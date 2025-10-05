edición general
Sam Altman, padre de ChatGPT: “En algún momento de los próximos dos años, la inteligencia artificial será capaz de hacer un descubrimiento científico importante”

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha expresado su firme convicción de que la inteligencia artificial alcanzará un punto de inflexión en los próximos años. En una entrevista con Cleo Abram, periodista especializada en tecnología, el creador de ChatGPT aseguró que “en algún momento de los próximos dos años, la inteligencia artificial será capaz de hacer un descubrimiento científico importante”.

skaworld #4 skaworld
Igual si, no lo discuto, pero es un poco asi asi que saquen una "noticia" de un comercial diciendo que su producto es la puta leche no?
eltoloco #30 eltoloco *
#29 Que la IA es una herramienta muy potente y útil en muchos campos no lo duda nadie. Pero es una herramiento, punto. El problema precisamente es asegurar que si que han hecho descubrimientos, como se hace a menudo como en el ejemplo anterior de AlphaFold, o como está prometiendo el vendehumo de Altman.

A nadie se le ocurriría decir que cualquier otra herramienta, por ejemplo un ordenador o un microscopio, ha hecho un descubrimiento, porque es absurdo. Los descubrimientos los hacen los…   » ver todo el comentario
arturios #31 arturios
#30 Evidentemente.
rojo_separatista #1 rojo_separatista
Obviamente es parte interesada en esto, pero viendo el ritmo al que mejoran los modelos de IA no me parece una predicción descabellada.
Veelicus #3 Veelicus
#1 Posiblemente ya se haya hecho, el otro dia lei algo en un tema de proteinas, pero es que es evidente, las IAs actuales buscan patrones y seguro que se encuentran muchos, sobre todo en temas cientificos
rojo_separatista #7 rojo_separatista
#3, qué es la ciencia más allá de encontrar los patrones que hay en las observaciones que hacemos del medio natural? Es más, existe algo en el universo asociado a los procesos intelectuales que no sea encontrar patrones?
Veelicus #12 Veelicus
#7 El proceso científico para validar un descubrimiento requiere la repetición de aquello que se quiere validar en las mismas condiciones para poder aceptar que se ha descubierto algo.
Pero antes de tener un hecho científico probado se propone una teoría a partir de un hecho observado o de un análisis o de una "idea feliz" que se quiere probar.
Por eso todavía las IAs hay cosas que no van a ser capaces de descubrir porque no son capaces ni de teorizar y el ser humano sigue siendo fundamental.
rojo_separatista #17 rojo_separatista *
#12, sí, esto es el método científico. Pero hay alguna idea que en última instancia no se base en encontrar patrones?

Llamamos idea feliz a aquello que debido a su abrumadora complejidad nos parece inabarcable buscando interealciones en los datos, pero esto no significa que no las haya. Es más si no fuese así de dónde crees que surgen las ideas felices, de la nada? Me parece que creer esto, está a la misma altura que los que dicen que creen en el espíritu santo. Nada surge de la nada, todo tiene una lógica causal aunque cueste verla a priori.
Veelicus #21 Veelicus
#17 Todo surge de algún sitio pero no porque tenga que seguir un patrón, eso es la creatividad, y a dia de hoy las IAs no tienen ninguna creatividad, cero patatero.
Por ejemplo una IA podria encontrar alguna nueva propiedad geometrica, del mismo modo que Pitagoras se dio cuenta de como crecian los triangulos rectangulos y la relacion entre los catetos y la hipotenusa, dudo mucho que una IA entrenada con todo lo que se sabia en el mundo antes del siglo XX hubiese sido capaz de formular la teoria de la relatividad
rojo_separatista #27 rojo_separatista
#21, de dónde surge la creatividad si no es de procesar datos de una determinada manera? Aunque no te des cuenta estás afirmando que hay cosas que surgen de la nada, para mi no hace falta esta hipótesis para explicar las cosas que observamos en el universo.
#38 chavi
#27 De la curiosidad y de la imaginación
rojo_separatista #41 rojo_separatista
#38, dime alguna escena que puedas imaginar y una IA no sea capaz de dibujar.
#37 chavi
#21 Ni de calcular el área de un pentágono o un triángulo
#36 chavi
#12 Es que para teorizar es necesaria curiosidad e imaginación
#35 chavi
#7 Curiosidad por entender como funciona el mundo.

Yo tengo arrancado el ordenador desde ayer con chatGPT abierto y ha descubierto más cosas mi gato que él
eltoloco #23 eltoloco *
#3 estás hablando de AlphaFold de Google.

