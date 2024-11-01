edición general
Rusia, entre la indiferencia y la convicción de que Ucrania se rendirá: “No creo en acuerdos de paz”

En el cuarto aniversario de la invasión, el apoyo a las negociaciones se desploma en Moscú, mientras las regiones remotas y empobrecidas sufren la mayor sangría de soldados muertos

Alakrán_ #1 Alakrán_
Un titular que resume la postura de Rusia ante los acuerdos de Paz.
ochoceros #6 ochoceros
En unos días también será el cuarto aniversario de aquel acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que sabotearon los países occidentales:

"El Financial Times publicó el 16 de marzo que Rusia y Ucrania estarían trabajando en un acuerdo de 15 puntos preliminares que incluiría entre otras cosas: cese al fuego y retiro de las tropas rusas, la declaración de neutralidad de Ucrania consagrada en su Constitución lo que le impediría entrar a la OTAN, la aceptación del ruso como co-lengua oficial y

…   » ver todo el comentario
LázaroCodesal #4 LázaroCodesal *
A ver....los ucros no se van a rendir.....y los rusos evidentemente tampoco se van a rendir.....¿sabes por que ?......porque ambos son cabezotas...ambos son iguales. Esto es una guerra civil, y en una guerra civil hay que intervenir para separarlos , no azuzarlos y darles mas armas.....salvo que haya intereses para prolongar la guerra, igual que los hubo para provocarla.
La UE no es la solución, somos el problema.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#4 Sandeces
Rusia invadió Ucrania porque el títere que el fascista y criminal Putin tenía allí fue echado a patadas y se creyó su propia propaganda acerca de su superejército
Nada de "guerra civil" ni pamplinas
La UE no es ningún problema. Es una solución económica que nos ha convertido en un bloque fuerte y respetado
La propaganda rusa que algunos difundís, es la que dice que la UE no funciona
No cuela
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#4 Una guerra civil es un conflicto entre facciones de un mismo país o grupo nacional. La guerra de Ucrania es una invasión por parte de una país extranjero. Yo entiendo que a algunos os encanta la conquista imperial, pero, por favor, no nos toméis a los demás por gilipollas, en vuestro intento de equiparar a invasores e invadidos.
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Obligada lectura a los de “es que hay que negociar”
#3 pozz *
Una clara muestra de lo totalmente alejados de la realidad que estan en ese estercolero de Rusia, Ucrania no se va a rendir... Esto va a terminar con una Rusia desmembrada de forma muy muy violenta, lo de la URSS hace 34 años va a parecer una broma comparado con el descomunal pufo que esta dejando Putin.
Hasta el último ruso por los delirios imperialistas de Putin!
#5 Nasser *
La cuestión es que Ucrana no tiene ninguna posibilidad de ganar está guerra, está guerra se mantiene, porque hay que hacer ganar dinero a la industria armamentística del Trumpeta, lo demás excusas de parvulario. Con eso no justifico la invasión solo explico la realidad
suppiluliuma #10 suppiluliuma
#5 No estás expresando claramente lo que quieres decir. Te lo arreglo:

La cuestión es que Ucrana la judeobolchevique URSS no tiene ninguna posibilidad de ganar está guerra, está guerra se mantiene, porque hay que hacer ganar dinero a la industria armamentística del Trumpeta la Judería Internacional y debilitar al Reich, lo demás excusas de parvulario. Con eso no justifico la invasión solo explico la realidad. HEIL HITLER!!!!

No hace falta que me des las gracias. Me gusta ayudar. :troll:
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#5 No tenía ninguna posibilidad desde el primer día según la propaganda rusa y las incansables y cansinas diatribas del comando putinejo
Por algo invadió el fascista y criminal de Putin; porque no tenía posibilidad
Ahora que han pasado 4 años y que Ucrania resiste y contraataca, sigue sin tener posibilidad ¿no?
Pero vas a tener razón: Putin trabaja para industria USA xD
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Yo creo que deberiamos de subir esta noticia cada dos semanas
