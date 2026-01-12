Rezo masivo en el Movistar Arena: “Creer en Dios está ‘trending topic’”

Suena un riff de guitarra eléctrica en un escenario presidido por una cruz iluminada y salta un grupo de jóvenes para enchufar al público. “¡Que lo oiga toda España. Que se escuche el nombre de Cristo!”. Algo más de 6.000 personas tocan las palmas al son del estribillo “Alaba a Dios mi corazón”. Empiezan así este lunes tres horas y media de espectáculo religioso en el Movistar Arena que incluyen la música de la filial en España de la iglesia protestante australiana Hillsong, charlas de influencers católicos y una ceremonia con un rezo del Padre