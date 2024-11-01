edición general
Rusia se ríe de la intención de Europa de defender Dinamarca: "Se cagarán en los pantalones y entregarán Groenlandia"

El vicepresidente del consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev acaba de tuitear desde la red social X riéndose de Europa, de Francia y su presidente, Emmanuel Macron a raíz de su defensa de Groenlandia ante las aspiraciones anexionistas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Medvédev ha escrito que la UE no hará nada y que solo se "cagarán en los pantalones y entregarán Groenlandia". "El gallo galo ha cantado que, si se afecta la soberanía de Dinamarca, las consecuencias serían sin precedentes. ¡Uy! ¿Qué harán?

Sr.No #1 Sr.No
Qué puto par de troles, si no fuera por que estamos a las puertas de otra nueva guerra, hasta serían graciosos estos dos payasos.
3 K 39
#2 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Me encanta la diplomacia del S XXI. A lo que hemos llegado.
1 K 21
cocolisto #3 cocolisto
¿Alguien lo duda?Mucho fufu pero poco ñikiñiki.
0 K 20
jm22381 #4 jm22381
Qué se preocupen de lo que los chinos están haciendo en el este de Rusia que están ya hasta recolectando impuestos...
0 K 20
#7 Thirsk
Lo de Groenlandia lo tenemos claro, vamos más allá: Verás que risas cuando nuestros queridísimos ultraderechistas liberales entreguen Ceuta y Melilla a Marruecos.
0 K 11
eldet #5 eldet
con los que segun algunos hay que dialogar, son lo reyes de la diplomacia. Su unico objetivo es destrozar y que todos esten peor.
0 K 7
#6 Donald
Es mejor que vayan los franceses que están acostumbrados a las derrotas y no les dolerá tanto.
0 K 7

