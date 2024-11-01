edición general
17 meneos
33 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Revolución en Eurovisión: Israel irá al certamen y España quedaría fuera

Revolución en Eurovisión: Israel irá al certamen y España quedaría fuera

La asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), reunida estos días en Ginebra, ha confirmado finalmente que Israel participará en Eurovisión 2026. La decisión, adoptada tras una votación interna que ha dividido profundamente a los países miembros (738 votos a favor y 264 en contra y 120 abstenciones), fija el mapa definitivo del festival… al menos por ahora. Países como Alemania, Italia o Austria se mantendrán en la competición, mientras que España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos —tal como anunciaron— abandonarían la edición.

| etiquetas: eurovision , israel , españa , rtve
14 3 8 K 80 actualidad
23 comentarios
14 3 8 K 80 actualidad
Comentarios destacados:    
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
A ver si es verdad
7 K 82
#8 surco
#1 No hay mal que por bien no venga.
2 K 37
laveolo #9 laveolo
Podemos sustituir el tiempo de emisión por un documental donde se enumeren todos los incumplimientos de Israel em la ONU
5 K 62
makinavaja #21 makinavaja
#9 Eso no sería un documental.. .sería una película de muchas horas de duración....
0 K 12
eaglesight1 #6 eaglesight1
Ahorro para RTVE y para los españoles.
3 K 55
#5 Suleiman
Orgullo. Mejor no colaborar con su blanqueamiento.
2 K 39
Deviance #7 Deviance
Bien por dos motivos.
1) si va un país genocida, nosotros no.
2) es una puta mierda de festival.
2 K 38
Battlestar #13 Battlestar
El articulo habla de división, pero 738 votos a favor y 264 en contra y 120 abstenciones deja claro que los que están por la decencia y la coherencia son solo unos pocos, la inmensa mayoría lo tienen claro. Eso no es estar dividido.
2 K 28
#4 Feliberto *
Espero que sea el principio del fin de esta mierda de concurso de fascistas.
1 K 27
#11 Alcalino
Hubiera preferido que no fuera un estado genocida.

Pero si va, mejor no compartir escenario con ellos
2 K 27
ingenierodepalillos #12 ingenierodepalillos
#3 Es una pena que en la E.S.O. no enseñen que los acontecimientos históricos y los cambios de paradigma son sucesiones de eventos desencadenados, que por sí solos no cambian nada, pero en conjunto, son históricamente trascendentales, no sé qué cotas de irrelevancia histórica alcanzará este gesto, lo que sé es que será más efectivo que no hacer ni eso, así que es la primera noticia que me importa sobre Eurovisión y la primera alegría que me llevo de ese… ¿festival de propaganda?
1 K 23
JuanCarVen #16 JuanCarVen
#12 #3 Me recuerda a una señora que se sentó en la parte delantera de un autobús, Rosa Parks.
1 K 25
jonolulu #2 jonolulu *
#0 Duplicada
0 K 12
El_pofesional #3 El_pofesional
#2 Pues sí. Yo en la ESO estudiaba eurovisión y quiénes iban y no iban... :palm:

Menudas revoluciones que vivimos hoy en día.
0 K 10
#14 pozz *
Vistos los numeros de la votacion, la amplia mayoria lo tiene claro...
Me imagino que alguna tv privada o incluso tv publica autonomica emitira el certamen, a modo de mofa de rtve.
0 K 8
#18 ikzuge
#14 #14 Bueno,, han dicho que no llevaran reperesentante , no que rtve no vaya emitir, Yo lo emitiría sin la actuación de Israel.Por otro lado tampoco está bien que se vea actuaciones de paises pro Israel.

Mi esperanza , con la mierda de festival que ha acabado siendo Eurovision a ve si fundan otro los paises que ya no irán.
0 K 6
#19 pozz *
#18 desde rtve han dicho que no van a emitir ninguna de las galas...

Pues eso, fundemos un nuevo festival con irlanda, Belgica, Eslovenia y Turquia... que son los unicos que estan con nosotros contra Israel. Le auguro un éxito a ese festival.. :troll:
0 K 8
#23 ikzuge
#19 Anda me he comido eso en la noticia.Pero mejor ,si, fundar otro concurso.No sé si se podría invitar a otros paises no europeos, total en eurovision ya aparecian Israel y Austaralia.
0 K 6
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
Otra opción seria presentar esta canción en eurovisión:
www.youtube.com/watch?v=i0P2Nl5VSBI



Qué vueltas da la vida, pero qué haces tú aquí
Es que ya no te acuerdas, nos vimos en Berlín
Fue una madrugada de aquel invierno hostil
En una mazmorra a punto de morir
No sabes si llorabas, de rabia o de dolor
Yo vi caer tus lágrimas entre sangre y sudor
Qué vueltas da la vida, pero qué haces tú aquí
Es que ya no te acuerdas, nos vimos en Berlín
Fue una madrugada de aquel invierno hostil
En…   » ver todo el comentario
0 K 7
Estoeslaostia #15 Estoeslaostia
Una de bravas y un par vermuts a que en el ultimo momento el Perro razona.
0 K 7
Malinois #17 Malinois
#15 cambio vermú por sidra y acepto tu apuesta.
Es más,la subo,una ración de calamares frescos de potera a que no vamos a Eurovisión
0 K 11
Estoeslaostia #20 Estoeslaostia
#17 No cambio. Añado un par de botellas de sidra.
1 K 18

menéame