Santiago Abascal llama a Juanma Moreno "Juanma Moruno"  

El líder de VOX ha recurrido a un insulto racista para dirigirse a Juanma Moreno. Llama 'Juanma Moruno' al líder del PP en la comunidad andaluza y le acusa de "solo hacer ver pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá".
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Por eso es que quizá,por sus rasgos árabes ,Abascal es anti"moros", es como los anti"gais" más acérrimos, que resulta que suelen ser gais pasivos...por cierto..que opina Jetascal de los homosexuales? A ver si va a hacer combo.
...Abascal el ario...
...Ese Abascal...
No veas cómo está llena de mierda la derecha y ultraderecha de este país.
Menuda panda de hijos de papa.
Amurrio queda en Araba, pero...
Programa lo llama abascal.