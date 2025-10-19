edición general
Rusia enseñará a Europa la democracia real [ruso]

A nosotros — quienes tenemos una política honesta, un sistema electoral transparente y justo, una prensa libre y un poder que goza de confianza en la sociedad — nos tocará, al parecer, no solo resolver la desnazificación y desmilitarización de la Independiente (Ucrania), sino devolver al atormentado y empobrecido tejido social europeo esos mismos valores europeos que, a pesar de todo, hemos logrado conservar.

Postmeteo #3 Postmeteo
Rusia, donde puedes elegir entre Putin y una ventana, dando lecciones de democracia
#11 anamabel
#3 De hecho puedes elegir entre bastantes partidos, el segundo más votado es comunista pero, por alguna casualidad del destino, en los países de la OTAN los opositores rusos más heroicos y populares son siempre gente neoliberal, muy de derechas con porcentajes de voto que rondan el 2%. Como si aquí se cayera por la ventana Alvise y lo anunciaran en la prensa como "muere el lider opositor español..."
Alfon_Dc #7 Alfon_Dc
Realmente nadie está para dar lecciones de democracia a nadie.
#1 pcmaster
¿Os sale un error de probable suplantación del sitio?
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
#1 Es posible que sea por la censura de la UE a medios rusos.
Peor bueno, viendo el contenido de este envio, no te pierdes gran cosa

Propaganda de la buena... casi a la altura de la de la OTAN xD
Estaria bien considerar ir terminando con este conflicto entre la OTAN y Rusia, porque a mas se extienda, mas polarizacion veremos, por un lado y por el otro.
Harkon #5 Harkon
#1 #2 a mi me da un "ERR_CONNECTION_RESET" directamente, ya tu sabe la "democracia" europea para informarse xD
cosmonauta #8 cosmonauta *
#2 Nah...es porque son unos cutres y corren la web sin certificado de seguridad. Http en lugar de https.

Esas webs no las lee ni el tato ya.

Edit: veo que si tiene https. A saber que tienen montado los ruskies ahí.
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#8 Vamos con ello aunque sea burdo... no ?

- Que si corren la web sin certificado;: BULO
Aqui se aprecia como si tienen www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=https://ria.ru/

- Que si no las lee ni el tato: BULO
Traffic/Popularity: High Traffic (mediabiasfactcheck.com/ria-novosti-bias/)

Todo menos admitir que la UE censura paginas web, claro que si
A saber que tienes tu montado en la cabeza...
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
#1 Usa Opera. Puedes leer rt, ria, tass o cualquier medio ruso y sin usar su vpn.
ochoceros #9 ochoceros
#1 Eso será por la censura de medios rusos, o por los cojones del Tebas a la hora de censurar medio internet los días de fútbol.

Pero luego que si vivimos en democracia, libertad, transparencia... y que China mala por bloquear internet.
suppiluliuma #10 suppiluliuma
Debería haber un sub de "humor involuntario", para este tipo de envíos.
Cantro #12 Cantro
Democracia real, donde si tienes algo vagamente crítico que decir no te dejan presentarte. Siempre "encuentran" una corruptela o excusa para que suceda

La campaña electoral fue muy reveladora: ninguno de los otros candidatos tuvo nada que decir, salvo que Vladimir es muy majete
Don_Pixote #6 Don_Pixote
A base de ventanas y Polonio
