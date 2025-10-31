edición general
Salir de "la burbuja del algoritmo": las claves para que los jóvenes detecten los bulos

Con motivo de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática de Informacional en VerificaRTVE analizamos cómo afecta la desinformación a la generación de ‘nativos digitales’. Aunque los jóvenes están familiarizados con las redes sociales, ¿realmente saben cuándo están ante un bulo? Los expertos nos cuentan con qué falsedades se suelen topar, cómo les afectan y cómo pueden contrastarlas. El Eurobarómetro publicado en febrero de 2025 muestra que las redes sociales son la principal fuente de información entre los jóvenes de entre 16 y 30 años.

| etiquetas: jóvenes , bulos , alfabetización mediática , discurso , odio
2 comentarios
#1 Mustela
No estoy de acuerdo con el planteamiento de RTVE. Se está invitando a que los menores continúen consumiendo esa clase de "malicia digital" disfrazada de lo que se denomina redes sociales. Dicho esto, muchos sitios están plagadísimos de bulos y algoritmos cuya "autocarga" te muestra contenidos innecesarios e incluso absolutamente fuera de contexto o de ideas totalmente opuestas.

Mi consejo es el de siempre: los móviles para mayores de 18 años. Con esto se resolverían muchos problemas sociales.
lixivia #2 lixivia
#1 Estoy desacuerdo, hay que sacar a la gente joven del lavado de cerebro de internet.
