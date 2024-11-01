edición general
Irán anuncia el apoyo de Rusia y China: “Nunca ha sido un secreto”

Irán anuncia el apoyo de Rusia y China: “Nunca ha sido un secreto”

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que China y Rusia “están apoyando políticamente y de otras maneras” a la República Islámica, sin especificar cómo, y aseguró que la cooperación militar entre Moscú y Teherán “nunca ha sido un secreto”.Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní rechazó dar detalles sobre el papel de otros Ejércitos en la contienda y evitó mencionar a Pekín a pesar de las preguntas del periodista...

comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Bueno, el apoyo es eso...apoyo. Lo que no van a hacer es involucrarse directamente en la guerra.
Herumel #2 Herumel
Se podría apuntar un poco Europa, solo la puntita.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo *
¿En qué quedamos?
Irán ha anunciado el apoyo de China o:

Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní rechazó dar detalles sobre el papel de otros Ejércitos en la contienda y evitó mencionar a Pekín a pesar de las preguntas del periodista

Parece que aquí se aplica el principio de "quien calla, otorga". Está feo hacerlo en periodismo vendiéndolo como dato.

Y aquí usan otro truco muy sucio:
afirmó este viernes en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que China y Rusia “están apoyando políticamente y de otras maneras”

Entrecomillan una frase que no incluye los países, habiendo afirmado fuera de comillas que son ciertos países, aunque luego lo desmientes la propia noticia.
