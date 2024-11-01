edición general
Roig lamenta que "una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una en Madrid

Roig lamenta que "una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una en Madrid

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha manifestado que le gustaría que "toda España pagásemos los mismos impuestos" y ha lamentado que "una cajera en Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid". Además, considera que la gestión de los servicios públicos es "muy mejorable" y pide que los políticos "hagan bien su trabajo".

17 comentarios
Comentarios destacados:    
emmett_brown
Yo lamento que un trabajador pague de largo más impuestos que un empresario en relación a su capacidad de pago.
8
calaverax
Cuidado con lo que pides, Juan. Que si los políticos hicieran bien su trabajo otro gallo te cantaría
3
frankiegth
Especialistas en pedir siempre justo lo contrario a lo correcto. Si por ellos fuera volveriamos a caridad en lugar de mantener y mejorar los servicios sociales universales como la "Seguridad Social", la "Sanidad Pública", etc...

En el mundo de Roig este tipo de avances serían imposibles :
"...El Gobierno eliminará trabas para que migrantes sin papeles accedan a la sanidad..."
www.meneame.net/story/gobierno-eliminara-trabas-migrantes-sin-papeles-
1
obmultimedia
Que menos impuestos paga una cajera en Madrid?
Salvo que sea millonaria y tenga alguna herencia que trasmitir a un bastago Cayetano, poco se ahorrará.
2
yoma
Y los trabajadores de Madrid se lamentan que en Valencia paguen los alquileres de vivienda más baratos que en Madrid. :troll:
2
CarlosSanchezDiaz
#10 a eso mismo venía.
Lo que se ahorra en vivienda en Valencia respecto Madrid no lo comenta que es mas que lo otro.
0
angelitoMagno
Estoy de acuerdo. Y a medio plazo, hacía una unificación fiscal a nivel europeo, aunque de inicio solo sea establecer rangos mínimos y máximos.
1
Sacronte
Estoy seguro que se preocupa mucho por sus trabajadores :roll:
1
pitercio
En Valencia se puede desgravar pasta del gimnasio.
0
candonga1
Joan... que ja no respectes la lletra del teu himne?

"Per ofrenar noves glòries a Espanya..."
0
JackNorte
Yo lamento que en Valencia la gestion haya matado a 229 personas en la dana y en Madrid a 7291 en las residencias, pero que este señor crea que en alguno de los dos sitios se hace bien mientras manda a sus empleados en plena dana a repatir.
Si el gestionara algo publico igual causaba mas muertos por ganar dos cuartos mas como hacen en esas comunidades con la sanidad y el turismo para sus afines.
0
ochoceros
Pues a ver si quitan las bonificaciones autonómicas en Madrid a los impuestos estatales de Patrimonio, Donaciones y Sucesiones para dejarlos como en casi todo el resto de España.

Por compensar un poco, digo.
0
amlluch
A mi lo que realmente me preocupa es que una cajera de Madrid pague menos impuestos que una de Valencia
0
txelin
Lo que es lamentable es que paguen más impuestos y que encima tengan aún peores servicios que en Madrid y ya es decir.
En lugar de lamentarse tanto, quizás debería pedir explicaciones a sus dirigentes autonómicos sobre a dónde van a parar esos impuestos.
0
Andreham
No ha puesto ningún ejemplo, así que... aquí por lo que sea no vienen los que siempre están a mirar el tiempo gramático de la frase para gritar BULO y "corregir" la información.

Supongo que en su mundo de ultrarrico se cree que todo cajero tiene un patrimonio que se ve afectado por los impuestos que la comunidad de Madrid se puede permitir bajar porque se lo pagamos las provincias.
0
encurtido
Las diferencias fiscales entre CCAA son ridículas. Es un debate sobreactuado tanto por parte de este ejemplo, tratando de decir que en la CV se pagan muchos impuestos como por la otra parte, la que dice que Madrid es un paraíso fiscal (con su IRPF en el tramo máximo del 47%).

Mientras media UE, la de países del Este y chiringuitos como Malta, Chipre o Luxemburgo, tienen cosas como impuestos máximo 10-20%, casi gratis para inversiones, etc.
0
pabscon
Ojalá en Valencia hubiera un gobierno del mismo color que en Madriz!
0

