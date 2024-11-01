Rusia se ríe de la intención de Europa de defender Dinamarca: "Se cagarán en los pantalones y entregarán Groenlandia"

El vicepresidente del consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev acaba de tuitear desde la red social X riéndose de Europa, de Francia y su presidente, Emmanuel Macron a raíz de su defensa de Groenlandia ante las aspiraciones anexionistas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Medvédev ha escrito que la UE no hará nada y que solo se "cagarán en los pantalones y entregarán Groenlandia". "El gallo galo ha cantado que, si se afecta la soberanía de Dinamarca, las consecuencias serían sin precedentes. ¡Uy! ¿Qué harán?