estado Marco Rubio ha negado a los líderes palestinos visas para asistir el próximo mes a la Asamblea General de las Naciones Unidas, citando una antigua ley estadounidense que prohíbe el reconocimiento de la estadidad palestina y las sanciones a la Autoridad Palestina por el llamado pago de "papel por la muerte" a los terroristas. Según documentos internos revisados por Fox News, Rubio firmó recomendaciones que bloquearían visas para altos funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) y la incluido Mahmoud Abbas.

Pues va tocando cambiar de pais la sede de la ONU. No se que complicado podría ser.
#2 Nada complicado. Basta decidir hacerlo.

Vigo es un buen sitio, que está enfrente...xD xD
En el Zendal, así se usa para algo xD
El Zendal está cubierto de oscuridad y angustia por 7291 ancianos abandonados hasta morir,
Mejor dejarlo como un solar maldito.
Demasiada luz para tanto oscurantismo
en Suiza hay otra.
Desde la primera votación a la última para cambiar de sede serían desestimadas por el veto del país residente, por lo menos.
Deberíamos negar la existencia de los ee.uu. y que esas tierras pasen a sus legítimos dueños, los nativos norteamericanos sobre los que los anglosajones aplicaron el genocidio de manera masiva.
bla bla bla bla bla los indios bla bla ¿en serio no veis lo ridículo que sois??
Deberías tratarte la sociopatía e intentar culturizarte algo, tus "argumentos" de niño de parvulario denota que te falta mucho para llegar al mínimo exigido.
Antes de que puedan ser tomados en serio como socios para la paz, la Autoridad Palestina y la OLP deben repudiar el terrorismo, las campañas de lucha legal en la CPI y la CIJ
Que esto lo diga un estadounidense. :palm: :palm: :palm:
Si lo piensas bien….
La sede de la ONU no debería estar en un país que se está despeñando hacia una dictadura teocrática.
A Ginebra todos, que le den por culo a zanahorio y su cohorte de lameculos.
¡Fascista, traidor, subnormal!
Otro punto para el nobel de la paz de Zanahorio.
El otro dia lo pregunté y me pareció raro que estando ahí no pasase nada. Antes lo pienso antes ocurre...

En fin, la sede de la ONU debería estar en Suiza, eterno pais neutral (no se si hay otra).
1 K 18
Suiza ya no es neutral.
Un cubano, a las órdenes de un alemán y en nombre de EE.UU. diciéndole a los palestinos que ...
cadenaser.com/nacional/2025/08/29/estados-unidos-revoca-los-visados-a-

Otro enlace.
Si algún @admin quiere cambiar el enlace no me opongo. Más que nada es por la repelencia a la cadena Fox, pero es ya una cuestión personal
Supongo que sois muy jovenes, pero esto ya ha pasado, se hizo la asamblea en la otra sede de la ONU en suiza y tan panchos.
