Sanidad estudia acciones legales frente a la insumisión de las comunidades del PP: “Esto no va a quedar así”

El Ministerio de Sanidad y los responsables autonómicos se preparan para un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud cargado de tensión. En el centro del debate, la negativa de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) a compartir los datos de los programas de cribado de cáncer, tras la crisis desatada por los fallos en el sistema andaluz de detección de cáncer de mama. El encuentro de este viernes marcará un nuevo pulso entre el Gobierno central y las autonomías por la transparencia sanitaria.