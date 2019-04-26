edición general
Sánchez apela al voto femenino y el temor al retroceso en derechos para movilizar al electorado del PSOE

El presidente celebra el aval del Consejo de Estado al blindaje constitucional del aborto como bandera para poner fin a los 39 años de gobiernos del PP en Castilla y León. El PSOE ha empezado una nueva campaña electoral condicionado por el peso de la Historia, que dicta que prácticamente no tiene ninguna opción de gobernar en Castilla y León, bastión del PP desde 1987. Una hegemonía de 39 años que supera los 36 años de poderío del PSOE en Andalucía.

Comentarios destacados:    
Mesto
Si quiere Sánchez iniciar la campaña electoral debería de saber dónde puede apuntar y dónde no.

Ser socialista y apuntar al voto femenino amparado en Ábalos, Koldo, Paradores y saunas no creo que vaya a tener mucho recorrido,

josde
#9 Y ser del PP y intentar tapar a los presuntos de acoso sexual, sin hacerlos dimitir ni tomar medidas esmucho de ese partido con miles muertos a sus espaldas

josde
#26 Y irse a echar un polvo después de una comida con gente muriendo eso solo es exclusiva del PP, tu no aspiras a nada sete nota mucho ya que ni respiras.

eltxoa
Es bastante ingenuo pensar que las mujeres votan feminismo. Eso lo hacen cuando son adolescentes y manipulables, pero cuando han vivido un poco más y han visto la realidad se dan cuenta del engaño.

josde
#20 En el PP no tienen asesinos pero hacen lo mismo y siguen mandando.

josde
#20 El PP ya ha superado en muertes a ese partido, solo Madrid lo ha hecho ya

FunFrock
Irse de putas es muy de la cúpula socialista....

aPedirAlMetro
#3 Regularizar la prostitución, y normalizar el oficio, sería un acto muy feminista, y progresista, efectivamente.

beltraneja
#3 Mejor los otros clar, que si fuera por ellos tendrían a la mujer en casa con la pata quebrada, las putas y las otras.

FunFrock
#12 #13 #15 #16 Ains, pobreticos ¿te ha molestado que diga que los socialistas pagan putas con el dinero de todos? ¿que la cupula del PSOE se dedicaba a poner putas en empresas públicas? ¿y has llorado mucho por mi comentario?
ains... pobretico, que necesitas venir rapidamente a decir q los otros son muy muy malos, pq claro, son muy muy malos, no como el PSOE, que pone PUTAS en el Ministerio de Tranporte, pq es ahí donde se pagan las traviesas.

Ains, si es q tenemos a una izquierda superautocritica. Mirate, cuanta autocritica tienes, pobretico. Ea Ea.

josde
#18 Una cosa es pagar putas u otra ser hijos de frutas y en el PP hay varios demostrados que lo son, ademas de ladrones ahora amplían a matar gente por su desidia

FunFrock
#22 Ahm, que pagar putas con el dinero de todos es algo bueno. Vale :-D ¿Aspiras a ese trabajo en el ministerio?

fremen11
#26 Edito, go to #13

obmultimedia
#18 lo de la multicita me recuerda a cierto spam incesante de hace unas semanas.
Sospechoso.:troll:

FunFrock
#28 es q me han contestado lo mismo los pobres. Están dolidos

DavidEF
#3 Otros son más de traerse volquetes.

El_dinero_no_es_de_nadie
#13 Las furgonetas llenas de putis iban al Parador de Teruel para el feminista de Abalos y compañía

ochoceros
#3 Dice Fabra que le aguantes el cubata:  media

Cehona
#3 Irse de putas es muy de condición humana en todos los partidos, unos en Ave, otros en volquetes y otros prefieren ir directamente al almacén
digitalsevilla.com/2019/04/26/cazan-a-los-coches-de-campana-de-pp-y-vo

josde
#3 Y robar y matar es mucho del PP

FunFrock
#16 Matar es muy de Bildu, que son los que tienen en sus listas a asesinos.
Pero por favor, ven rapido a decir que El PP es peor, que me interesa taaaaaaaanto.
Ains, si es q, a la rosa se le permite taaaaaanto.. que la autocritica no está ni en el Emule

fremen11
#20 Te refieres a asesinos cómo Mazón y Lady Killer de Quirón??

Battlestar
Hasta ahora este tipo de suplica no ha funcionado.

Pivorexico
Que no ande jodiendo , que con PP y Vox muchos Incel la meterán en caliente por fin !!

Quel
#1 Porque ya se sabe que en PSOE y Podemos follan todos. Unos lo hacen pagando putas y otros agrediendo sexualmente a compañeras.
:troll:

YSiguesLeyendo
no teneis verguenza!

DayOfTheTentacle
En fin, a ver si el susto dura solo 4 años y no la lían mucho pero sirve para que la izquierda haga autocrítica y en las siguientes ganen y hagan.

powernergia
#5 Si, autocrítica, por eso sube Vox y Alvise es eurodiputado, por la falta de autocrítica de la izquierda.

La misma memez ya desde Jesús Gil.

DayOfTheTentacle
#8 los de derechas votarán si o si... los de izquierdas dejan de votar. No sube mucho la derecha, baja la izquierda. Y que los jóvenes ven que lo actual es una mierda y votarán lo contrario a ver si funciona. Luego ya verán que no pero...

(Lo de alvise me suena a trolleada la verdad... un toque de atención, como lo del chiquilocuatr3)

silzul
#8 Bueno.... Hay un porcentaje de personas que se desmoviliza en la izquierda y deja de votar o su voto se va a un partido minoritario como protesta o refugio, tirando su voto. Una minoria flotante que antes votaba izquierda de forma coyuntural pues se irán a VOX o PP.

Lo sensato si eres de izquierda es ponerse un dedo en la nariz y excretar tu voto. Pero, cada vez cuesta más.... Y solo se salva la izquierda actual, porque la alternativa sea que gobierne VOX o PP.

Pero, hay mucha gente que está comprando la mierda de VOX porque la izquierda la ha ido cagando y no ha ido solucionando los problemas estructurales que sufre España. Y que por supuesto no VOX ni PP van a querer solucionar, porque defienden lo opuesto

HangTheRich
Primero tendra que demostrar que el psoe consigue derechos

powernergia
#4 Solo la izquierda consigue derechos.

HangTheRich
#6 la izquierda <———> el soe

powernergia
#11 Bueno, si quieres, solo el PSOE consigue derechos.

HangTheRich
#21 por que es lo mas a la izquierda que podemos tener gobernando. Pero no estan como para tirar cohetes
0 K 7

