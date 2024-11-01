edición general
RFK Jr. muestra cómo eliminar la tenia deslizando el trasero por la alfombra (ENG)

En un discurso en el que promocionaba esta práctica como un método totalmente libre de medicamentos para aliviar esta afección común, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., demostró el jueves cómo eliminar una tenia deslizando el trasero por la alfombra. «Los médicos no te lo dirán, pero no necesitas medicamentos para eliminar una tenia, solo necesitas el poder natural de la fricción», dijo Kennedy mientras se tiraba al suelo, levantaba las piernas y arrastraba el trasero por la alfombra de la Casa Blanca.

kinnikuman #4 kinnikuman
The onion today xD xD
9 K 115
OdaAl #14 OdaAl
#4 #5 Esta vez no cuela, pero a veces la administración Trump supera al esperpento.
1 K 21
#7 concentrado
The Onion, otra publicación que, al igual que EMT, cada día escribe historias más creíbles, por culpa de los gobernantes que tenemos.
5 K 77
el_Tupac #13 el_Tupac *
Ostia, me la han colado otra vez...

Ésta línea temporal es demasiado absurda.
3 K 54
BiRDo #15 BiRDo
#13 Loki nos visitó en 2005. A partir de ahí ha sido un no parar.
0 K 11
perrico #18 perrico
La prueba de que este hombre está como un sonajero es que me resultaba creíble.
3 K 52
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Que alguien le dé un hueso.
4 K 50
Chakotay_Bolson #8 Chakotay_Bolson
Si es que podría ser verdad y todo
4 K 47
#6 Suleiman
No le demos ideas ...
1 K 27
Becuadro #17 Becuadro *
En... serio....?....

Edito. Vale, ya he visto la fuente.

En mi defensa, visto lo visto me lo creo casi todo.
1 K 22
Brill #3 Brill
Que explique también cómo eso elimina los huevos.
1 K 20
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#3 Si frotas lo suficientemente fuerte y en el ángulo adecuado, te los dejas en la alfombra.

Pero debe de doler mucho.
12 K 103
Brill #11 Brill
#9 Me refería a los huevos de la tenia, pero vale xD
6 K 59
Mimaus #21 Mimaus
#9
#3 te lo ha puesto a huevo. :-D
1 K 18
Postmeteo #12 Postmeteo
#3 Si frotas bastante contra el suelo, puedes eliminar los huevos incluso sin tener tenia.
1 K 9
#5 capitan.meneito
Elmundotoday ésta no me la cuelas! :-*
1 K 20
#2 guillersk
No se que decir.....
0 K 11
Mltfrtk #23 Mltfrtk
Antes de comentar, hay que entrar en la noticia, que parecemos nuevos :foreveralone:
He de decir que me lo he creído totalmente {0x1f605}
Así es el mundo en el que vivimos.
0 K 11
D303 #26 D303
Si no fuera porque nos llevan a un desastre de proporciones bíblicas serían divertidos.
0 K 10
Nitros #20 Nitros
Podria ser cierto. No es lo más raro que ha dicho.
0 K 10
Jonesy #10 Jonesy
Y la tenia dijo: ¡Vete a tomar por culo0!
0 K 9
Jotage51 #19 Jotage51
Joder, qué cabrón. Si funciona!
0 K 7
#16 AMartian
Este es el nivel señores!
0 K 7
DAVO #22 DAVO
Me encanta porque ya a la gente no le parece descabellado lo que haga este psicópata. Les parece hasta creible, jajajajaja!!!
0 K 7
neiviMuubs #25 neiviMuubs
EEUU ha enloquecido tanto que he tenido que ver la fuente porque no estaba seguro de si RFK Jr iba en serio.
0 K 7
#24 Jarapa
Una distopía total.
0 K 6

