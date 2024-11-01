Sánchez tilda a Feijóo de ser «el amigo del narco»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado este jueves a Alberto Núñez Feijóo de ser «el amigo del narco» en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el «caso Koldo», que ha estado salpicada de críticas al líder del PP y a la corrupción en este partido. Sánchez ha calificado de esa forma a Feijóo, en referencia a su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, en respuesta en esta comisión a las preguntas del senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta.
Pedro que colocastes a dos de la banda del peugeot como secretarios y uno está en la cárcel y otro en camino ... ah Feijóo tiene una foto
Pedro que el gerente del PSOE dice que el tercero de la banda era el que se encargaba de repartir los dineros en el PSOE ... ah Feijóo tiene una foto
Pedro que dices que no conoces a Aldama y estaba en la sede del PSOE cuando ganaste y tienes fotos con él ... ah Feijóo tiene una foto
Y eso sin contar sus propios muertos en sus filas: tiros de… » ver todo el comentario
Ahí estaban metidos gente del PP, obispos, narcotraficantes, prostitución, altos cargos militares... .... ...
Un clásico, vaya.
Eso con la derecha no pasa. Ni con la ultraderecha, como por ejemplo saber que Abascal está desviando fondos a su fundación personal, de la que es presidente vitalicio, y tampoco pasa nada.