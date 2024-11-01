edición general
La IA crea por primera vez un virus contra seres vivos: la ciencia acaba de cruzar una frontera

Gracias a la IA se han obtenido las secuencias de ADN de virus bacteriófagos y, con ellas, se han construido partículas virales letales.

Skiner
Que le vayan dando ese poder, De aquí poco tenemos a Skynet que acaba con todos los humanos.
ingenierodepalillos
¡Qué buena idea! Mucho mejor que ponerle una ametralladora a una Roomba, dónde va a parar.
Macadam
TripleXXX
A ver si lo sacan antes de tener que vivir de mi pensión :'(
