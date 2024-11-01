edición general
16 meneos
68 clics
Sanidad avisa de que explorará acciones legales para que las comunidades den los datos sobre los cribados: "Las mamografías y todos los datos están por encima de los intereses del PP"

Sanidad avisa de que explorará acciones legales para que las comunidades den los datos sobre los cribados: "Las mamografías y todos los datos están por encima de los intereses del PP"

Mónica García ha avisado este jueves de que su departamento explorará todas las "acciones legales" que estén en su mano para que las comunidades autónomas del PP den los datos sobre la situación actual de los cribados del cáncer de mama, sobre los que "han perdido el control" en Andalucía porque "han troceado la sanidad pública para privatizarla". "Los datos los van a dar". Ha insistido en que los datos de los cribados "no son de Ayuso, ni de Moreno ni de Mazón; no son rehenes del PP"

| etiquetas: sanidad , acciones legales , cribado de cáncer , pp
13 3 0 K 324 actualidad
4 comentarios
13 3 0 K 324 actualidad
reithor #1 reithor
Ya están tardando, es inadmisible. Sedición.
1 K 22
jewel_throne #2 jewel_throne
DERECHA ESPAÑOLA = TRAIDORA A LOS CIUDADANOS Y A LA PATRIA.
1 K 22
OCLuis #3 OCLuis
Los que votan a esta gentuza a pesar de lo que hacen y de quienes son que sepan que estarán gobernados a perpetuidad por ellos en el infierno como castigo.
0 K 13

menéame