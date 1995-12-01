edición general
28 meneos
41 clics
Las sanciones de EE.UU. y la UE han matado a 38 millones de personas desde 1970

Las sanciones de EE.UU. y la UE han matado a 38 millones de personas desde 1970

Una nueva investigación revela que las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa han causado la muerte de 38 millones de personas desde 1970. Estados Unidos y Europa llevan mucho tiempo utilizando las sanciones unilaterales como herramienta de poder imperial para disciplinar e, incluso, destruir los gobiernos del Sur Global que tratan de liberarse del dominio occidental, de trazar un camino independiente y de establecer cualquier tipo de soberanía significativa.

| etiquetas: usa , eeuu , ue , europa , sanciones , economía , guerra
23 5 5 K 295 actualidad
12 comentarios
23 5 5 K 295 actualidad
Comentarios destacados:      
TooBased #4 TooBased *
Lo malo que tiene Elenita es que no sabe leer ni comprobar las fuentes. Y eso que dice ser maestra. Menuda vergüenza.

Es un estudio de The Lancet ni más ni menos.
www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(25)00189-5/ful

También cita libros de la Universidad de Harvard. Universidad de referencia en su país preferido y faro de la libertad.
www.hup.harvard.edu/books/9780674064089

Vamos, que Elenita y su ignorancia, hacen el ridículo una vez más...
11 K 126
#5 muerola
#4 le da igual, es una simple propagandista del capitalismo
2 K 49
SRAD #7 SRAD
NYT, la FAO y The Lancet dicen que...
www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-repor
As many as 576,000 Iraqi children may have died since the end of the Persian Gulf war because of economic sanctions imposed by the Security Council, according to two scientists who surveyed the country for the Food and Agriculture Organization.
The study also found steeply rising malnutrition among the young, suggesting that more children will be at risk in the coming years. The results of the survey will appear on Friday in The Lancet, the journal of the British Medical Association.
4 K 66
SRAD #8 SRAD
A mí lo que me atormenta es que mi país (y, por lo tanto, de alguna manera, mi persona) ha participado en esta canallada.
Existe un Eje del Mal. Y nosotros participamos en él.
Sólo una persona sin conciencia, moralmente tullida, puede evitar sentirse turbado por su responsabilidad, por acción u omisión, en esos crímenes.
4 K 66
TooBased #1 TooBased
Muertes buenas y justificadas en nombre del mundo libre.

Y el comonismo qué?
3 K 56
#9 Cincocuatrotres
Europa ha sido palmera y participe, ha estado calladita frente a las tropelías madre in USA, si han sido 28 millones o 38? Quién lo sabe pero han sido muchos, de donde saldrán medios como este, misión verdad?
4 K 55
Priorat #6 Priorat
¿En Rusia cuántas han sido?
1 K 23
cutty #3 cutty
#0 Información duplicada, esos millones ya están contados dentro de los 100 millones del comunismo.
1 K 22
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Medio de Venezuela dice que...
6 K -21
Pertinax #10 Pertinax *
#2 He buscado en esa web por Actas y...
misionverdad.com/busqueda?keywords=Actas

Después me entero de esto, y lo entiendo
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nacional_de_Periodism

El Federico venezolano.
2 K 12
JuanCarVen #12 JuanCarVen *
#10 Lee y deja de hacer el ridículo
www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(25)00189-5/ful
que #2 ya da suficiente vergüenza ajena.
0 K 11

menéame