Revuelta de "la privada" catalana contra la ley de Mónica García: "Acaba con el "chollo" público-privado"

El Cercle de Salut ha armado un motín contra el proyecto legislativo que pone freno a las externalizaciones y el negocio de la salud. Del Cercle salieron, por ejemplo, la actual consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, y su máximo asesor áulico, el doctor Manel del Castillo. "El Español" aplaudiendo el negocio
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www.cesm.org/2026/01/22/el-comite-de-huelga-convoca-un-paro-indefinido
Defender la sanidad solo cuando gobierna el Pp.
(No me gustaría finalizar este comentario sin añadir que el PP es una formación sarnosa).
Por lo menos en Madrid llevan haciendo eso desde 2007 con Esperanza Aguirre... como ejemplo: en aquella epoca mi prima trabajaba en el Clinico de Moncloa y fue testigo de como un jefe de… » ver todo el comentario
La chapuza de las guardias de 24 horas y las propuestas que se están haciendo del ministerio parece que no importan, el mensaje a difundir es "médicos quieren hacer privada". Estrategia de simplificación. Ya cansa.
Por lo que me dice. Ha cambiado mucho el discurso de cuando estaba de candidata a cuando ha pasado al ministerio.
Es q
Es que en esto siempre ha habido un juego de confusión en Catalunya. Y lo ha habido por la derecha (que ha vendido que Catalunya tiene un modelo que no tiene) y por la izquierda (que también ha querido vender lo mismo).
Por ejemplo, el CSM (Consorci Sanitari del Maresme) es una empresa privada concesionada por el sistema sanitario público. Y la mayoría de empresas "privadas" que… » ver todo el comentario
Ayuso la primera.