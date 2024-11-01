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Sale a la luz el vídeo de Vito Quiles declarando: "Así opera, financiado por el PP"

Sale a la luz el vídeo de Vito Quiles declarando: "Así opera, financiado por el PP"  

En el vídeo, el pseudoperiodista explica que "me fueron llegando muchas informaciones acerca de bares de copas o lugares que frecuentaba Rubén Sánchez por las noches y finalmente no llegué a ninguna conclusión y no conté nada".
"¿Publicó usted algún vídeo o mensaje diciendo 'corrijo, me disculpo porque no hay nada'?", le pregunta la magistrada. Cuestión ante la que Quiles niega haberle atacado: "Es que yo no dije nada. En ningún momento le ataqué a él ni intenté de alguna forma denigrar su honor. O sea yo no hablé de él".

| etiquetas: vito quiles , declaración , vídeo
29 21 6 K 195 Ardilléame
22 comentarios
29 21 6 K 195 Ardilléame
Comentarios destacados:        
#2 mr._cortimer
QUILES COBARDE
12 K 155
magnifiqus #10 magnifiqus
#2 Cobardito Quiles
1 K 17
carademalo #9 carademalo
#3 Sí, pero ¿qué más da? ¡A portada otra vez! ¡Jajaja! ¡Bulos, dupes, spam, propaganda! Además, la menea el que ha votado positivo el otro meneo. Y de los catorce positivos que lleva de momento, cuatro son de usuarios que también han votado positivo el otro meneo, y tres de usuarios anónimos que han hecho lo mismo. ¡Fiesta!
6 K 67
tul #11 tul *
#9 esta noticia habría que dejarla fija en la portada hasta que al mercenario este y su manera de arruinar vidas a base mentiras los conozca bien todo el mundo. Y que trabaja para la mafia pepetarra tb claro
5 K 62
carademalo #13 carademalo
#11 ¡Claro que sí! Sobre todo en Menéame, que casi nadie sabe quién es y los que lo conocen no saben que el tipo es gentuza. ¡Que se sepa!
2 K 14
tul #14 tul
#13 si de mi dependiera lo haría obligatorio para todos los medios de masas
1 K 20
Mangione #15 Mangione
#9 Es gracioso ver a gente sin brújula moral intertando aparentar que la tiene.
2 K 37
carademalo #16 carademalo
#15 Tranquilo. Me temo que, aunque lo intentases, nunca llegarías al nivel de difundir bulos que tiene Vito Quiles.
2 K 38
frankiegth #18 frankiegth *
#15. No sé si la palabra es "gracioso". A mi me resulta entre embarazoso, asqueroso, penoso y punible contrastado con lo que sin lugar a dudas prueban los videos.
0 K 15
Catapulta #21 Catapulta
#9 Anótalo para el resumen anual de porquerías de Meneame toleradas por la moderación.
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Rogue #8 Rogue
Si se caga delante de una juez, imagínate en el campo de batalla defendiendo a la bandera que tanto ama.
2 K 42
SMaSeR #12 SMaSeR
#8 Este es de los típicos que esta rajando del jefe en la maquina de café y cuando pasa por delante de come la polla a 2 manos.
Como los que le tienen simpatía eh..., son todos unas cucarachas de cuidado xD.
1 K 27
Andreham #7 Andreham
Por cierto ya lo digo yo ya que los fachapobres están desfilando con otro argumento:

Si esto es una filtración real de una declaración en juicio, espero que empuren bien fuerte al que lo haya filtrado.
2 K 34
Andreham #1 Andreham
Profeee, que yo no he sidooo.

Que han sido los otroooos.

Y de Quique no dices naaa?
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devilinside #4 devilinside
#1 El Perro se ha comío los deberes
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vicus. #20 vicus.
Muy valiente con cuatro marines acosando a las nenas y nenes en el recreo, pero cuando la profe le canta las cuarenta se caga....
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#5 woke *
Hacéis bien en catálogar estás porquerías en subs para frikis
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Doisneau #17 Doisneau *
Que bien, ya tenemos nuevo monotema en meneame... Y con cambiar un poco las palabras hasta se admiten duplicadas :->

Gracias de nuevo a todos los que haceis meneame un poquito peor cada dia con vuestro esfuerzo :hug:
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SerVicius #19 SerVicius
No hay buambulancias para tanto ego herido!!
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#22 Bravok1
Es un tipo repugnante hasta decir basta, escoria. Dan ganas de darle de guantazos hasta que te sangren las manos.
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#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Los pseudoperiodistas de La Plural hablando de pseudoperiodismo
4 K -11

menéame