Sale a luz la cena del rey Juan Carlos con Jeffrey Epstein: "Es impresionante"

En uno de los centenares de mails registrados en la investigación, el magnate anunciaba a su interlocutor que tenía previsto cenar con el rey emérito de España. "Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, es impresionante. Cena organizada por Pepe Fanjul para amigos", escribía. El mensaje de Epstein está fechado el 11 de septiembre de 2018, aunque no está confirmado que ese evento, organizado por el empresario e íntimo amigo del emérito, finalmente llegara a celebrarse.

tul #1 tul
no podia faltar el asesino de elefantes y hermanos menores
andando #4 andando
#1 no seas exagerado, hermano solo tenia uno
estemenda #6 estemenda
#1 Lo raro raro sería que el Juancar no hubiera estado en esos saraos
pepel #3 pepel
Lo siento, me he equivocado.
#5 soberao
Parece que el que ha escrito este artículo era el mismo periodista que redactó para el NODO el concierto de los Beatles en Madrid en 1965: "Nada tiene que ver la casi anecdótica mención al rey Juan Carlos con los escándalos que los archivos de Epstein están generando en otras casas reales del continente."
www.youtube.com/watch?v=Va2YzblRv9A
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Aquí ya sale lo del Campechano.

www.meneame.net/story/estos-son-espanoles-aparecen-papeles-epstein-mas

No obstante, el mangante este (Epstein) ha debido reunirse con los mandamases de medio mundo ... esto no quiere decir que el Campechano estuviera en la isla de Epstein ... ni tampoco que no hubiera ido en otra ocasión, claro.
