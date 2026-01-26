edición general
Rutte dice que un ejército europeo duplicaría a la OTAN: "A Putin le encantaría"

Bruselas (EuroEFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que una fuerza de defensa de la Unión Europea (UE) se duplicaría con la Alianza, y consideró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estaría “encantado” con una iniciativa que “complicaría las cosas” para los aliados.

jonolulu #1 jonolulu
Payaso sin gracia
GuerraEsPaz #6 GuerraEsPaz
#1 es la voz de su amo
GerardoSinMana #17 GerardoSinMana
#1 Esto te hace mas gracia? Mirale soplando..  media
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Este tío es más traidor que los NATOntados de meneame.
GuerraEsPaz #9 GuerraEsPaz
#2 puto asco dan tanto rutte como los natontados. ejercito europeo no pero pagar la otan si? en fin, me encanta el olor de la hipotenusa por las mañanas
bioibon #4 bioibon
La rata ahora pidiendo que no se cree un ejército Europeo. Exactamente lo que dice Estados Unidos.

Que alguien por favor, destierre ya a este gusano infecto de Europa, y se vaya a lamer el gusanito naranja de Trump
#3 veratus_62d669b4227f8
Ningún dirigente Europeo con un mínimo de dignidad va a pedir que este tipo se vaya a su puta casa de una vez.?
xyria #5 xyria
Pero, ¿qué coño hace este tío, por qué no le dan una patada en el culo, una medalla y para su casa ya?
Mangione #7 Mangione
¿Y qué va a decir un mercenario que es un traidor a sueldo?
#8 Cuchifrito
Claro que sería una duplicidad genio, a tomar por culo la OTAN
yemeth #14 yemeth
A lo mejor deberíamos meter a Rusia en la OTAN europea y a Rutte en la cárcel por alta traición.
ieicaonvas #16 ieicaonvas
#14 Tienen mi voto.

:-*
josde #10 josde
Un traidor lamepollas de Trump.
aupaatu #18 aupaatu *
A Rusia le encantaria ser considerado como EUROPEO, vecino ,aliado y matener relaciones comerciales, culturales ,deportivas .....Esto es lo que deberia ser al disolver la URSS
Y a Los europeos esta claro que nos iria mucho mejor acabar con la interminable guerra Fria
#19 Febrero_2026
#18 Un aliado estupendísimo.  media
ostiayajoder #12 ostiayajoder
Putin no ha podido con Ucrania.

Esta para invadir Europa...

Y mas si se une en la defensa y se convierte en potencia nuclear con ello...
ochoceros #15 ochoceros
Si no le gusta a Rutte debe ser una excelente opción para Europa y mala para "el enemigo".
#13 tierramar *
canarias-semanal.org/art/37873/la-genuflexion-como-proyecto-politico-e Mark Rutte no es un estratega, ni un líder, ni un político brillante. Es algo peor: un administrador sin alma, entrenado para obedecer sin levantar la voz. Su designación como Secretario General de la OTAN no premia su talento, sino su docilidad. En un tiempo en que el imperialismo ya ni siquiera finge, Rutte es su cara más pulida: la sonrisa de la sumisión, el funcionario perfecto para disfrazar de “estabilidad” la ocupación y de “liderazgo” la humillación sistemática de Europa frente a Washington.
#11 Bravok1
No hago demasiado caso a gentuza genocida que se arrodilla cual servil esclavo ante un pedofilo.
