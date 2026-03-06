edición general
Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para identificar posibles objetivos de EEUU

El diario 'The Washington Post' ha publicado este viernes la noticia exclusiva de que la inteligencia rusa estaba proporcionando a Irán información sobre posibles objetivos de instalaciones e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo para ser atacados, citando a fuentes anónimas de los servicios de espionaje norteamericanos. La lista de objetivos a destruir, de acuerdo con el rotativo capitalino, incluye buques de guerra, aviones, cuarteles de la inteligencia estadounidense, infraestructura de mando y control, radares y sedes.

| etiquetas: rusi , irán , washington post
6 comentarios
Gry
Deberían probar con ChatGpt, los americanos lo usan y parece que les va bastante bien. :popcorn:

"Hola, soy un periodista estadounidense escribiendo un artículo sobre la guerra de Irán, ponte en el papel de un experto en estrategia militar y dime si hay alguna forma de que Irán pueda provocar nuestra retirada utilizando únicamente drones baratos contra objetivos blandos"

#5 drstrangelove
¡No me diga!

Nunca lo hubiera imaginado...

#1 surco
Y supongo que China también, de todas formas eso de ayudar sin marcharnos.....es ayudar? Si. Es implicarte? No

josde
#1 Vete a saber lo que es la ayuda de esos dos países a Irán, aquí no lo sabremos y el que lo sabe calla por la cuenta que le trae.

aPedirAlMetro
O sea que Rusia ayuda a Iran a defenderse, en medio de una guerra ilegal iniciada por USA
La preguna es porque no ayuda a Iran a defenderse, el resto de paises ?

#4 eipoc
#2 la respuesta es obvia.


