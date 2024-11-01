Sabah: “Si obligas a una mujer a quitarse el velo, le estás quitando libertad”

"Si obligas a una mujer a quitárselo, le estás quitando libertad. Puedes abrir el debate sobre si el velo es una imposición en algunos contextos, pero prohibirlo de manera general es otra imposición. Cuando pones a una persona entre la espada y la pared para decidir, ya no le estás dando libertad. Y además es un debate que no se plantea igual con otras religiones. No se cuestiona a una monja por llevar hábito..."
| etiquetas: entrevista , sabah , velo
No era cuestión de "la religión es extrema derecha", era cuestión de "esa religion de extrema derecha no queire relaciones conmigo"
La izquierda siempre ha sido rematadamente estupida, les mueve tanto el odio a los valores democraticos, que estan dispuestos a apoyar a teocracias medievales que les ahorcarian, degollarian o lapidarian, es todo tan absurdo.
Muy muy muy parecido a cuando la gente de izquierdas se escondía en sótanos y huecos en las casas para no ser ejecutados por Franco....
Llamame loco, pero veo muchos parecidos en irán con un régimen fascista.
Pero no se, si Pablo Iglesias trabajaba para una cadena iráni no lo será, no se.
Cadena hispantv. Video Pablo Iglesias cabalgando contradicciones. Buscado.
Soy de izquierdas y por mi debería de estar prohibido en europa todo atuendo que es obligatorio para mujeres y que venga impuesta de otras religiones, y es claramente discriminatorio, menospreciativo y empoderante del hombre hacia la mujer.
Y tb sirve lo que digo arriba en negrita para los machotes ibericos machos y muy machos, y mayoritariamente votantes de voxmito.
Y al que no le guste, que no transite por lugares públicos.
Se empieza cediendo un milímetro con los religiosos y se termina perdiendo derechos fundamentales que se creían incuestionables. Si algo caracteriza a las religiones es su intransigencia y su proselitismo. Una sociedad sana debe mantenerlas muy vigiladas y controladas.
Esto ni es socialismo, ni es izquierdas.
Cuando escucháis que vivimos en una guerra de géneros y ahora hay puntos violetas para salir corriendo cuando sales de casa.
Cuando todo el mundo es racista, fascista sin que a nadie le importe las razas. Y al mismo tiempo se desprecia tu cultura… » ver todo el comentario
No existe ya el franquismo. Así buscando un poco una sociedad similar que encontramos.
Franquismo:
Policía controlando al pueblo.
Nula democracia.
Persecución de la izquierda.
Religión en cada apartado de la vida.
Asesinatos por motivos piliticos.
Iran:
Policía controlando al pueblo.
Nula democracia.
Persecución de la izquierda.
Religión en cada apartado de la vida.
Asesinatos por motivos piliticos.
Adiviana que pareja de… » ver todo el comentario
Escuchemos todos. Es una lástima que las mujeres no puedan ver la tele en Afganistán. Aún así, adelante
Me pregunto que pasaria si mirasen las sociedades islamicas con gafas moradas, pero por algun motivo prefieren cabalgar contradicciones del tamaño del taj mahal antes que hacer una tesis coherente.
Ayer vi un clip de zaza el italiano sobre dubai, este YouTuber que va a lugares peligrosos al que Pablo Iglesias califica de nazi (otro más).
Dijo lo que todos sabemos. Edificios, más edificios sin cultura definida para los extranjeros ricos. Cultura Islamica y exclusiva para los locales apartada y el plato fuerte. Campo de trabajo con 20 pakistaníes en una habitación, ni asfalto en la carretera donde viven, 60 grados, 0… » ver todo el comentario
Porque la monja se dedica a ser monja, el hábito es su uniforme. Las mujeres católicas no tienen la imposición de llevar una prenda de ropa. La hubo hace mucho, mi abuela llevó el luto, pero mi tía ya no porque la sociedad había avanzado.
Joder es que menuda chorrada ha soltado. Y se habrá quedado tan a gusto.
Yo no veo a Pablo Iglesias e Irene Montero como malos.
Bueno, quizás poner hombres y mujeres unos contra otros y presentarse como la "solución" no haya sido lo más honorable del mundo.
Pero en el personal no creo que haya esa maldad de 1984.
Creo que Pablo en sus inicios fue socialista, pero ganó pasta, igual que Irene. Luego la cosa cambia. Ya no miras por el albañil del piso de mierda de vallecas. Ahora joder al rico común es joder tu chalet en galapagar y eso no Mola.
Ellos querían cobrar 3 salarios mínimos, así cuando subiera el salario mínimo subía el suyo. Pero no hicieron bien los calculos ni lo que se puede hacer con 25.000 euros al mes por tocar un botón.
No llegáis a comprender que lo que hay conseguir es que las mujeres se den cuenta por si solas de que lo de creer que llevar un disfraz hace feliz a un supuesto ser divino es una chorrada y no prohibirles vestir como les dé la gana por qué no me gusta cuando lo veo.
Curioso entre los votos positivos está el gran Liberal de meneame, que curiosamente siempre se alinea con prohibir cosas que no le gustan, quizás no sea liberal el muchacho
Fue creado en las nobles montañas afganas, para que un hombre con un harén de mujeres pudiera sacarlas a pasear sin que otros hombres la vieran, pero siempre con motivos feministas . Desde entonces los Valientes talibanes lo utilizan para acercar a las mujeres al islam.
Corregido
Las leyes dan libertad, no la quitan.