Rusia revela su ‘Arma Única’: el misil Burevéstnik con propulsión nuclear

En una reunión con altos mandos militares, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado el éxito de las pruebas finales del misil de crucero con propulsión nuclear Burevéstnik. Este arma, que Putin califica como «única que nadie más tiene en el mundo», representa un hito tecnológico para las fuerzas armadas rusas. Según informó el jefe del Estado Mayor el misil recorrió una distancia de 14.000 kms durante casi 15 horas de vuelo el pasado 21 de octubre, demostrando «sus grandes posibilidades de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles».