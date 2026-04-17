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Empieza el ensayo clínico de la terapia CAR-T para cáncer de mama creada en Barcelona

Empieza el ensayo clínico de la terapia CAR-T para cáncer de mama creada en Barcelona

El tratamiento ataca solo contra células tumorales, y no células sanas, lo que permitirá utilizar dosis altas con riesgos mínimos

| etiquetas: cancer mamá , ensayo clínico , terapia car-t , barcelona
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