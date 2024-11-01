edición general
Risto Mejide se enfrenta a un profesor de Irán que niega que sus alumnas estén obligadas a usar velo: "Si mientes, no mereces más voz"

Risto Mejide se ha enfrentado en Todo es mentira a Javier Hernández, un profesor universitario que intervenía para explicar cómo había sido evacuado de Irán. Sin embargo, la entrevista ha terminado derivando en un rifirrafe tras ponerse en cuestión algunas de sus declaraciones.

#1 HangTheRich
Es que ya no es obligatorio. Si ves videos de calles de Iran de las ultimas semanas veras un porrón de mujeres sin velo
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#1 Y no se puede negar que tienen mucho que avanzar en derechos, pero todo por lo que tanto "neofeminista a la carta" acusaba hace unos meses a Irán es más aplicable a países a los que jamás han cuestionado, y en muchos casos falso cuando se trata de Irán. Es de malnacidos utilizar estas acusaciones para tumbar un gobierno y mirar para otro lado cuando no se trata de "enemigos" sino de aliados de "el mundo libre".
#11 Suleiman
#1 Recomiendo para eso ver a caminante rojo, se ve muy claro y es de hace muy poco.
#14 HangTheRich
#11 justo esos he estado viendo
IkkiFenix #18 IkkiFenix *
#1 Aquí uno reciente de un español por Irán: youtu.be/jKPzOEwlTng?t=519
#6 eipoc
Os han engañado con Cuba, con Venezuela, con Afganistán, Libia, Siria, Irak, etc y aún seguís pensando que con Irán os cuentan la verdad.  media
Chinchorro #2 Chinchorro
También, gracias a USA, ha dejado de ser obligatorio que las niñas en Irán estén vivas.
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Ha sido ETA y quien opine lo contrario es un miserable.
Pyrefox #3 Pyrefox
No digo que el profesor este Iraní no sea mala gente, pero me hace gracia este crack haciendole fact checking, mientras estados unidos se ha cepillado a ciento y pico niñas en un claro crimen de guerra... y de lo que supongo que no habran dicho demasiado, en fin. Muy valiente Risto, muy valiente.
#16 cybermouse
#3 Pero eso de las niñas lo ha hecho Trumpo para liberarlas del matrimonio obligatorio y de llevar velo y tal. Ahora son libre como el aire
Pyrefox #17 Pyrefox
#16 Lo siento, pero con esto no me gustan ni las bromas. Estoy muy asqueado.
pitercio #8 pitercio
La represión con funda integral es más propio de Afganistán o Arabia Saudí.
josde #15 josde *
Risto menudo personaje del circo de la mentira y el bulo mediático.
nanustarra #13 nanustarra
Últimamente lo de este programa es de vergüenza: prosionismo, atlantismo, margallo pontificando...
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Quién va a saber más, hombre por favor. Un profesorucho o el gran Risto con gafas polarizadas.
#12 amusgada *
creo que es de enero 2025 la "ley" que permite ir sin velo, después de un quítame allá este levantamiento por cepillarnos a una kurda como Mahsa Amini con la policía de la moral.
Así que voto "sensacionalista", porque si hubiera algún periodista medio decente en 20minutos, corroborarían las afirmaciones en vez de dejar ahí el "zaska viral" de Risto.
#7 Cincocuatrotres
Así nuestra democracia, si dices lo que no quieren que digas no volveras a decirlo en ese medio, pero vivimos en una democracia tremenda!!
sat #10 sat
O dices lo que a mi me gusta o no mereces más voz.
