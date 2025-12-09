edición general
7 meneos
9 clics

Rufián ironiza con la sentencia del Supremo contra García Ortiz: "Al menos se han molestado en escribir algo"

Así lo ha dicho en los pasillos de la Cámara tras difundirse la sentencia por la que el Tribunal Supremo condena a García Ortiz

| etiquetas: erc , rufián , tribunal supremo , congreso
5 2 0 K 74 actualidad
2 comentarios
5 2 0 K 74 actualidad
alcama #1 alcama *
Los zurdos sorprendidos de que la justicia funcione, y no que se imparta justicia a golpe de tuit
0 K 6
YeahYa #2 YeahYa
#1 ¿Ya has averiguado quién era M. Rajoy? La justicia aún está intentando saber quién es
0 K 18

menéame