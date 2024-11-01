Revolución en Eurovisión: Israel irá al certamen y España quedaría fuera

La asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), reunida estos días en Ginebra, ha confirmado finalmente que Israel participará en Eurovisión 2026. La decisión, adoptada tras una votación interna que ha dividido profundamente a los países miembros (738 votos a favor y 264 en contra y 120 abstenciones), fija el mapa definitivo del festival… al menos por ahora. Países como Alemania, Italia o Austria se mantendrán en la competición, mientras que España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos —tal como anunciaron— abandonarían la edición.