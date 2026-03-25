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Dimite la presidenta de los estudiantes de Medicina: “Los sindicatos médicos admiten en privado que sus reivindicaciones son imposibles”

Dimite la presidenta de los estudiantes de Medicina: “Los sindicatos médicos admiten en privado que sus reivindicaciones son imposibles”

Teresa Serrano, que llegó en octubre pasado a la presidencia del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), ha dimitido este lunes de su cargo. No quiere “seguir siendo un payaso” en “este circo”, como califica el contexto que viven los sindicatos médicos, que tienen en marcha una huelga desde febrero contra el Ministerio de Sanidad para reivindicar mejores condiciones laborales que se plasmen en un estatuto propio que les diferencie del resto de los sanitarios. Sigue en #1

| etiquetas: dimisión , presidenta , estudiantes , sindicatos médicos
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10 comentarios
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cocolisto #1 cocolisto *
Teresa Serrano, que llegó en octubre pasado a la presidencia del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), ha dimitido este lunes de su cargo. No quiere “seguir siendo un payaso” en “este circo”, como califica el contexto que viven los sindicatos médicos, que tienen en marcha una huelga desde febrero contra el Ministerio de Sanidad para reivindicar mejores condiciones laborales que se plasmen en un estatuto propio que les diferencie del resto de los sanitarios.

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porculizador #3 porculizador
#1 @admin alguien puede acortar ese comentario por favor.
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cocolisto #4 cocolisto *
#3 Ya está recortado.Es un corta pega del artículo para quien tiene dificultad en leerlo.He buscado referencias por internet y son todas con muro de pago.
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porculizador #8 porculizador
#4 Gracias, era por la publicidad y eso. :hug:
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cocolisto #9 cocolisto
#8 Sabes que ha pasado?Pues que he hecho un corta pega rápido y cuando me he dado cuenta he visto toooodo lo que contenía la página.Corregido y gracias a tu observación.:hug:
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cocolisto #2 cocolisto
El juego y manipulación de los sindicatos médicos al descubierto.
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cocolisto #10 cocolisto
#7 Ya,pero es que las demandas más perentorias como horarios,retribuciones,cupo y la mayoría de las reivindicaciones son de las autonomías a las que,por cierto,nunca nombran.Y es verdad que el trato a los médicos,por ejemplo en Madrid,es cercano al esclavismo y saturación.No veo ninguna protesta al respecto y si contra el nuevo estatuto que mejora incluso la normativa europea.Un poco tendenciosas estás protestas que no han sido secundadas por la mayoría de médicos dado el componente de manipulación.
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Narmer #5 Narmer
Si los médicos hicieran una huelga de verdad, con parón del 100% de su actividad, aunque solo fuera unas horas, conseguirían lo que quisieran. Pero el Gobierno sabe que no lo van a hacer por muchos motivos (miedo, ética,et) y por eso no da el brazo a torcer. La consecuencia es que cada vez exportamos más médicos que hemos formado con nuestros impuestos a países donde se les valora y paga más. Mientras tanto, importamos médicos de naciones más pobres y cuya formación está por debajo de la española por una pura cuestión de medios
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NATOstrófico #6 NATOstrófico
#5 no te has leído la noticia.
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Narmer #7 Narmer
#6 Eso es de cobardes :troll:

Ahora en serio. En la propia noticia dice que no esperan conseguir lo que demandan, y eso que lo que demandan es que se equiparen en muchos aspectos al convenio de enfermeras. Tengo varios amigos y conocidos médicos y, sinceramente, me alegro tanto de no haber estudiado medicina porque menuda precariedad para la cantidad de años y esfuerzo necesario para tener plaza.
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menéame