Sánchez dice “no a la guerra”, pero sí a otros 745 millones de gasto militar

Sánchez ha autorizado este martes una nueva inyección de fondos públicos al Ministerio de Defensa que asciende a 745.933.015 euros, bajo la fórmula de "atender necesidades ineludibles" del estamento militar; otra más que se suma a anteriores partidas.Sánchez sigue cumpliendo a rajatabla con el mandato atlantista del Gran Rearme Europeo, consolidando una transferencia directa de recursos públicos hacia el complejo militar-industrial en detrimento de la inversión en servicios públicos civiles, que ya adolecen de listas de espera récord en la sani