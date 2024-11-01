edición general
Sánchez tilda a Feijóo de ser «el amigo del narco»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado este jueves a Alberto Núñez Feijóo de ser «el amigo del narco» en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el «caso Koldo», que ha estado salpicada de críticas al líder del PP y a la corrupción en este partido. Sánchez ha calificado de esa forma a Feijóo, en referencia a su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, en respuesta en esta comisión a las preguntas del senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta.

fareway #3 fareway
Ninguna prensa facha lo ha negado.
Meneador_Compulsivo #14 Meneador_Compulsivo *
Pedro que eras el único de los que viajaban en el peugeot para empoderarte que no se enteraba de nada ... ah Feijóo tiene una foto
Pedro que colocastes a dos de la banda del peugeot como secretarios y uno está en la cárcel y otro en camino ... ah Feijóo tiene una foto
Pedro que el gerente del PSOE dice que el tercero de la banda era el que se encargaba de repartir los dineros en el PSOE ... ah Feijóo tiene una foto
Pedro que dices que no conoces a Aldama y estaba en la sede del PSOE cuando ganaste y tienes fotos con él ... ah Feijóo tiene una foto
Mark_ #15 Mark_ *
#14 que el PP no tiene nada que decirle a nadie, que levantaron su sede con dinero negro, que durante el mismo 11M con los muertos aún en las vías blanquearon dinero mientras negaban la autoría islámica del atentado; que tienen a sus espaldas los muertos del YAK42, los del metro de Valencia, el cercanías de Santiago, los muertos por retirar el tratamiento de Hepatitis, los del COVID en Madrid que no se dieron en otras CCAA del PP...

Y eso sin contar sus propios muertos en sus filas: tiros de…   » ver todo el comentario
Mark_ #4 Mark_
No sé, si te da cremita en la espalda un narco más que conocido, al menos amigo tiene que ser :-D
Pertinax #2 Pertinax
¿Y lo es o no?
Spirito #5 Spirito
#2 Lo es.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#5 Lo es y hizo viajes con el en su barco, ademas según decían por Galicia le ayudaba con chivatazos.
Spirito #12 Spirito *
#9 La suciedad, corrupción extrema, manipulación y falsedad de todo con tal de enriquecerse aún más los caciques es increíble.

Ahí estaban metidos gente del PP, obispos, narcotraficantes, prostitución, altos cargos militares... .... ...

Un clásico, vaya.
mund4y4 #16 mund4y4
#2 y #5 Que noooo, que era contrabandista.
Pertinax #17 Pertinax
#16 ...andaba de parranda.
ur_quan_master #20 ur_quan_master
#2 para creer esa afirmación tendría que haber pruebas. Por ejemplo fotografías o algo así. :troll:
pepel #7 pepel
Bueno, eso lo leyó en la prensa.
0 K 20
Feindesland #1 Feindesland
Lo daría por bueno con tal de que no consumiera...

:-D
Variable #6 Variable
Señala lo obvio. Sánchez es un liberal como otro cualquiera, pero no tiene una foto en el yate de un puto narcotraficante. Es que esa foto le debería haber echado de la vida política en el minuto cero de haber salido
Mark_ #13 Mark_
#6 si en esa foto en vez de Feijoo hubiera aparecido Pablo Iglesias (por decir uno), su carrera política se hubiera acabado antes de empezar.

Eso con la derecha no pasa. Ni con la ultraderecha, como por ejemplo saber que Abascal está desviando fondos a su fundación personal, de la que es presidente vitalicio, y tampoco pasa nada.
#18 Toponotomalasuerte
#13 pero eso es culpa de la escoria de sus votantes, que le dan a la familiar de narcos de Marbella la alcaldía con mayoría absoluta y se la suda la corrupción qué comen con gusto "porque roban todos".
Mark_ #19 Mark_
#18 ah eso por supuesto, esa gentuza está ahí porque otra gentuza lo permite.
#8 Cincocuatrotres
Lo del narco de Feijoo debe de ser de los 90, sin embargo Sánchez se saca fotos sonriente con el despreciable Soros y le echa en cara a Feijoo unas fotos con alguien que después fue narco, sin embargo Sánchez cuando se hizo fotos con ese ser abyecto que es Soros ya sabía quién era y así todo se sacó fotos como buen lacayo, con ese personaje que ha organizado numerosos golpes de estado en todo el mundo, con ese se sacaba fotos nuestro progresista presidente.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 Después de los 90 también siguió, Feijoo es admirador de Trump y Netanyahu, predicando sus doctrinas, no se que sera peor
fareway #11 fareway *
#8 La cuenta atrás de tu nickname no miente: vas en caída libre. xD xD xD
