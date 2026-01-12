edición general
Rezo masivo en el Movistar Arena: "Creer en Dios está 'trending topic'"

Suena un riff de guitarra eléctrica en un escenario presidido por una cruz iluminada y salta un grupo de jóvenes para enchufar al público. “¡Que lo oiga toda España. Que se escuche el nombre de Cristo!”. Algo más de 6.000 personas tocan las palmas al son del estribillo “Alaba a Dios mi corazón”. Empiezan así este lunes tres horas y media de espectáculo religioso en el Movistar Arena que incluyen la música de la filial en España de la iglesia protestante australiana Hillsong, charlas de influencers católicos y una ceremonia con un rezo del Padre

skaworld
Lo realmente diver es que si haces proselitismo religioso en este pais, no pasa absolutamente nada, si se te ocurre hacer lo mismo desde un punto de vista ateo, viene abogados cristianos o manos limpias y te denuncia, Vox y Alvise te ponen en el punto de mira de su piara de garrulos, Y Vito Qiles y Ndongo te acosan por la calle.

Porque "Creer en Dios es trending" es perfectamente aceptable pero "Dios no existe y estas haciendo el canelo haciendo caso a una horda de estafadores" es un delito contra los sentimientos religiosos

Eh, pero somos laicos lerele lere
laruladelnorte
#11 Esa buena gente de la que hablas solo quieren rescatarte de las garras del maligno,sálvate tú que puedes yo ya soy un caso perdido. ¬¬
HeilHynkel
Musulmanes pidiendo la teocracia ... :-D
devilinside
#1 Malditos herejes. Un auto de fe les vendría bien
Golan_Trevize
Los mongolos se pensaban que el problema eran los musulmanes... y dejaron a los evangélicos y similares crecer y reproducirse como por esporas.
En pocos años tendremos una locura religiosa al estilo del cinturón bíblico norteamericano.
No lo verán hasta que les explote en los mismísimos morros.
devilinside
#4 No hay problema. Más votantes derechuzos
Albaricoquero
#4 esto me ha abierto los ojos. Desde mañana me suscribo al islam.
Lo he entendido por fin. El islam es bueno, por que unos pavos están cantando a dios, al dios cristiano.
LeDYoM
#10 Han llamado de objetos perdidos, han encontrado tu comprensión lectora.
Un_señor_de_Cuenca
#10 Un buen católico no debería llamar cristianos a esos malditos herejes protestantes, frutos de la cópula de Satanás con Calvino.
Verdaderofalso
Las últimas veces que se hizo no sirvió de mucho:
Volcán de la Palma
Perro Sánchez presidente
Coronavirus
Terremoto
laruladelnorte
#6 Rezaron flojito y sin convencimiento. :foreveralone:
laruladelnorte
En el Movistar Arena, el jinete olímpico de la Selección Española Juan Matute dio gracias a Dios por haber superado un largo período en la UCI tras un accidente. Lourdes Mearín contó con la voz quebrada que las oraciones le han ayudado a superar la bulimia: “Tener una relación con Cristo me ha salvado”. El público les dedicó una ovación.

La ciencia solo es una simple comparsa,cuando estén malitos ya saben lo que tienen que hacer,rezar con mucha fe a diosito. ¬¬
luckyy
Cristianos, terraplanistas, negacionistas, trumpistas... El mundo se va a tomar por culo de todas todas
Andreham
Nos invaden.
elsnons
Que pasa, que no pueden reunirse y cantar ?
Pivorexico
#8 Ademas del ahorro que representa para seguridad social , curan el cáncer , ceguera , paraplejias , incluso posesiones ;

"Como pasa en las iglesias evangélicas, en la parroquia de don José María se escuchan testimonios que rozan lo milagroso. “Son curaciones”, explica él. “Por ejemplo gente que se ha recuperado a pesar de la poca esperanza médica”."

Un chollo -
elsnons
#9 Aparta Drácula que llevo escapulario .
Un_señor_de_Cuenca
#8 Tienen exactamente el mismo derecho que otros a decir que Dios no existe y que la religión es una patochada y un lavado de cerebro muy perjudicial para la sociedad. Pero si dices esto último probablemente te metas en problemitas.
angeloso
A christian woman nows her place... {0x1f3b6}
oscarcr80
#3 "Knows"
autonomator
involucionando :wall:
Javi_Pina
Solo espero que esté auge de cristianismo moderno que tan de moda está entre youtubers y demás famosillos, no sea una escusa para volver a las cruzadas (está vez interiores contra marroquíes en España) y relegar de nuevo a la mujer a la cocina y cuidado de la casa.
