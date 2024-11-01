Sale a la luz el vídeo de Vito Quiles declarando: "Así opera, financiado por el PP"  

En el vídeo, el pseudoperiodista explica que "me fueron llegando muchas informaciones acerca de bares de copas o lugares que frecuentaba Rubén Sánchez por las noches y finalmente no llegué a ninguna conclusión y no conté nada".

"¿Publicó usted algún vídeo o mensaje diciendo 'corrijo, me disculpo porque no hay nada'?", le pregunta la magistrada. Cuestión ante la que Quiles niega haberle atacado: "Es que yo no dije nada. En ningún momento le ataqué a él ni intenté de alguna forma denigrar su honor. O sea yo no hablé de él".