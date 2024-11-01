edición general
Sabah: “Si obligas a una mujer a quitarse el velo, le estás quitando libertad”

Sabah: “Si obligas a una mujer a quitarse el velo, le estás quitando libertad”

"Si obligas a una mujer a quitárselo, le estás quitando libertad. Puedes abrir el debate sobre si el velo es una imposición en algunos contextos, pero prohibirlo de manera general es otra imposición. Cuando pones a una persona entre la espada y la pared para decidir, ya no le estás dando libertad. Y además es un debate que no se plantea igual con otras religiones. No se cuestiona a una monja por llevar hábito..."

36 comentarios
#2 pozz
Que irónico que es ver a la ultraizquierda comprar el relato ultraconservador islámico, alucinantemente acojonante es quedarse corto.

Druidaferal #9 Druidaferal
#2 lo cual demuestra que nunca fueron laicos, si no anti cristianos, ya que estos no les votaban.
No era cuestión de "la religión es extrema derecha", era cuestión de "esa religion de extrema derecha no queire relaciones conmigo"

#11 pozz
#9 En Iran la izquierda colaboro con la revolucion islamica contra el Shá del 77 al 79, y esa estupida izquierda acabó siendo fulminada por esos terroristas a los que apoyó.. los pocos que quedan estan todos en el exilio.
La izquierda siempre ha sido rematadamente estupida, les mueve tanto el odio a los valores democraticos, que estan dispuestos a apoyar a teocracias medievales que les ahorcarian, degollarian o lapidarian, es todo tan absurdo. :palm:

Druidaferal #15 Druidaferal *
#11 totalmente cierto. En la película "persepolis" hablan sobre la gente encerrada en huecos en las casas y sótanos por ser de izquierdas en irán.

Muy muy muy parecido a cuando la gente de izquierdas se escondía en sótanos y huecos en las casas para no ser ejecutados por Franco....

Llamame loco, pero veo muchos parecidos en irán con un régimen fascista.
Pero no se, si Pablo Iglesias trabajaba para una cadena iráni no lo será, no se.
Cadena hispantv. Video Pablo Iglesias cabalgando contradicciones. Buscado.

RoterHahn #17 RoterHahn
#9
Soy de izquierdas y por mi debería de estar prohibido en europa todo atuendo que es obligatorio para mujeres y que venga impuesta de otras religiones, y es claramente discriminatorio, menospreciativo y empoderante del hombre hacia la mujer.
Y tb sirve lo que digo arriba en negrita para los machotes ibericos machos y muy machos, y mayoritariamente votantes de voxmito.

Druidaferal #23 Druidaferal
#17 me parece estupendo todo lo que dices.

#29 lamonjamellada
#17 yo, como persona de izquierdas, no sólo apoyo incondicionalmente lo que dices. Subo la mayor y digo que en espacios públicos debe primar la neutralidad y que cualquier símbolo religioso debe quedar fuera de la vista. Si alguien quiere llevar la medallita de San pancracio, que no se vea. Y ni velos, ni tocas, ni alzacuellos, ni kipá, ni hábitos de monje budista.
Y al que no le guste, que no transite por lugares públicos.
Se empieza cediendo un milímetro con los religiosos y se termina perdiendo derechos fundamentales que se creían incuestionables. Si algo caracteriza a las religiones es su intransigencia y su proselitismo. Una sociedad sana debe mantenerlas muy vigiladas y controladas.

#17 Y somos muchos como tú.
#17 Y somos muchos como tú.

GeneWilder #31 GeneWilder
#2 Las llamadas tradwifes son mujeres abducidas por el heteropatriarcado. Las mujeres cubiertas por el islam son libres de elegir la prenda que las anule como personas. El patetismo de esta neoizquierda es deprimente.

Druidaferal #5 Druidaferal
Y si obligas a una mujer a llevar velo también le quitas la libertad. Demagogia barata....

