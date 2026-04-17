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Sánchez dice “no a la guerra”, pero sí a otros 745 millones de gasto militar

Sánchez dice “no a la guerra”, pero sí a otros 745 millones de gasto militar

Sánchez ha autorizado este martes una nueva inyección de fondos públicos al Ministerio de Defensa que asciende a 745.933.015 euros, bajo la fórmula de "atender necesidades ineludibles" del estamento militar; otra más que se suma a anteriores partidas.Sánchez sigue cumpliendo a rajatabla con el mandato atlantista del Gran Rearme Europeo, consolidando una transferencia directa de recursos públicos hacia el complejo militar-industrial en detrimento de la inversión en servicios públicos civiles, que ya adolecen de listas de espera récord en la sani

| etiquetas: despilfarro bélico , recortes servicios publicos
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27 comentarios
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Comentarios destacados:      
Fedorito #5 Fedorito
¿Y que tendrá que ver una cosa con la otra?
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arturios #6 arturios
#5 Efectivamente, dice que no a una guerra ilegal, pero eso no significa que no invierta en defensa.

Otra cosa es el debate filosófico de si se deberían eliminar los ejércitos, cantar el kumbayá, acabar con el capitalismo y tal, que esa es otra historia.
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Rayder #9 Rayder
#6 Para tener una Europa independiente necesitamos invertir en defensa, nos guste o no debemos hacerlo.
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oceanon3d #25 oceanon3d
#5 Crear confusión a ver si cuela.
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#13 CuiProdestHocBellum
"Si vis pacem, para bellum" , máxima latina que significa «si quieres la paz, prepárate para la guerra». Atribuida al escritor romano Vegecio (siglo IV) en su obra Epitoma rei militaris, sugiere que la mejor manera de mantener la paz y evitar conflictos es poseer una fuerza militar fuerte que disuada a los enemigos.
Si pareces presa fácil, serás presa fácil.
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Supercinexin #7 Supercinexin
El que ha escrito esto no entiende cómo funcionan los presupuestos del Estado ni quién gestiona qué ni menciona de ninguna manera cuánto dinero va a cada partida.

El que quiera informarse correctamente y dejarse de populismos baratos de chavalito de 18 años de Izquierda Unida, que mire esto www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentac y que luego tenga…   » ver todo el comentario
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mariKarmo #18 mariKarmo
Mensaje para tontos
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Enésimo_strike #19 Enésimo_strike
#14 lo dices como si ningún país tuviese pretensiones territoriales sobre España, o ningún país tuviese pretensiones sobre territorios de la UE.
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neiviMuubs #8 neiviMuubs *
Que digo yo que se puede decir "no a la guerra" pero a la vez entender que en el escenario actual, ir a pelo sin ejército... pues como que no es viable, hay que seguir invirtiendo en los ejércitos por más que nos pese
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sat #10 sat
No, si te parece, cuando venga alguien a intentar invadirnos los invitamos a una cocacola porque no tenemos con qué defendernos. Menuda estupidez de artículo.
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Andreham #14 Andreham
#10 ¿Quién te va a invadir? ¿Qué gana invadiéndote? ¿Qué crees que pasaría si alguien decide invadir a una de las 8 principales economías de Europa y top 20 mundial?

Hay que pensar un poco más con la cabeza y menos con el corazón.
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sat #23 sat
#14 ¿Quién te va a invadir? Marruecos por poner un ejemplo.
¿Qué gana invadiéndote? Territorio y posiciones estratégicas en Ceuta, Melilla o islotes en el Mediterraneo como Perejil, por poner un ejemplo.

¿Qué crees que pasaría si alguien decide invadir a una de las 8 principales economías de Europa y top 20 mundial? Guerra por territorio.

Hay que pensar un poco más con la cabeza y menos con el corazón amigo.
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Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#10 hay idiotas que piensan que si alguien te declara la guerra basta con que tú le declares la paz.
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#22 omega7767
#10 pero entonces se honesto y admite "vamos a subir el presupuesto de defensa" , en vez de mentir para quedar bien
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sat #24 sat
#22 Cuando haya elecciones vota al PP o a Abascal y te lo solucionan. Mientras tanto toca volver a tragar con el "no a la guerra" y llorar por las esquinas.
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#26 omega7767
#24 claro, en España solo hay 3 partidos

ni de coña voto a uno de los grandes partidos. Hay partidos pequeños con políticos más decentes y que trabajan para el ciudadano. Pero si, para la mayoría, tristemente, solo existen 3 partidos
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#11 tierramar
El dinero publico viene de uan única fuente: nuestros impuestos: que hay que repartir en las diferentes partidas si gastas más en armas, tienes menos para serivicios publicos o /y hipotecas el futuro .
Lo de que una partida no tiene que ver con la otra se la suelo escuchar a politicos, verdaderos ignorantes, que dicen lo de "el dinero publico no es de nadie, y es infinito"
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#20 Leon_Bocanegra
Otra vez tierramar con lo mismo!
La turra de Boosterfelix se va a quedar pequeña al lado de la de este
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#4 tierramar *
Relacionado: Récord de 853.000 pacientes en lista de espera mientras el Gobierno duplica el gasto militar www.meneame.net/m/actualidad/record-853-000-pacientes-lista-espera-mie
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#12 tierramar
Europa no puede conseguir un ejercito ni armamento capaz de defendernos de EEUU, sino que sería una rama a sacrificar para beneficio de EEUU.
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#3 tierramar
Sanchez está transfiriendo recursos publicos al complejo milita-industrial, ocultandolo tras el relato pacifista. Si llega a haber un ejercito europeo, nos hubieran metido en la guerra y nuestros jovenes estarían siendo utilizados como carne de cañon, como los ucranianos
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#1 tierramar
Mientras prácticamente en cada Consejo de Ministros se firman estos discretos paquetes millonarios fuera del control parlamentario y escrutinio mediático, el territorio estatal —con las bases de Rota y Morón a la cabeza— continúa sirviendo de plataforma intermedia de lanzamiento de operaciones internacionales de bombardeo de EEUU. En la práctica, el Gobierno de coalición reafirma su papel como gestor de los intereses del complejo militar-industrial y el imperialismo, permitiendo que la recaudación pública se drene hacia la industria armamentística mientras las necesidades básicas de la mayoría social carecen de una respuesta presupuestaria de similar contundencia.
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#21 omega7767
#1 tiene que ser bulo. Sanchez NUNCA incumpliria una promesa :troll:
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autonomator #15 autonomator *
editado
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beltzak #17 beltzak
Esta noticia no me parece seria.

Es decir, en España no tenemos presupuestos del estado actualmente pero se puede seguir usando el dinero presupuestado en los últimos presupuestos aprobados ,¿no?

¿Entonces estos 745 millones donde entran? Porque no lo dice,¿ es un gasto que entra dentro de lo aprobado o es un gasto adicional?

Segundo, si queremos salir de la OTAN, ¿que piensa la gente que tendremos que hacer? ¿Gastar menos? ¿Si queremos independencia tecnológica y militar de Israel? ¿Qué…   » ver todo el comentario
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Andreham #2 Andreham
Yo es que no sé qué necesita la gente para abrir los ojos y dejar de ir en plan "jaja veis putos rojos, vuestros rojos son iguales que nuestros azules!!".
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#27 bibubibu
Hasta las gónadas de este tipo de noticias. "No a la guerra" significa no a la invasión y asesinato de decenas personas. Pero uno tiene que armarse hasta los dientes para que no sea avasallado.

Así que votando mierda todo este tipo de noticias clickbait.
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menéame