Rusia revela su ‘Arma Única’: el misil Burevéstnik con propulsión nuclear

En una reunión con altos mandos militares, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado el éxito de las pruebas finales del misil de crucero con propulsión nuclear Burevéstnik. Este arma, que Putin califica como «única que nadie más tiene en el mundo», representa un hito tecnológico para las fuerzas armadas rusas. Según informó el jefe del Estado Mayor el misil recorrió una distancia de 14.000 kms durante casi 15 horas de vuelo el pasado 21 de octubre, demostrando «sus grandes posibilidades de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles».
El Burevestnik (Буревестник) —designado por la OTAN como SSC-X-9 “Skyfall”— es un prototipo ruso de misil de crucero con propulsión nuclear, anunciado por Putin en 2018 como parte de las nuevas armas estratégicas de Rusia.
Su sistema combina dos motores: uno convencional para el lanzamiento y un propulsor nuclear para el vuelo prolongado. El segundo usa un reactor nuclear m
Edito: Mi queja es sobre calidad periodística, no sobre el contenido de la noticia. Sólo abrí el primero de tus enlaces, el de RTVE, y aunque también se le podría criticar la falta de firma - detalle de vital importancia ante la oleada de bros expertos en geopolítica - al menos el medio es conocido (y conocemos su historial).
