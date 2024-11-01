Revolución en Eurovisión: Israel irá al certamen y España quedaría fuera

La asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), reunida estos días en Ginebra, ha confirmado finalmente que Israel participará en Eurovisión 2026. La decisión, adoptada tras una votación interna que ha dividido profundamente a los países miembros (738 votos a favor y 264 en contra y 120 abstenciones), fija el mapa definitivo del festival… al menos por ahora. Países como Alemania, Italia o Austria se mantendrán en la competición, mientras que España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos —tal como anunciaron— abandonarían la edición.
| etiquetas: eurovision , israel , españa , rtve
1) si va un país genocida, nosotros no.
2) es una puta mierda de festival.
Pero si va, mejor no compartir escenario con ellos
Menudas revoluciones que vivimos hoy en día.
Me imagino que alguna tv privada o incluso tv publica autonomica emitira el certamen, a modo de mofa de rtve.
Mi esperanza , con la mierda de festival que ha acabado siendo Eurovision a ve si fundan otro los paises que ya no irán.
Pues eso, fundemos un nuevo festival con irlanda, Belgica, Eslovenia y Turquia... que son los unicos que estan con nosotros contra Israel. Le auguro un éxito a ese festival..
Es más,la subo,una ración de calamares frescos de potera a que no vamos a Eurovisión