·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12800
clics
El tuit de Feijóo sobre la amenaza de Trump que ha desatado la indignación: "Puede ser este el peor tuit que haya puesto un político nunca"
9691
clics
La Unión Europea ha quedado retratada
5944
clics
Un tipo comía un sándwich en el parque cuando le llegó un email de su IA
6816
clics
Glosario japonés de errores comunes al usar palillos [Eng]
6377
clics
Siria acaba de encontrar en el desierto algo incómodo para EEUU: el "ojo" secreto de su sistema antimisiles más avanzado
más votadas
568
El papa León se niega a viajar a Estados Unidos mientras Donald Trump sea presidente (EN)
542
Esto cuela cada vez menos
943
Sánchez pide a la UE suspender el acuerdo de asociación con Israel tras su brutal oleada de bombardeos en Líbano
388
Irán suspende el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques contra el Líbano, según un medio local
534
El capital cinematográfico pide cárcel y 870.000 euros contra el impulsor de la 'La Filmoteca Maldita'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
3
clics
Rufián y Montero piden "responsabilidad histórica" para frenar a Vox
El portavoz de Esquerra avanza que el eje de las próximas elecciones generales será "fascismo o antifascismo". "Con nuestras razones se puede ganar", dice Montero
|
etiquetas
:
rufian
,
montero
,
vox
,
coalicion de izquierda
3
1
0
K
47
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
47
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Definitivamente, estamos jodidos. ¿Alguien al volante o tendremos que votar al PSOE?
0
K
20
#2
mikhailkalinin
Rufian, acuérdate del almirante Akbar, ese que tiene una torre en Barcelona...
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente