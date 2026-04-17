Sánchez dice “no a la guerra”, pero sí a otros 745 millones de gasto militar

Sánchez ha autorizado este martes una nueva inyección de fondos públicos al Ministerio de Defensa que asciende a 745.933.015 euros, bajo la fórmula de "atender necesidades ineludibles" del estamento militar; otra más que se suma a anteriores partidas.Sánchez sigue cumpliendo a rajatabla con el mandato atlantista del Gran Rearme Europeo, consolidando una transferencia directa de recursos públicos hacia el complejo militar-industrial en detrimento de la inversión en servicios públicos civiles, que ya adolecen de listas de espera récord en la sani
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Otra cosa es el debate filosófico de si se deberían eliminar los ejércitos, cantar el kumbayá, acabar con el capitalismo y tal, que esa es otra historia.
Si pareces presa fácil, serás presa fácil.
El que quiera informarse correctamente y dejarse de populismos baratos de chavalito de 18 años de Izquierda Unida, que mire esto www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentac y que luego tenga… » ver todo el comentario
Hay que pensar un poco más con la cabeza y menos con el corazón.
¿Qué gana invadiéndote? Territorio y posiciones estratégicas en Ceuta, Melilla o islotes en el Mediterraneo como Perejil, por poner un ejemplo.
¿Qué crees que pasaría si alguien decide invadir a una de las 8 principales economías de Europa y top 20 mundial? Guerra por territorio.
Hay que pensar un poco más con la cabeza y menos con el corazón amigo.
ni de coña voto a uno de los grandes partidos. Hay partidos pequeños con políticos más decentes y que trabajan para el ciudadano. Pero si, para la mayoría, tristemente, solo existen 3 partidos
Lo de que una partida no tiene que ver con la otra se la suelo escuchar a politicos, verdaderos ignorantes, que dicen lo de "el dinero publico no es de nadie, y es infinito"
La turra de Boosterfelix se va a quedar pequeña al lado de la de este
Es decir, en España no tenemos presupuestos del estado actualmente pero se puede seguir usando el dinero presupuestado en los últimos presupuestos aprobados ,¿no?
¿Entonces estos 745 millones donde entran? Porque no lo dice,¿ es un gasto que entra dentro de lo aprobado o es un gasto adicional?
Segundo, si queremos salir de la OTAN, ¿que piensa la gente que tendremos que hacer? ¿Gastar menos? ¿Si queremos independencia tecnológica y militar de Israel? ¿Qué… » ver todo el comentario
Así que votando mierda todo este tipo de noticias clickbait.