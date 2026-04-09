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Rufián y Montero piden "responsabilidad histórica" para frenar a Vox

Rufián y Montero piden "responsabilidad histórica" para frenar a Vox

El portavoz de Esquerra avanza que el eje de las próximas elecciones generales será "fascismo o antifascismo". "Con nuestras razones se puede ganar", dice Montero

| etiquetas: rufian , montero , vox , coalicion de izquierda
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2 comentarios
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Pertinax #1 Pertinax *
Definitivamente, estamos jodidos. ¿Alguien al volante o tendremos que votar al PSOE?
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Rufian, acuérdate del almirante Akbar, ese que tiene una torre en Barcelona...
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menéame