Pues bien, no ha descubierto nada, hace mucho tiempo que existe un algoritmo para comprobar el pliegue de proteinas, pero que debido a la inmensa cantidad de posibles proteinas en las que hay que probar el algoritmo, la cantidad de procesamiento necesaria es exorbitado incluso para los supercomputadores más potentes del mundo. Quizás alguien recuerde el intento de colaborar en esto que hizo Sony con la PS3 y el software de Stanford llamado

…   » ver todo el comentario
arturios #29 arturios
#23 No habrán descubierto nada pero el avance ha sido gigantesco, así como el uso de la IA para nuevos materiales, es que esos grandes avances YA están aquí.
#39 chavi
#23 Exactamente. Una herramienta.
El descubrimiento lo hace el que usa el microscopio, no el microscopio
#34 chavi
#3 Las IA buscan patrones igual que un tenedor bate huevos.

el descubrimiento lo hacen personas que usan la IA, no la IA
rob #10 rob
#1 Aunque aún no hay revisión por pares pero..:
www.meneame.net/story/gracias-ia-han-obtenido-secuencias-adn-virus-bac
have_a_nice_day #25 have_a_nice_day
#1 Al ritmo que van lo mismo en 20 años dibujan manos con cinco dedos
rojo_separatista #26 rojo_separatista
#25, me parece que estás tan actualizado sobre el estado del arte como aquel que se piensa que los ordenadores todavía utilizan todavía disketeras de 3.5.
NotVizzini #28 NotVizzini
#1 Es una predicción un poco absurda, por simplista al nivel del horóscopo.

Va, voy a hacer yo otra:
"En algún momento de los próximos 2 años alguna IA va a ayudar a detectar algun delito en alguna parte del mundo"
#33 chavi
#1 A mi me parece puro márketing. Se refiere a que un grupo de personas usando chatGPT harán algún descubrimiento científico o a que dejándola tranquila, un dia chatGPT un dia dirá "mira lo que he descubierto" ?
rojo_separatista #40 rojo_separatista
#33, implementar curiosidad a un modelo de IA es técnicamente trivial, lo difícil es que sea capaz de descubrir cosas. Por otro lado nadie está lo suficientemente chiflado como para querer hacer una IA curiosa, cosa que por otro lado no nos aporta absolutamente nada.
eltoloco #6 eltoloco *
Lo que prometa el CEO de la mayor empresa de IA sobre el futuro de la IA, con la clara intención de generar más hype y ganar más dinero, es totalmente irrelevante.

La realidad es que a día de hoy ninguna IA ha hecho absolutamente ningún descubrimiento científico por si misma, y los buleros de la IA se tienen que inventar que hay IAs que hacen descubrimientos matemáticos, cuando quien hace los descubrimientos (Si es que se pueden considerar como tal) son matemáticos apoyándose en la IA para procesar gran cantidad de datos, que evidentemente no tiene nada que ver.
Ramen #14 Ramen
Las declaraciones diarias de este tipo diciendo cosas que igual hace la IA, o igual no, es un claro signo de que él mismo es consciente de que la burbuja puede petar en cualquier momento y prefiere seguir inflándola por lo que pueda pansar.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Pues a ver, bastante probable que la IA se haya usado ya en muchos de los avances científicos del último lustro.

En mayor o menor medida, pero seguro que ya se ha usado.
angelitoMagno #22 angelitoMagno
#19 ¿Pero cuanto más? Es complicado encontrar el valor exacto.

Es que a ver, como decimos, Google (o Bing) te meten respuestas con IA en los resultados de búsquedas, aunque no lo pidas.

Y me extraña que vayan "regalando" estas consultas a la IA, que chagpt, Gemini y demás sean "gratuitas" y todo eso. Si vale, la primera es gratis, pero después cobrarán más. Pero, realmente creo que si una respuesta de IA costase aunque sea 10cte no las pondrían como opción por defecto, sería demasiado costoso.
Bapho #15 Bapho
No estoy de acuerdo con Altman, creo que será más bien dentro de 3 o 4 años, como mucho 5.
#13 Feliberto
La IA es fascinante, pero este tio es de la escuela de Elon Musk, prometer el oro y el moro para mañana, y evidentemente, ni mañana, ni pasado, ni en 5 años.
#32 chavi
Está diciendo, que si dejamos a chatGPT a su aire acabará haciendo descubrimientos científicos :troll: xD xD
delcarglo #5 delcarglo
Como de donde va a salir toda la energía que necesita la IA para funcionar, ¿por ejemplo?
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#5 De la energía que vamos a ahorrar dejando de buscar en Google :-P
delcarglo #18 delcarglo
#8 Esa es buena xD
Ferran #19 Ferran
#8 consume más energía la IA que Google… aunque ahora Google añade IA a las búsquedas xD
Veelicus #24 Veelicus
#5 Siempre va a hacer falta energia, y cuanta mas energia seamos capaces de generar mas energia vamos a seguir necesitando, es un pozo sin fondo
baronrampante #16 baronrampante
Si no se apuesta un huevo, no tiene mérito decirlo.
#2 Lusco2
Y seguramente lo plagiará de algún humano
#11 bizcobollo
Más vale que vaya sirviendo para algo importante de verdad. Como juguete para hacer dibujitos, planificar menús de dieta y hacerles los deberes a los estudiantes está saliendo cara.
Ferran #20 Ferran
#11 Yo la uso para un montón de cosas a nivel profesional, chatgpt 5.0 es muy útil en muchas tareas profesionales.
