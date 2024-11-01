edición general
18 meneos
17 clics
Sanidad estudia acciones legales frente a la insumisión de las comunidades del PP: “Esto no va a quedar así”

Sanidad estudia acciones legales frente a la insumisión de las comunidades del PP: “Esto no va a quedar así”

El Ministerio de Sanidad y los responsables autonómicos se preparan para un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud cargado de tensión. En el centro del debate, la negativa de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) a compartir los datos de los programas de cribado de cáncer, tras la crisis desatada por los fallos en el sistema andaluz de detección de cáncer de mama. El encuentro de este viernes marcará un nuevo pulso entre el Gobierno central y las autonomías por la transparencia sanitaria.

| etiquetas: sanidad , acciones legales , insumisión , comunidades pp
15 3 0 K 171 actualidad
7 comentarios
15 3 0 K 171 actualidad
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
155, a ver si hay cojones y no queda en ladridos.
6 K 90
jonolulu #4 jonolulu *
#2 El 155 lo decide el Senado y el PP tiene mayoría absoluta. Casi tres cuartos de la cámara.
0 K 12
#6 DonaldBlake
#2 No ilegalizan a un partido que ha sido condenado por la Justicia, como para hacer lo que tú dices.
1 K 16
jonolulu #3 jonolulu
A ver Ayuso hizo lo que le salió de los huevos retrasando las cifras de contagios y de muertos durante la pandemia y no pasó nada.

¿Ahora esperáis que de datos de mamografías?
0 K 12
reithor #1 reithor
Atentos estaremos a cómo acaba este escándalo.
0 K 11
manc0ntr0 #7 manc0ntr0
17 reinos de taifas, así nos va
0 K 8
#5 AlexGuevara
Si fuera Catalunya, la Brunete estaría entrando por la Diagonal
0 K 7

menéame