Irán anuncia el apoyo de Rusia y China: “Nunca ha sido un secreto”

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que China y Rusia “están apoyando políticamente y de otras maneras” a la República Islámica, sin especificar cómo, y aseguró que la cooperación militar entre Moscú y Teherán “nunca ha sido un secreto”.Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní rechazó dar detalles sobre el papel de otros Ejércitos en la contienda y evitó mencionar a Pekín a pesar de las preguntas del periodista...