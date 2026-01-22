Revuelta de "la privada" catalana contra la ley de Mónica García: "Acaba con el "chollo" público-privado"

El Cercle de Salut ha armado un motín contra el proyecto legislativo que pone freno a las externalizaciones y el negocio de la salud. Del Cercle salieron, por ejemplo, la actual consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, y su máximo asesor áulico, el doctor Manel del Castillo. "El Español" aplaudiendo el negocio