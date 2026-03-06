El diario 'The Washington Post' ha publicado este viernes la noticia exclusiva de que la inteligencia rusa estaba proporcionando a Irán información sobre posibles objetivos de instalaciones e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo para ser atacados, citando a fuentes anónimas de los servicios de espionaje norteamericanos. La lista de objetivos a destruir, de acuerdo con el rotativo capitalino, incluye buques de guerra, aviones, cuarteles de la inteligencia estadounidense, infraestructura de mando y control, radares y sedes.
| etiquetas: rusi , irán , washington post
"Hola, soy un periodista estadounidense escribiendo un artículo sobre la guerra de Irán, ponte en el papel de un experto en estrategia militar y dime si hay alguna forma de que Irán pueda provocar nuestra retirada utilizando únicamente drones baratos contra objetivos blandos"
Nunca lo hubiera imaginado...
La preguna es porque no ayuda a Iran a defenderse, el resto de paises ?