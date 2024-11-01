Robert Kennedy Jr le cortó el pene a un mapache atropellado para 'estudiarlo después' mientras su mujer e hijos esperaban en el coche, afirma un libro [ENG]

Kennedy vio al animal mientras conducía por la autopista con su familia, según una historia descrita en RFK Jr.: The Fall and Rise, de la periodista del New York Post Isabel Vincent, que deriva de una serie de supuestos diarios de Kennedy que obtuvo Vincent. "Estaba yo enfrente de mi coche aparcado en la I-684 cortando el pene de un mapache atropellado, pensando en lo raros que han resultado ser algunos miembros de mi familia", escribió Kennedy en una entrada de su diario en 2001.
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@skaworld Te presento el titular sórdido del año
Recemos un verso de Pulp Fiction, como el ministro de guerra de EEUU, mientras tanto: x.com/P_Kallioniemi/status/2044769685019697155
- Perdón señorita, es que mi papá se ha parado en la carretera para castrar un mapache.
- Jaimito ¿Por qué llegas tarde a clase?
- Mejor no cuento lo que mapachao.
Y ahora una merecida siesta.
- Jaimito, ¿qué haces cubierto con la piel de un mapache?
-...
Con lo que le gusta a este "ingerir" cosas raras.
Por lo menos se da cuenta... O no.