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Empieza el ensayo clínico de la terapia CAR-T para cáncer de mama creada en Barcelona
El tratamiento ataca solo contra células tumorales, y no células sanas, lo que permitirá utilizar dosis altas con riesgos mínimos
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