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Santiago Abascal llama a Juanma Moreno "Juanma Moruno"

Santiago Abascal llama a Juanma Moreno "Juanma Moruno"  

El líder de VOX ha recurrido a un insulto racista para dirigirse a Juanma Moreno. Llama 'Juanma Moruno' al líder del PP en la comunidad andaluza y le acusa de "solo hacer ver pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá".

| etiquetas: santiago abascal , juanma moreno , moruno
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Pocos politicos españoles tienen rasgos mas arabes q santi.
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devilinside #2 devilinside
#1 Ni el pelo más turco
7 K 76
ipanies #4 ipanies
#1 Hasta el apellido... Ab-ascal
1 K 19
#6 Eukherio *
#1 Ya, la verdad es que espero que sea chiste reciclado, que lo de Abascal llamando moro a otro es un: "fue a hablar de putas la tacones" de manual.
2 K 27
Vodker #9 Vodker
#1 Abascal no es bueno.  media
10 K 141
Alfon_Dc #10 Alfon_Dc
#1
Por eso es que quizá,por sus rasgos árabes ,Abascal es anti"moros", es como los anti"gais" más acérrimos, que resulta que suelen ser gais pasivos...por cierto..que opina Jetascal de los homosexuales? A ver si va a hacer combo.
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Skiner #11 Skiner
#1 Pero pocos le supuran como bocachancla. :troll:
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Rogue #16 Rogue
#1 El califa Don Julio Anguita
1 K 29
makinavaja #20 makinavaja
#1 Por eso lo llaman El Califa.... xD xD xD xD
0 K 12
skaworld #5 skaworld
Jojojojo que dice Abascal que el otro es "moro"
...Abascal el ario...
...Ese Abascal...
6 K 89
#7 sliana
Si Santi sabe de algo es de moros y de ver pasar el tiempo. Con esa barba parece abd al-rahman III
3 K 49
Metabarón #18 Metabarón
Lo dice Pagascal el sarraceno
1 K 28
jonolulu #8 jonolulu
¿Al Abaskán el moro?
1 K 27
vicus. #13 vicus.
A ver, tú pones a Juanma Moreno afeitado y bien aseadito y Abascal a pasar por una aduana gringa, y al que pillam primero por moro es Abascal, que con esa barbas parece un ayatolá sin turbante.
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mariKarmo #14 mariKarmo
Otro niñato pijo malcriado y poligonero que no ha dado un palo al agua en su puta vida.

No veas cómo está llena de mierda la derecha y ultraderecha de este país.

Menuda panda de hijos de papa.
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reithor #15 reithor
Le dijo la sartén al cazo
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Magog #3 Magog
Puede llamarle lo que quiera, técnicamente es su puta y estos macarras no respetan
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ehizabai #17 ehizabai
Cada vez que veo a Abascal, con esos rasgos, me acuerdo del chascarrillo de que en cierto pueblo pequeño de la Gipuzkoa más profunda aun se comentan las andanzas de un saharaui en los 70-80, que debió ser la alegría de todas las mujeres casaderas y casadas del pueblo, y cómo varios niños nacidos en la época tienen "curiosamente" rasgos norteafricanos.

Amurrio queda en Araba, pero...
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#19 KaBeKa
Entre uno con el colchón y otro haciendo gracietas con moro... vaya nivelazo de ideas en política tenemos, grandes argumentos e iniciativas.
Programa lo llama abascal.
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#12 Nusku
Es como el matón del recreo de 3º de EGB buscando la rima fácil con tu apellido mientras se come un bocadillo de Nocilla.
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menéame