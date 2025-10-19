A nosotros — quienes tenemos una política honesta, un sistema electoral transparente y justo, una prensa libre y un poder que goza de confianza en la sociedad — nos tocará, al parecer, no solo resolver la desnazificación y desmilitarización de la Independiente (Ucrania), sino devolver al atormentado y empobrecido tejido social europeo esos mismos valores europeos que, a pesar de todo, hemos logrado conservar.
| etiquetas: ria , rusia , democracia
Peor bueno, viendo el contenido de este envio, no te pierdes gran cosa
Propaganda de la buena... casi a la altura de la de la OTAN
Estaria bien considerar ir terminando con este conflicto entre la OTAN y Rusia, porque a mas se extienda, mas polarizacion veremos, por un lado y por el otro.
Esas webs no las lee ni el tato ya.
Edit: veo que si tiene https. A saber que tienen montado los ruskies ahí.
- Que si corren la web sin certificado;: BULO
Aqui se aprecia como si tienen www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=https://ria.ru/
- Que si no las lee ni el tato: BULO
Traffic/Popularity: High Traffic (mediabiasfactcheck.com/ria-novosti-bias/)
Todo menos admitir que la UE censura paginas web, claro que si
A saber que tienes tu montado en la cabeza...
Pero luego que si vivimos en democracia, libertad, transparencia... y que China mala por bloquear internet.
La campaña electoral fue muy reveladora: ninguno de los otros candidatos tuvo nada que decir, salvo que Vladimir es muy majete