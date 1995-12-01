Una nueva investigación revela que las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa han causado la muerte de 38 millones de personas desde 1970. Estados Unidos y Europa llevan mucho tiempo utilizando las sanciones unilaterales como herramienta de poder imperial para disciplinar e, incluso, destruir los gobiernos del Sur Global que tratan de liberarse del dominio occidental, de trazar un camino independiente y de establecer cualquier tipo de soberanía significativa.
Es un estudio de The Lancet ni más ni menos.
También cita libros de la Universidad de Harvard. Universidad de referencia en su país preferido y faro de la libertad.
As many as 576,000 Iraqi children may have died since the end of the Persian Gulf war because of economic sanctions imposed by the Security Council, according to two scientists who surveyed the country for the Food and Agriculture Organization.
The study also found steeply rising malnutrition among the young, suggesting that more children will be at risk in the coming years. The results of the survey will appear on Friday in The Lancet, the journal of the British Medical Association.
Existe un Eje del Mal. Y nosotros participamos en él.
Sólo una persona sin conciencia, moralmente tullida, puede evitar sentirse turbado por su responsabilidad, por acción u omisión, en esos crímenes.
