Sam Altman anuncia ahora que permitirá en breve interacciones subidas de tono (porno) a ChatGTP [ENG]

El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció el martes en una publicación en X que la compañía pronto relajará algunas de las restricciones de seguridad de ChatGPT, permitiendo a los usuarios hacer que las respuestas del chatbot sean más amigables o más “humanas”, y que los “adultos verificados” puedan entablar conversaciones eróticas.

BARCEL0NÍ
Un síntoma más, según la humilde opinión de este meneante, de que para seguir quemando miles de millones de dólares Altman està cada dia mas desesperado por encontrar usos de la AI que justifiquen tal despilfarro
Khadgar
#2 A ver déjame que te explique algo:
www.youtube.com/watch?v=b_zAlVv73HI
lameth
#2 Sinceramente, nunca vi una posibilidad real de que las IAs funcionen realmente sin porno.
El siguiente paso es instalarlas en robopilinguis.
mente_en_desarrollo
¡Genial!

Ahora hasta una IA me va a decir "contigo no, bicho".
reivaj01
#1 Con la versión premium quizás te deje pagarle unas fantas.
ChatGPT
#1 contigo no, bicho
Torrezzno
Tienen que estar quemando billetes a espuertas
Javi_Pina
IA is for porn!
flixter
Ahora sí que se va a hacer trillonario :troll: chúpate esa, Elon xD
Pacman
#3 Grok hace tiempo que tiene el "modo cariñoso" xD

Acabo de mirarlo, tiene dos, uno romántico y otro sexy. Ambos +18
OCLuis
Estaba más que claro que la IA terminaría dedicándose a estas cosas... y seguro que Boston Dynamics tiene ya muy adelantado su programa de polímeros suaves y sedosos.
ipanies
Los "incels" están de enhorabuena!! Por fin sus cuñadeces atraerán a una mujer que quiera sexo con ellos!! :troll:
mente_en_desarrollo
#6 No les sirve. Le acabo de preguntar:
¿Con qué genero te defines?
No tengo género ????. Puedo usar el tono o los pronombres que prefieras si te resulta más cómodo, ¿quieres que hable en masculino, femenino o neutro?

Así que quien dice que "una mujer quiera sexo", dice bro-sex con un trozo de chatarra.
jdmf
Hay demanda, hay negocio
LeDYoM
Y se cumple la famosa regla de que todo invento de la humanidad al final, es para el porno.
