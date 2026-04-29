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Sam Neill contó que superó el cáncer con una novedosa terapia: “No es un milagro, es la ciencia en su esplendor”

Sam Neill contó que superó el cáncer con una novedosa terapia: “No es un milagro, es la ciencia en su esplendor”

Sam Neill, el recordado actor protagonista de "Jurassic Park", anunció haber superado un agresivo cáncer a través de una novedosa tecnología oncológica. Se trata de una terapia de células T con CAR, que utiliza un virus desactivado para reprogramar genéticamente las células T humanas, que combaten las infecciones, permitiéndoles atacar tipos específicos de cáncer. Relacionada www.meneame.net/story/sam-neill-asegura-no-tiene-miedo-morir-mientras-

| etiquetas: actualidad , internacional , ciencia , actor , cáncer , curado
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6 comentarios
10 2 0 K 113 actualidad
Eskorbutto #1 Eskorbutto
Antes de que los vinagres vengan con lo de la cura del cáncer de la semana.. parece que últimamente sí se están consiguiendo avances reales.
3 K 43
Deviance #3 Deviance *
#1 Llevamos ya unos años en avances (sin prisa pero sin pausa) de avances con tratamientos con células T-Cart , y creo que desde pandemia, buenas noticias.
CC: #2 que tienes toda la razón del mundo.
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#4 piquillo *
#1 #1, #2 y #3 Ese tratamiento ya se aplica en España en la Seguridad Social. Se llama inmunoterapia.

A mi mujer la están tratando con el de un linforma.
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Deviance #5 Deviance
#4 Mucha suerte compañero.
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#2 CuiProdestHocBellum
Solo hace falta más inversión en investigación. Estamos a punto de conseguir numerosos avances en tratamientos de enfermedades mortales... Pero en vez de eso tenemos a la mayoría de lideres del mundo buscando motivos para meterse en estúpidas y absurdas guerras. Ains...
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Mltfrtk #6 Mltfrtk
Sam Neill, el recordado actor protagonista de "Event Horizon".  media
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menéame