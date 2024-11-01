·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5282
clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial
4999
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
3287
clics
Mapa interactivo de todos los castillos de España
3808
clics
Un mal ejemplo
4341
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
más votadas
285
Empresa de verificación de identidad para Chatgpt, Roblox, Discord, LinkedIn... envía datos al aparato de vigilancia estadounidense con 269 verificaciones distintas (ENG)
487
La Justicia archiva sin investigar el intento de soborno de López Madrid al comisario del caso de acoso a la doctora Pinto
360
El 10% más rico del planeta concentra la mayor parte del impacto climático. Lo que revela un estudio sobre quién empuja realmente el calentamiento global
274
Nacho Vegas: "No quiero ser yo quien diga que en Xixón hay un juez que es un fascista de mierda, a ver si me va a pasar algo"
470
Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
22
clics
Rusia, entre la indiferencia y la convicción de que Ucrania se rendirá: “No creo en acuerdos de paz”
En el cuarto aniversario de la invasión, el apoyo a las negociaciones se desploma en Moscú, mientras las regiones remotas y empobrecidas sufren la mayor sangría de soldados muertos
|
etiquetas
:
invasión
,
ucrania
,
rusia
,
paz
6
0
0
K
63
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
0
K
63
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Alakrán_
Un titular que resume la postura de Rusia ante los acuerdos de Paz.
5
K
66
#6
ochoceros
En unos días también será el cuarto aniversario de aquel acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que sabotearon los países occidentales:
"El Financial Times publicó el 16 de marzo que Rusia y Ucrania estarían trabajando en un acuerdo de 15 puntos preliminares que incluiría entre otras cosas: cese al fuego y retiro de las tropas rusas, la declaración de neutralidad de Ucrania consagrada en su Constitución lo que le impediría entrar a la OTAN, la aceptación del ruso como co-lengua oficial y
…
» ver todo el comentario
1
K
27
#4
LázaroCodesal
*
A ver....los ucros no se van a rendir.....y los rusos evidentemente tampoco se van a rendir.....¿sabes por que ?......porque ambos son cabezotas...ambos son iguales. Esto es una guerra civil, y en una guerra civil hay que intervenir para separarlos , no azuzarlos y darles mas armas.....salvo que haya intereses para prolongar la guerra, igual que los hubo para provocarla.
La UE no es la solución, somos el problema.
1
K
22
#8
ElenaCoures1
#4
Sandeces
Rusia invadió Ucrania porque el títere que el fascista y criminal Putin tenía allí fue echado a patadas y se creyó su propia propaganda acerca de su superejército
Nada de "guerra civil" ni pamplinas
La UE no es ningún problema. Es una solución económica que nos ha convertido en un bloque fuerte y respetado
La propaganda rusa que algunos difundís, es la que dice que la UE no funciona
No cuela
1
K
9
#9
suppiluliuma
#4
Una guerra civil es un conflicto entre facciones de un mismo país o grupo nacional. La guerra de Ucrania es una invasión por parte de una país extranjero. Yo entiendo que a algunos os encanta la conquista imperial, pero, por favor, no nos toméis a los demás por gilipollas, en vuestro intento de equiparar a invasores e invadidos.
0
K
10
#7
Enésimo_strike
Obligada lectura a los de “es que hay que negociar”
1
K
19
#3
pozz
*
Una clara muestra de lo totalmente alejados de la realidad que estan en ese estercolero de Rusia, Ucrania no se va a rendir... Esto va a terminar con una Rusia desmembrada de forma muy muy violenta, lo de la URSS hace 34 años va a parecer una broma comparado con el descomunal pufo que esta dejando Putin.
Hasta el último ruso por los delirios imperialistas de Putin!
1
K
13
#5
Nasser
*
La cuestión es que Ucrana no tiene ninguna posibilidad de ganar está guerra, está guerra se mantiene, porque hay que hacer ganar dinero a la industria armamentística del Trumpeta, lo demás excusas de parvulario. Con eso no justifico la invasión solo explico la realidad
0
K
11
#10
suppiluliuma
#5
No estás expresando claramente lo que quieres decir. Te lo arreglo:
La cuestión es que
Ucrana
la judeobolchevique URSS no tiene ninguna posibilidad de ganar está guerra, está guerra se mantiene, porque hay que hacer ganar dinero a la industria armamentística
del Trumpeta
la Judería Internacional y debilitar al Reich, lo demás excusas de parvulario. Con eso no justifico la invasión solo explico la realidad.
HEIL HITLER!!!!
No hace falta que me des las gracias. Me gusta ayudar.
0
K
10
#11
ElenaCoures1
#5
No tenía ninguna posibilidad desde el primer día según la propaganda rusa y las incansables y cansinas diatribas del comando putinejo
Por algo invadió el fascista y criminal de Putin; porque no tenía posibilidad
Ahora que han pasado 4 años y que Ucrania resiste y contraataca, sigue sin tener posibilidad ¿no?
Pero vas a tener razón: Putin trabaja para industria USA
0
K
6
#2
Don_Pixote
Yo creo que deberiamos de subir esta noticia cada dos semanas
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"El Financial Times publicó el 16 de marzo que Rusia y Ucrania estarían trabajando en un acuerdo de 15 puntos preliminares que incluiría entre otras cosas: cese al fuego y retiro de las tropas rusas, la declaración de neutralidad de Ucrania consagrada en su Constitución lo que le impediría entrar a la OTAN, la aceptación del ruso como co-lengua oficial y
… » ver todo el comentario
La UE no es la solución, somos el problema.
Rusia invadió Ucrania porque el títere que el fascista y criminal Putin tenía allí fue echado a patadas y se creyó su propia propaganda acerca de su superejército
Nada de "guerra civil" ni pamplinas
La UE no es ningún problema. Es una solución económica que nos ha convertido en un bloque fuerte y respetado
La propaganda rusa que algunos difundís, es la que dice que la UE no funciona
No cuela
Hasta el último ruso por los delirios imperialistas de Putin!
La cuestión es que
Ucranala judeobolchevique URSS no tiene ninguna posibilidad de ganar está guerra, está guerra se mantiene, porque hay que hacer ganar dinero a la industria armamentística del Trumpetala Judería Internacional y debilitar al Reich, lo demás excusas de parvulario. Con eso no justifico la invasión solo explico la realidad. HEIL HITLER!!!!
No hace falta que me des las gracias. Me gusta ayudar.
Por algo invadió el fascista y criminal de Putin; porque no tenía posibilidad
Ahora que han pasado 4 años y que Ucrania resiste y contraataca, sigue sin tener posibilidad ¿no?
Pero vas a tener razón: Putin trabaja para industria USA