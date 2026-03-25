Dimite la presidenta de los estudiantes de Medicina: “Los sindicatos médicos admiten en privado que sus reivindicaciones son imposibles”

Teresa Serrano, que llegó en octubre pasado a la presidencia del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), ha dimitido este lunes de su cargo. No quiere “seguir siendo un payaso” en “este circo”, como califica el contexto que viven los sindicatos médicos, que tienen en marcha una huelga desde febrero contra el Ministerio de Sanidad para reivindicar mejores condiciones laborales que se plasmen en un estatuto propio que les diferencie del resto de los sanitarios. Sigue en #1
En un documento en el… » ver todo el comentario
Ahora en serio. En la propia noticia dice que no esperan conseguir lo que demandan, y eso que lo que demandan es que se equiparen en muchos aspectos al convenio de enfermeras. Tengo varios amigos y conocidos médicos y, sinceramente, me alegro tanto de no haber estudiado medicina porque menuda precariedad para la cantidad de años y esfuerzo necesario para tener plaza.