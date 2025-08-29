Marco Rubio, secretario de estado de EEUU, deniega la entrada líderes palestinos para la asistencia a la Asamblea General de la ONU por primera vez en la historia

El secretario de Estado Marco Rubio ha negado a los líderes palestinos visas para asistir el próximo mes a la Asamblea General de las Naciones Unidas, citando una antigua ley estadounidense que prohíbe el reconocimiento de la estadidad palestina y las sanciones a la Autoridad Palestina por el llamado pago de "papel por la muerte" a los terroristas. Según documentos internos revisados por Fox News, Rubio firmó recomendaciones que bloquearían visas para altos funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) y la incluido Mahmoud Abbas.