Sam Altman, padre de ChatGPT: “En algún momento de los próximos dos años, la inteligencia artificial será capaz de hacer un descubrimiento científico importante”

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha expresado su firme convicción de que la inteligencia artificial alcanzará un punto de inflexión en los próximos años. En una entrevista con Cleo Abram, periodista especializada en tecnología, el creador de ChatGPT aseguró que “en algún momento de los próximos dos años, la inteligencia artificial será capaz de hacer un descubrimiento científico importante”.
Pero antes de tener un hecho científico probado se propone una teoría a partir de un hecho observado o de un análisis o de una "idea feliz" que se quiere probar.
Pero antes de tener un hecho científico probado se propone una teoría a partir de un hecho observado o de un análisis o de una "idea feliz" que se quiere probar.
Por eso todavía las IAs hay cosas que no van a ser capaces de descubrir porque no son capaces ni de teorizar y el ser humano sigue siendo fundamental.
Llamamos idea feliz a aquello que debido a su abrumadora complejidad nos parece inabarcable buscando interealciones en los datos, pero esto no significa que no las haya. Es más si no fuese así de dónde crees que surgen las ideas felices, de la nada? Me parece que creer esto, está a la misma altura que los que dicen que creen en el espíritu santo. Nada surge de la nada, todo tiene una lógica causal aunque cueste verla a priori.
Por ejemplo una IA podria encontrar alguna nueva propiedad geometrica, del mismo modo que Pitagoras se dio cuenta de como crecian los triangulos rectangulos y la relacion entre los catetos y la hipotenusa, dudo mucho que una IA entrenada con todo lo que se sabia en el mundo antes del siglo XX hubiese sido capaz de formular la teoria de la relatividad
Yo tengo arrancado el ordenador desde ayer con chatGPT abierto y ha descubierto más cosas mi gato que él
Pues bien, no ha descubierto nada, hace mucho tiempo que existe un algoritmo para comprobar el pliegue de proteinas, pero que debido a la inmensa cantidad de posibles proteinas en las que hay que probar el algoritmo, la cantidad de procesamiento necesaria es exorbitado incluso para los supercomputadores más potentes del mundo. Quizás alguien recuerde el intento de colaborar en esto que hizo Sony con la PS3 y el software de Stanford llamado
El descubrimiento lo hace el que usa el microscopio, no el microscopio
el descubrimiento lo hacen personas que usan la IA, no la IA
Va, voy a hacer yo otra:
"En algún momento de los próximos 2 años alguna IA va a ayudar a detectar algun delito en alguna parte del mundo"
La realidad es que a día de hoy ninguna IA ha hecho absolutamente ningún descubrimiento científico por si misma, y los buleros de la IA se tienen que inventar que hay IAs que hacen descubrimientos matemáticos, cuando quien hace los descubrimientos (Si es que se pueden considerar como tal) son matemáticos apoyándose en la IA para procesar gran cantidad de datos, que evidentemente no tiene nada que ver.
En mayor o menor medida, pero seguro que ya se ha usado.
Es que a ver, como decimos, Google (o Bing) te meten respuestas con IA en los resultados de búsquedas, aunque no lo pidas.
Y me extraña que vayan "regalando" estas consultas a la IA, que chagpt, Gemini y demás sean "gratuitas" y todo eso. Si vale, la primera es gratis, pero después cobrarán más. Pero, realmente creo que si una respuesta de IA costase aunque sea 10cte no las pondrían como opción por defecto, sería demasiado costoso.