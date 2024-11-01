Sabah: “Si obligas a una mujer a quitarse el velo, le estás quitando libertad”

"Si obligas a una mujer a quitárselo, le estás quitando libertad. Puedes abrir el debate sobre si el velo es una imposición en algunos contextos, pero prohibirlo de manera general es otra imposición. Cuando pones a una persona entre la espada y la pared para decidir, ya no le estás dando libertad. Y además es un debate que no se plantea igual con otras religiones. No se cuestiona a una monja por llevar hábito..."