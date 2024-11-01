Roig lamenta que "una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una en Madrid

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha manifestado que le gustaría que "toda España pagásemos los mismos impuestos" y ha lamentado que "una cajera en Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid". Además, considera que la gestión de los servicios públicos es "muy mejorable" y pide que los políticos "hagan bien su trabajo".
En el mundo de Roig este tipo de avances serían imposibles :
"...El Gobierno eliminará trabas para que migrantes sin papeles accedan a la sanidad..."
www.meneame.net/story/gobierno-eliminara-trabas-migrantes-sin-papeles-
Salvo que sea millonaria y tenga alguna herencia que trasmitir a un bastago Cayetano, poco se ahorrará.
Lo que se ahorra en vivienda en Valencia respecto Madrid no lo comenta que es mas que lo otro.
"Per ofrenar noves glòries a Espanya..."
Si el gestionara algo publico igual causaba mas muertos por ganar dos cuartos mas como hacen en esas comunidades con la sanidad y el turismo para sus afines.
Por compensar un poco, digo.
En lugar de lamentarse tanto, quizás debería pedir explicaciones a sus dirigentes autonómicos sobre a dónde van a parar esos impuestos.
Supongo que en su mundo de ultrarrico se cree que todo cajero tiene un patrimonio que se ve afectado por los impuestos que la comunidad de Madrid se puede permitir bajar porque se lo pagamos las provincias.
Mientras media UE, la de países del Este y chiringuitos como Malta, Chipre o Luxemburgo, tienen cosas como impuestos máximo 10-20%, casi gratis para inversiones, etc.