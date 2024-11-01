edición general
Un equipo de científicos de Stanford crea virus diseñados por IA que consiguen reproducirse [ENG]

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford y el Instituto Arc de Palo Alto, California, afirma haber creado virus con ADN diseñado mediante IA que pueden atacar y eliminar bacterias específicas. Y estas no son solo posibilidades simuladas: son reales y ya están eliminando gérmenes en el laboratorio.

Torrezzno #6 Torrezzno *
Guau, que novedoso xD xD. Eso en wuham lo hacen yendo a comprar al mercado
Veelicus #1 Veelicus
No recuerdo la peli, pero seguro que lo he visto en alguna...
posiblemente en Mas alla del limite...
#4 Stringerthanks
#1 soy leyenda
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Soy leyenda
#9 wictor69
Joder que miedito
#3 meneandotela
A veces es mejor no jugar a ser la naturaleza y es preferible estar quietecito.
Cidwel #7 Cidwel
#3 mejor saber que ya hay gente que ha logrado experimentos como estos, para que luego no se tache a la gente de conspiranoicos.

Siempre va a haber hijos de puta presionando para crear estas mierdas. Ya sea como arma biologica o con la excusa que quieran. Mejor saber de antemano que ya se ha logrado
ElBeaver #2 ElBeaver
Próximamente el 5G
