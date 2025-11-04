Sanidad envía un requerimiento a las comunidades del PP para que envíen los datos sobre los cribados de cáncer

Después del plantón al Consejo Interterritorial, el Ministerio de Sanidad ha decidido emitir un requerimiento para que las comunidades que se niegan a dar datos sobre los cribados de cáncer de mama, cérvix y colon envíen la información “a la mayor brevedad”.
| etiquetas: requerimiento , sanidad , comunidades , pp , datos , cribados , cáncer
Yo si fuera un paciente de cribados de mama o de colon de esas comunidades estaría ahora mismo cagado de miedo.
Ahora más que nunca.
Judicialmente el PP está respaldado así que...
Aquí es donde el rey debería servir para algo.
Curiosidad.