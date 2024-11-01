edición general
Rocío Aguirre (Vox), hermana de Esperanza Aguirre, minimiza los datos de mujeres asesinadas por violencia machista: "Son 48 al año"  

Aguirre ha asegurado que a Redondo "solo le importan" las víctimas de violencia machista, "que son 48 al año", haciendo de menos a las mujeres asesinadas por violencia machista y la dramática realidad que esconde esta cifra.

#1 Leclercia_adecarboxylata
¿Y la Tierra, qué es la Tierra?  media
Yuiop #2 Yuiop
Y esta Rocío, es una roja peligrosa al lado de Esperanza y su apellido debe ser Aguirred.
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Sus negocios solo funcionan si nos peleamos entre los de abajo
Deviance #11 Deviance
#8 Yo creo que para soltar semejantes burradas lo que hay que ser es bastante ignorante de la vida, y bastante indeseable.
Alakrán_ #12 Alakrán_
Voy a hacer una pregunta incómoda ¿48 muertes al año son muchas o son pocas? Antes que llegue un demagogo diciendo que una ya es mucho. Obvio, pero el crimen existe, tenemos policías y juzgados por algo y no es otro motivo que todos los días nacen futuros hijos de puta.
Deviance #6 Deviance *
Si una de esas 48 fuese alguien allegado suyo (cosa que no le deseo, a nadie) estoy seguro de que no lo diría así tan la ligera , pero la frivolidad y la "banalidad" con que estos hediondos peperos hablan y escupen mierda por la boca ya se les está yendo de madre, con cualquier tema, da igual, como a los de vox.
Dan asco.
#8 kobofen
#6 Es que son todos unos incels.
flyingclown #9 flyingclown
“Por esta puta y 4 muertos de mierda perdimos las elecciones”, dijo el ex vicepresidente de José María Aznar, Francisco Álvarez-Cascos
koe #10 koe *
Y unas 6.000 por Cáncer de mama...al año...

Está claro que el foco que busca la " izquierda" está donde viene mejor...en fin...
Rokadas98 #4 Rokadas98
Las cenas familiares en Navidad de esa gente deben ser de órdago.
#7 kobofen
y la dramática realidad que esconde esta cifra.

Sigue siendo una cifra pequeña y la realidad de cifras mayores es también más dramática, por ser más.

Entonces, ¿por qué esa fijación en la cifra pequeña y el desprecio a todo lo demás, que es mucho mayor?

Que respondan esta pregunta con la verdad en lugar de esconderse en demagogias.
#3 BoosterFelix
¿Y esta mujer por qué no está en la cocina cocinando? ¿es que su marido le resulta tan aburrido que tiene que buscar entretenimiento en la calle?
