Rusia y su batalla por desestabilizar las democracias europeas  

Un Vladímir Putin cada vez más autoritario, que invierte cada vez más dinero en desprestigiar la democracia. Consta que, al menos desde 2014, Moscú desinforma y ahonda en la división entre los europeos. Lo hace a su manera. Información falsa o sesgada que sirve para manipular la opinión pública. Los expertos lo definen como un engranaje complejo que combina granjas de bots, redes sociales, medios de comunicación e incluso servicios de inteligencia.