Pointman #16 Pointman
Nunca me ha parecido que la comparación con las monjas sea correcta. Las monjas se adhieren a una orden religiosa y dedican su vida a ello. No es algo que afecte a todas las mujeres cristianas. Si la costumbre fuese que todas las mujeres, independientemente de su afiliación, lleven hábito, ( o sotana para todos los hombres) entonces si sería una comparación acertada.

Pertinax #3 Pertinax *
Lo cual es más que obvio. Pero en realidad nadie ha intentado prohibir el velo. Falsa premisa ya de inicio.

La guerra es la paz. :roll:
La guerra es la paz. :roll:

Druidaferal #14 Druidaferal
#1 una cita de 1984. Libro recomendsdisimo para que la gente entienda como bajo una apariencia de "izquierdas" "socialista" se puede manipular y controlar una sociedad hasta el hartazgo.

Esto ni es socialismo, ni es izquierdas.
Cuando escucháis que vivimos en una guerra de géneros y ahora hay puntos violetas para salir corriendo cuando sales de casa.

Cuando todo el mundo es racista, fascista sin que a nadie le importe las razas. Y al mismo tiempo se desprecia tu cultura…   » ver todo el comentario

#34 _4126
#14 1984 habla de totalitarismo, dictadura y del control del relato, lo que vino siendo el franquismo. Igual resulta que los franquistas también eran socialistas.

Druidaferal #35 Druidaferal
#34 también es una manera de verlo. Tu observación es muy interesante.
No existe ya el franquismo. Así buscando un poco una sociedad similar que encontramos.

Franquismo:
Policía controlando al pueblo.
Nula democracia.
Persecución de la izquierda.
Religión en cada apartado de la vida.
Asesinatos por motivos piliticos.

Iran:
Policía controlando al pueblo.
Nula democracia.
Persecución de la izquierda.
Religión en cada apartado de la vida.
Asesinatos por motivos piliticos.

Adiviana que pareja de…   » ver todo el comentario

Druidaferal #6 Druidaferal
Atención qué va a hablar una pija con todas las libertades y derechos desde una democracia por todas las mujeres veladas y tapadas por motivos religiosos.
Escuchemos todos. Es una lástima que las mujeres no puedan ver la tele en Afganistán. Aún así, adelante

Doisneau #27 Doisneau
#6 Por un lado, se denuncias microagresiones, machismo estructural, y sesgos de genero. Por otro, el velo esta muy bien, no pasa nada y es un ejercicio de libertad :shit:

Me pregunto que pasaria si mirasen las sociedades islamicas con gafas moradas, pero por algun motivo prefieren cabalgar contradicciones del tamaño del taj mahal antes que hacer una tesis coherente.

Druidaferal #28 Druidaferal *
#27 las sociedad Islamicas son todas, sin escepcion una gran mierda.
Ayer vi un clip de zaza el italiano sobre dubai, este YouTuber que va a lugares peligrosos al que Pablo Iglesias califica de nazi (otro más).
Dijo lo que todos sabemos. Edificios, más edificios sin cultura definida para los extranjeros ricos. Cultura Islamica y exclusiva para los locales apartada y el plato fuerte. Campo de trabajo con 20 pakistaníes en una habitación, ni asfalto en la carretera donde viven, 60 grados, 0…   » ver todo el comentario

plutanasio #13 plutanasio
Y además es un debate que no se plantea igual con otras religiones. No se cuestiona a una monja por llevar hábito.

Porque la monja se dedica a ser monja, el hábito es su uniforme. Las mujeres católicas no tienen la imposición de llevar una prenda de ropa. La hubo hace mucho, mi abuela llevó el luto, pero mi tía ya no porque la sociedad había avanzado.

Joder es que menuda chorrada ha soltado. Y se habrá quedado tan a gusto.

#8 endy *
Argumento de tipo lobo con piel de cordero.

CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
Es tanta la maldad y el odio de la izquierda, que llevan aberraciones como esta, creyendo haber entendido algun tik tok del panita-maquiavelo y decir que el amigo de mi enemigo es mi amigo...aun con la ceguera del osio que les conduce confunden el dicho de ser el tuerto el rey de los ciegos ellos han hecho de quedarse ciegos para dejar a su enemigo tuerto, y conocemos en la vida real a "personas" de este perfil, y en esta santa casa ni digamos.

Druidaferal #20 Druidaferal *
#12 no creo que sea maldad.
Yo no veo a Pablo Iglesias e Irene Montero como malos.
Bueno, quizás poner hombres y mujeres unos contra otros y presentarse como la "solución" no haya sido lo más honorable del mundo.
Pero en el personal no creo que haya esa maldad de 1984.
Creo que Pablo en sus inicios fue socialista, pero ganó pasta, igual que Irene. Luego la cosa cambia. Ya no miras por el albañil del piso de mierda de vallecas. Ahora joder al rico común es joder tu chalet en galapagar y eso no Mola.
Ellos querían cobrar 3 salarios mínimos, así cuando subiera el salario mínimo subía el suyo. Pero no hicieron bien los calculos ni lo que se puede hacer con 25.000 euros al mes por tocar un botón.

Eibi6 #26 Eibi6 *
#_2 yo estoy con vosotros naziolos de meneame, también pido que las monjas no puedan pasearse impunemente con el hijab ese que llevan y que en Semana Santa estén prohibidos esos desfiles con capirotes que tapan los cuerpos de la gente :troll:

No llegáis a comprender que lo que hay conseguir es que las mujeres se den cuenta por si solas de que lo de creer que llevar un disfraz hace feliz a un supuesto ser divino es una chorrada y no prohibirles vestir como les dé la gana por qué no me gusta cuando lo veo.

Curioso entre los votos positivos está el gran Liberal de meneame, que curiosamente siempre se alinea con prohibir cosas que no le gustan, quizás no sea liberal el muchacho :troll:

#4 Borgiano
Aplica también para el burka?

Druidaferal #10 Druidaferal
#4 si, el burka es interpretado como un velo muy grande xD xD xD.

Fue creado en las nobles montañas afganas, para que un hombre con un harén de mujeres pudiera sacarlas a pasear sin que otros hombres la vieran, pero siempre con motivos feministas ;) ;) ;). Desde entonces los Valientes talibanes lo utilizan para acercar a las mujeres al islam.

Los cojones
Los cojones

kastanedowski #36 kastanedowski
“Si obligas a una mujer a quitarse " los grilletes", le estás quitando libertad”

Corregido

#30 gershwin
vaya comparación.. las mujeres islámicas que vivan en conventos o similar seguirían llevando burka...

ThePato #24 ThePato
Y por estas cosas hay que leer a Kant, aunque lo han eliminado del currículo.
Las leyes dan libertad, no la quitan.

#21 anamabel
EL odio a los valores democráticos es realmente el resorte de la derecha cuando las cosas no salen como quieren. Como muestra, toda la socialdemocracia alemana y la derecha conservadora en manos de los industriales alemanes que primero asesinó a Rosa Luxemburgo y luego aupó a Hitler al poder para cargarse al partido comunista alemán. No confundas el orden de los factores.

#19 anamabel
Llamar al feminismo postmoderno queer de Podemos "ultraizquierda" es estar seriamente desorientado

#7 bizcobollo
Libertad no es hacer lo que te da la gana.

Postmeteo #33 Postmeteo
Si obligas a los trabajadores a cogerse vacaciones, les estás quitando la libertad

Butters #18 Butters
El velo es un pañuelo en la cabeza para cubrirse el pelo. Que se lo ponga si le da la gana. Yo ahora mismo llevo gorra. Cosa distinta es un burka.

#22 anamabel
#18 Las gorras también están prohibidas en muchos lugares: controles de aeropuerto, escuelas públicas, comisarías de policía, e incluso se prohíbe en algunas gasolineras entrar a pagar con un casco de moto puesto.


