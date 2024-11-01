Sanidad avisa de que explorará acciones legales para que las comunidades den los datos sobre los cribados: "Las mamografías y todos los datos están por encima de los intereses del PP"

Mónica García ha avisado este jueves de que su departamento explorará todas las "acciones legales" que estén en su mano para que las comunidades autónomas del PP den los datos sobre la situación actual de los cribados del cáncer de mama, sobre los que "han perdido el control" en Andalucía porque "han troceado la sanidad pública para privatizarla". "Los datos los van a dar". Ha insistido en que los datos de los cribados "no son de Ayuso, ni de Moreno ni de Mazón; no son rehenes del PP"