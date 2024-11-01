edición general
10 meneos
10 clics
Rusia y su batalla por desestabilizar las democracias europeas

Rusia y su batalla por desestabilizar las democracias europeas  

Un Vladímir Putin cada vez más autoritario, que invierte cada vez más dinero en desprestigiar la democracia. Consta que, al menos desde 2014, Moscú desinforma y ahonda en la división entre los europeos. Lo hace a su manera. Información falsa o sesgada que sirve para manipular la opinión pública. Los expertos lo definen como un engranaje complejo que combina granjas de bots, redes sociales, medios de comunicación e incluso servicios de inteligencia.

| etiquetas: rusia , europa , vladimir putin , desestabilización política , bulos , rtve
8 2 2 K 79 politica
10 comentarios
8 2 2 K 79 politica
TooBased #4 TooBased
Rusia y EEUU...
3 K 67
azathothruna #1 azathothruna
Pero tiene que callarse ante SU AMO CHINO y obedecer.
Si no, el amo RECUPERA SUS TIERRAS.
La gracia es que muchos chinos se huelen el futuro y se mudan a la frontera con rusia o directamente viven en el lado ruso.
1 K 33
Veelicus #7 Veelicus
#1 Ese es un temor que tenían sobre todo hace unos años, pero viendo las proyecciones demográficas chinas no parece que vayan a necesitar nuevas tierras en un futuro cercano.
Si piensas que China es el amo de Rusia... pues nada, animo con eso.
China es su principal socio y quien sostiene a Rusia en esta guerra, pero Rusia también es quien hace que EEUU evite a toda costa un enfrentamiento militar contra China en Taiwan
2 K 43
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Aquí vemos a chinos y rusos conspirtando contra europa.

www.lasexta.com/noticias/internacional/ceo-mayor-banco-eeuu-advierte-t
1 K 32
eltxoa #2 eltxoa
Eso Rusia. Déjanos que ya nos bastamos solos para desestabilizarnos!
1 K 30
#10 pedromoralesnn_62a8fccf7
Somos presa fácil, hay mucho imbecil
1 K 23
karakol #8 karakol
Bastante menos que su perro naranja, que pide abiertamente la salida de varios países de la Unión Europea y la amenaza día sí, día también.

Podrían cogerse de la manita los dos y comprobar la profundidad de la Fosa de las Marianas.
0 K 20
pingON #6 pingON
más o menos así ......  media
0 K 15
frankiegth #5 frankiegth *
#0. Los mass media en su salsa.  media
0 K 13
#3 yarkyark
Que coincidencia con la cantidad de defensores que tiene por aquí.
0 K 12

menéame