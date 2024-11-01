edición general
Rosa Álvarez (Asociación víctimas de la DANA) califica a Mazón de "personaje deplorable": "Tiene rasgos psicopáticos"

La presidenta de la Asociación víctimas de la DANA ha cargado contra el president de la Comunidad Valenciana, indicando que el puesto "le queda grande". "Nunca ha estado a la altura".

| etiquetas: carlos mazón , rosa álvarez , dana valencia
