RFK Jr. muestra cómo eliminar la tenia deslizando el trasero por la alfombra (ENG)

En un discurso en el que promocionaba esta práctica como un método totalmente libre de medicamentos para aliviar esta afección común, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., demostró el jueves cómo eliminar una tenia deslizando el trasero por la alfombra. «Los médicos no te lo dirán, pero no necesitas medicamentos para eliminar una tenia, solo necesitas el poder natural de la fricción», dijo Kennedy mientras se tiraba al suelo, levantaba las piernas y arrastraba el trasero por la alfombra de la Casa Blanca.