Roig lamenta que "una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una en Madrid

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha manifestado que le gustaría que "toda España pagásemos los mismos impuestos" y ha lamentado que "una cajera en Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid". Además, considera que la gestión de los servicios públicos es "muy mejorable" y pide que los políticos "hagan bien su trabajo".