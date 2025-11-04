edición general
Sanidad envía un requerimiento a las comunidades del PP para que envíen los datos sobre los cribados de cáncer

Después del plantón al Consejo Interterritorial, el Ministerio de Sanidad ha decidido emitir un requerimiento para que las comunidades que se niegan a dar datos sobre los cribados de cáncer de mama, cérvix y colon envíen la información “a la mayor brevedad”.

#3 tierramar
El PP debería cambiar en su bandera la gabiota por la guadaña de la muerte.
#11 concentrado
En Madrid, Pecas está esperando el requerimiento para comérselo.
vicus. #6 vicus.
El primer.paso para aplicar el artículo 155
#12 Jodere
#6 No se puede aplicar, el senado es del PP
XtrMnIO #1 XtrMnIO
La de mierda que tienen que esconder los Pijos Pútridos como para no querer compartir esos datos con el estado español.
1 K 16
oceanon3d #14 oceanon3d *
#1 En bocas de clásicos de los peperos; si callan es porque ocultan algo.

Yo si fuera un paciente de cribados de mama o de colon de esas comunidades estaría ahora mismo cagado de miedo.
OCLuis #15 OCLuis
Tu voto mata.

Ahora más que nunca.
#2 username
se lo van a enviar hoy no, mañana
sotillo #10 sotillo
#2 ¿Te has dado cuenta tu tambien?
The_real_deal #4 The_real_deal
pa ke kieres saber eso jaja saludos
Falk #8 Falk
Si no lo envían q van a hacer? Llamar a sus mamás? :roll:

Judicialmente el PP está respaldado así que...

Aquí es donde el rey debería servir para algo.
Feindesland #5 Feindesland
¿El requerimjiento es sólo para las comunidades del PP, o para todas, o cómo va eso?

Curiosidad. ;)
reithor #7 reithor
#5 para los que no la envían de primeras, cuando se solicita.
#9 Einwanderer *
#5 Son las que o no los han comunicado aún o se han negado. En la noticia aclara que son quienes han hecho una escena pero, por si no estuviese lo bastante claro: www.rtve.es/noticias/20251104/sanidad-envia-requerimiento-legal-a-comu
Ze7eN #13 Ze7eN
#5 Las que se han NEGADO a enviarlo, que, casualidades, son solo las del PP.
