Rezo masivo en el Movistar Arena: “Creer en Dios está ‘trending topic’”

Suena un riff de guitarra eléctrica en un escenario presidido por una cruz iluminada y salta un grupo de jóvenes para enchufar al público. “¡Que lo oiga toda España. Que se escuche el nombre de Cristo!”. Algo más de 6.000 personas tocan las palmas al son del estribillo “Alaba a Dios mi corazón”. Empiezan así este lunes tres horas y media de espectáculo religioso en el Movistar Arena que incluyen la música de la filial en España de la iglesia protestante australiana Hillsong, charlas de influencers católicos y una ceremonia con un rezo del Padre
| etiquetas: rezo , masivo , madrid , copiando a los protestantes
Porque "Creer en Dios es trending" es perfectamente aceptable pero "Dios no existe y estas haciendo el canelo haciendo caso a una horda de estafadores" es un delito contra los sentimientos religiosos
Eh, pero somos laicos lerele lere
En pocos años tendremos una locura religiosa al estilo del cinturón bíblico norteamericano.
No lo verán hasta que les explote en los mismísimos morros.
Lo he entendido por fin. El islam es bueno, por que unos pavos están cantando a dios, al dios cristiano.
La ciencia solo es una simple comparsa,cuando estén malitos ya saben lo que tienen que hacer,rezar con mucha fe a diosito.
"Como pasa en las iglesias evangélicas, en la parroquia de don José María se escuchan testimonios que rozan lo milagroso. “Son curaciones”, explica él. “Por ejemplo gente que se ha recuperado a pesar de la poca esperanza médica”."
Un chollo -