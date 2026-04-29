Sam Neill contó que superó el cáncer con una novedosa terapia: “No es un milagro, es la ciencia en su esplendor”

Sam Neill, el recordado actor protagonista de "Jurassic Park", anunció haber superado un agresivo cáncer a través de una novedosa tecnología oncológica. Se trata de una terapia de células T con CAR, que utiliza un virus desactivado para reprogramar genéticamente las células T humanas, que combaten las infecciones, permitiéndoles atacar tipos específicos de cáncer. Relacionada www.meneame.net/story/sam-neill-asegura-no-tiene-miedo-morir-mientras-
CC: #2 que tienes toda la razón del mundo.
A mi mujer la están tratando con el de un linforma.