Rutte dice que un ejército europeo duplicaría a la OTAN: "A Putin le encantaría"

Bruselas (EuroEFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que una fuerza de defensa de la Unión Europea (UE) se duplicaría con la Alianza, y consideró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estaría “encantado” con una iniciativa que “complicaría las cosas” para los aliados.