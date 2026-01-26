Rutte dice que un ejército europeo duplicaría a la OTAN: "A Putin le encantaría"

Bruselas (EuroEFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que una fuerza de defensa de la Unión Europea (UE) se duplicaría con la Alianza, y consideró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estaría “encantado” con una iniciativa que “complicaría las cosas” para los aliados.
| etiquetas: rutte , rata , traidor , gusano
Que alguien por favor, destierre ya a este gusano infecto de Europa, y se vaya a lamer el gusanito naranja de Trump
Y a Los europeos esta claro que nos iria mucho mejor acabar con la interminable guerra Fria
Esta para invadir Europa...
Y mas si se une en la defensa y se convierte en potencia nuclear con ello...