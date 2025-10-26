edición general
Rusia revela su ‘Arma Única’: el misil Burevéstnik con propulsión nuclear

En una reunión con altos mandos militares, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado el éxito de las pruebas finales del misil de crucero con propulsión nuclear Burevéstnik. Este arma, que Putin califica como «única que nadie más tiene en el mundo», representa un hito tecnológico para las fuerzas armadas rusas. Según informó el jefe del Estado Mayor el misil recorrió una distancia de 14.000 kms durante casi 15 horas de vuelo el pasado 21 de octubre, demostrando «sus grandes posibilidades de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles».

#7 teneram
#5 Ya, por eso votaste irrelevante. En fin
#9 theMooche
#7 Voté irrelevante por las razones que comenté. Si pudieses cambiar el enlace y yo eliminar mi voto lo haría (creo que no lo puedo hacer ya).

#8 #6 No te quito la razón. Pero hay que fomentar la entropía.
Entiendo la dificultad de encontrar medios que no sean los mismos de siempre y no estén enfangados.
#11 desastrecolosal
#8 de acuerdo en fomentar la entropía, en tanto en cuanto no menoscabe la calidad y no haga que seamos esclavos del sistema.

Además, aquí la entropía se la pasan por el forro de los huevis.

#5 #7 esas cosas pasan, no hay que darle mayor importancia
:hug:
#12 teneram
#11 "Además, aquí la entropía se la pasan por el forro de los huevis"

www.meneame.net/story/nuevo-bonus-entropia
#24 Dav3n
#12 No te esfuerces, son el nuevo ejercito team rocket de MNM, asumo que parte de los 500 fachas que pedía alguien pero en plan barato :troll:

xD xD xD
capitan__nemo #13 capitan__nemo
¿En qué consiste la propulsión nuclear del misil Burevestnik?

El Burevestnik (Буревестник) —designado por la OTAN como SSC-X-9 “Skyfall”— es un prototipo ruso de misil de crucero con propulsión nuclear, anunciado por Putin en 2018 como parte de las nuevas armas estratégicas de Rusia.

Su sistema combina dos motores: uno convencional para el lanzamiento y un propulsor nuclear para el vuelo prolongado. El segundo usa un reactor nuclear m

…   » ver todo el comentario
rogerius #20 rogerius
#13 Pegas, pegas… si es pa quesplote.

(Nótese la similitud con «Si se iban a morir igual»). :troll:
desastrecolosal #22 desastrecolosal
#20 #13 idos a un motel a chuparoslas

haha
#27 Dav3n
#22 Qué elegante, hamigui.

Gran ejemplo de cómo quemar una cuenta en cero coma xD
desastrecolosal #28 desastrecolosal
#27 disculpa si me interpuse en la relacion de tus amiguis.

Ahh! si tu eras el cuchillo menos afilado del cajón!

hahaha dale, sigue en ello bb
#23 kobofen
#13 Me pregunto a qué temperatura va a funcionar ese reactor. Lo de ciclo abierto está claro lo que es.
teneram #8 teneram
#6 No te quito la razón. Pero hay que fomentar la entropía
#2 theMooche
Noticia sin fuentes ni ninguna clase de detalles, firmada por admin. Periodismo de calidad (o publirreportaje a.k.a. propaganda).
#5 theMooche *
#4 Este enlace está mucho mejor. Tiene más información y no tiene conclusiones sacadas de la manga.

Edito: Mi queja es sobre calidad periodística, no sobre el contenido de la noticia. Sólo abrí el primero de tus enlaces, el de RTVE, y aunque también se le podría criticar la falta de firma - detalle de vital importancia ante la oleada de bros expertos en geopolítica - al menos el medio es conocido (y conocemos su historial).
freenetico #18 freenetico
#5 si,si... disimula
#19 theMooche
#18 El que disimula eres tú, habla claro.
#25 Dav3n
#5 Ajajajjajajajajjajajajajjjkkk

Otro "moderado" tratando de manipular la realidad.

Un día has durado, lince :palm:
#29 theMooche
#25 Otro comentario del gran Dav3n sin aportar solo argumento (que alguien me avise cuando lo haga), al mismo tiempo que su condescencia menosprecia el intelecto de los demás meneantes (la lógica os manipula, bros)
Total, argumentar/pensar, ¿pa qué? ¡Muerte a la inteligencia!
desastrecolosal #6 desastrecolosal *
#4 en parte #2 tiene algo de razón, el enlace que has enviado deja mucho que desear en comparación con los que tú mismo has puesto ahora.
ElBeaver #16 ElBeaver
#6 En realidad, todos parecen repetir lo mismo; Putin habla, pero no lo respalda con hechos.
#3 arreglenenlacemagico
gente de paz , seguro que es un contubernio judeo otanista esta gente solo quiere desnazificar en paz a los que no son rusos blancos la raza siempre pura no como esos sucios churka con la bendicion del patriarcado :shit: rafael ponch lo explica
Don_Pixote #1 Don_Pixote
:popcorn: :popcorn: :popcorn:

Dame una W de wunder
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
Un misil subsónico que viaja por debajo de la velocidad del sonido es un misil normal antiguo.
Da igual que la propulsión sea química o nuclear, no le aporta ninguna ventaja para no ser detectado o derribado.
rogerius #21 rogerius
#17 Que también es transónico, oiga. Y en varios colores.
#26 kobofen
#17 Puede estar volando durante un tiempo no limitado. Esperando órdenes. Irse muy lejos y volver. Lo puedes interceptar si lo detectas y lo puedes seguir detectando (siguiendo). Pero si no...
cosmonauta #14 cosmonauta *
¡Joder! Estos rusos siempre están inventando cosas que mejoran la vida de las personas..oh wait! :wall:
ElBeaver #15 ElBeaver
Putin dice..............eso es todo señoría
menéame