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Revuelta de "la privada" catalana contra la ley de Mónica García: "Acaba con el "chollo" público-privado"

Revuelta de "la privada" catalana contra la ley de Mónica García: "Acaba con el "chollo" público-privado"

El Cercle de Salut ha armado un motín contra el proyecto legislativo que pone freno a las externalizaciones y el negocio de la salud. Del Cercle salieron, por ejemplo, la actual consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, y su máximo asesor áulico, el doctor Manel del Castillo. "El Español" aplaudiendo el negocio

| etiquetas: mónica garcía , ley , privada , catalana
24 5 1 K 435 politica
19 comentarios
24 5 1 K 435 politica
Laro__ #1 Laro__
Pues bien; pues vale: Cuanto más cabreada esté "la privada" contra Mónica García, más seguro estaré de que la ministra está haciendo bien su trabajo.
3 K 54
Mesto #3 Mesto *
#1 Si, tan bien que tiene a toda la sanidad en huelga indefinida pero claro, como es del lado bueno por aquí no habláis mucho del tema y solo habláis de lo que deja “bien” a la ministra:

www.cesm.org/2026/01/22/el-comite-de-huelga-convoca-un-paro-indefinido

Defender la sanidad solo cuando gobierna el Pp.
2 K 26
Poplíteo #5 Poplíteo *
#3 La sanidad pública está en huelga por las consecuencias que acarrea que se sangren sus medios hacia la privada.

(No me gustaría finalizar este comentario sin añadir que el PP es una formación sarnosa).
2 K 36
#16 MetalAgm
#3 Se ponen en huelga porque a muchos medicos jefes de servicio se les jode el chollo de comprar material en la publica y llevarselo a la privada y jugar con los pacientes atendiendolos por la privada y saltandose la lista de espera de la publica para colarles porque han pagado su consulta por la privada...

Por lo menos en Madrid llevan haciendo eso desde 2007 con Esperanza Aguirre... como ejemplo: en aquella epoca mi prima trabajaba en el Clinico de Moncloa y fue testigo de como un jefe de…   » ver todo el comentario
2 K 38
#12 Nasser
#3 lo has definido muy bien: "el lado bueno" para ser de derechas eres inteligente, aunque no era tu intención xD xD xD
0 K 18
#13 EISev
#9 aquí parece que el mensaje es atacar a los médicos, que si son unos egoístas o que si trabajan en la privada, que parece que todos lo hagan. Pues no estoy de acuerdo con la consigna.

La chapuza de las guardias de 24 horas y las propuestas que se están haciendo del ministerio parece que no importan, el mensaje a difundir es "médicos quieren hacer privada". Estrategia de simplificación. Ya cansa.
1 K 27
josde #17 josde
#13 Hombre que tu seas parte interesada también dice mucho de tu defensa,
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#10 encurtido
Es la típica cosa que si la hace Ayuso habría 10 meneos en portada repletos de insultos a ella y a los madrileños, pero si viene desde Catalunya la entendemos como una opresión del estado al poble catalá.
1 K 22
#18 Nasser
#10 No se insulta a Ayuso, es que cualquier palabra ofensiva define a ese ser Inmundo.
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josde #2 josde
Eso pasa en toda España, los médicos y otros de la sanidad trabajan en la publica y luego o al mismo tiempo en la privada.
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#8 EISev
#2 mi mujer es médico, funcionaria en la pública, no trabaja en la privada, y está muy en desacuerdo con Mónica García.

Por lo que me dice. Ha cambiado mucho el discurso de cuando estaba de candidata a cuando ha pasado al ministerio.
1 K 27
josde #9 josde
#8 Que tu mujer no lo haga no quiere decir que haya muchos que si lo hacen, eso lo hacen todos los políticos en cuanto cogen algo cambian de parecer o ideal.
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#4 Suleiman
Es que el mamoneo que hay en Cataluña es para enmarcar, y la tipeja está (Olga Pane) es un cancer....
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Priorat #6 Priorat
Pero hablamos de la privada, privada. ¿O de empresas privadas de titularidad pública, que son la mayoría?

Es q
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Priorat #11 Priorat
Pero hablamos de la privada, privada. ¿O de empresas privadas de titularidad pública, que son la mayoría?

Es que en esto siempre ha habido un juego de confusión en Catalunya. Y lo ha habido por la derecha (que ha vendido que Catalunya tiene un modelo que no tiene) y por la izquierda (que también ha querido vender lo mismo).

Por ejemplo, el CSM (Consorci Sanitari del Maresme) es una empresa privada concesionada por el sistema sanitario público. Y la mayoría de empresas "privadas" que…   » ver todo el comentario
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#15 jorgeesc
#0 gracias por la noticia, pero el <<"El Español" aplaudiendo el negocio>> del final de la entradilla podría ser microblogging? (Lo digo por si estás a tiempo de que lo cambien para que no te la tiren).
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Nube_Gris #19 Nube_Gris
Ahora veremos a todos los líderes políticos corruptos cargando contra la ministra, matizando hechos y declaraciones para seguir defendiendo los dineros y favores que reciben de la sanidad privada.
Ayuso la primera.
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#14 Nasser
#7 No pone fin pero las controla, recorta y les jode un poco el negocio y eso es positivo.
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menéame