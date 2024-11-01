Un equipo de científicos de Stanford crea virus diseñados por IA que consiguen reproducirse [ENG]

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford y el Instituto Arc de Palo Alto, California, afirma haber creado virus con ADN diseñado mediante IA que pueden atacar y eliminar bacterias específicas. Y estas no son solo posibilidades simuladas: son reales y ya están eliminando gérmenes en el laboratorio.
Siempre va a haber hijos de puta presionando para crear estas mierdas. Ya sea como arma biologica o con la excusa que quieran. Mejor saber de antemano que ya se ha logrado