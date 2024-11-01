Sale a luz la cena del rey Juan Carlos con Jeffrey Epstein: "Es impresionante"

En uno de los centenares de mails registrados en la investigación, el magnate anunciaba a su interlocutor que tenía previsto cenar con el rey emérito de España. "Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, es impresionante. Cena organizada por Pepe Fanjul para amigos", escribía. El mensaje de Epstein está fechado el 11 de septiembre de 2018, aunque no está confirmado que ese evento, organizado por el empresario e íntimo amigo del emérito, finalmente llegara a celebrarse.