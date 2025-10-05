Sam Altman, padre de ChatGPT: “En algún momento de los próximos dos años, la inteligencia artificial será capaz de hacer un descubrimiento científico importante”

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha expresado su firme convicción de que la inteligencia artificial alcanzará un punto de inflexión en los próximos años. En una entrevista con Cleo Abram, periodista especializada en tecnología, el creador de ChatGPT aseguró que “en algún momento de los próximos dos años, la inteligencia artificial será capaz de hacer un descubrimiento científico importante”.