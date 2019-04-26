Sánchez apela al voto femenino y el temor al retroceso en derechos para movilizar al electorado del PSOE

El presidente celebra el aval del Consejo de Estado al blindaje constitucional del aborto como bandera para poner fin a los 39 años de gobiernos del PP en Castilla y León. El PSOE ha empezado una nueva campaña electoral condicionado por el peso de la Historia, que dicta que prácticamente no tiene ninguna opción de gobernar en Castilla y León, bastión del PP desde 1987. Una hegemonía de 39 años que supera los 36 años de poderío del PSOE en Andalucía.