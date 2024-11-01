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Robert Kennedy Jr le cortó el pene a un mapache atropellado para 'estudiarlo después' mientras su mujer e hijos esperaban en el coche, afirma un libro [ENG]

Robert Kennedy Jr le cortó el pene a un mapache atropellado para 'estudiarlo después' mientras su mujer e hijos esperaban en el coche, afirma un libro [ENG]

Kennedy vio al animal mientras conducía por la autopista con su familia, según una historia descrita en RFK Jr.: The Fall and Rise, de la periodista del New York Post Isabel Vincent, que deriva de una serie de supuestos diarios de Kennedy que obtuvo Vincent. "Estaba yo enfrente de mi coche aparcado en la I-684 cortando el pene de un mapache atropellado, pensando en lo raros que han resultado ser algunos miembros de mi familia", escribió Kennedy en una entrada de su diario en 2001.

| etiquetas: rfk jr , mapache , pene , atropello , biografía
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
themarquesito #1 themarquesito
Tras la historia de la ballena, la del osezno, la cocaína, la heroína, el parásito cerebral, y demás, esto es perfectamente creíble.
@skaworld Te presento el titular sórdido del año
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skaworld #7 skaworld
#1 A mi lo q me fastidia de este colega es que nos esta dejando a los europeos a la altura del betún, ibamos de guays restregandole a los americandos lo alocadas que eran nuestras casas reales historicamente propensas a una buena dosis de verguenza agena: guerras absurdas, disputas de niño malcriado, salidas de tono, comportamientos vergonzantes.... Teniamos un historial de dirigentes totalmente pasados de rosca que daba gusto verlo.... luego...pues bueno tuvimos por ahi a Boris Johnson que era…   » ver todo el comentario
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Cantro #15 Cantro
#7 Turkmenistán es difícil de superar. Hasta por estos
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Duke00 #16 Duke00
#1 Del año dices... En este mundo en el que estamos no creo que sea ni del mes... Me apuesto a que RFK Jr tiene muchas más historias guardadas. Aquí falta @Verdaderofalso el experto en historias sórdidas de MAGAs.

Recemos un verso de Pulp Fiction, como el ministro de guerra de EEUU, mientras tanto: x.com/P_Kallioniemi/status/2044769685019697155
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woody_alien #3 woody_alien
- Jaimito ¿Por qué llegas tarde a clase?
- Perdón señorita, es que mi papá se ha parado en la carretera para castrar un mapache.
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MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#3
- Jaimito ¿Por qué llegas tarde a clase?
- Mejor no cuento lo que mapachao.

Y ahora una merecida siesta.
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Wolfgang #12 Wolfgang
#8
- Jaimito, ¿qué haces cubierto con la piel de un mapache?
-...
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#2 Eukherio
Lo que tiene que haber pasado por esa nariz. Da para película de terror.
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Nylo #4 Nylo
#2 supongo que para eso sería el pene, hay que probar cosas nuevas.
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#6 Grahml
Sí claro, para "estudiarlo".

Con lo que le gusta a este "ingerir" cosas raras.
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jonolulu #9 jonolulu
Joder cómo sois, ¿quién no le ha cortado el pene a un mapache para estudiarlo?
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Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
#9 Mapaches ninguno, porque en mi zona aun no hay, pero ardillas...
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ARRIKITOWN #11 ARRIKITOWN
Jeffrey Dahmer hacía cosas parecidas.
1 K 31
Cuñado #5 Cuñado
cortando el pene de un mapache atropellado, pensando en lo raros que han resultado ser algunos miembros de mi familia

Por lo menos se da cuenta... O no.
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#14 bizcobollo
"Otro para la colección", pensaría.
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menéame