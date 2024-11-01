Sánchez tilda a Feijóo de ser «el amigo del narco»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado este jueves a Alberto Núñez Feijóo de ser «el amigo del narco» en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el «caso Koldo», que ha estado salpicada de críticas al líder del PP y a la corrupción en este partido. Sánchez ha calificado de esa forma a Feijóo, en referencia a su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, en respuesta en esta comisión a las preguntas del senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta.