edición general
23 meneos
88 clics

Revisión sistemática y metaanálisis que examina las correlaciones cognitivas y de salud mental del consumo de vídeos cortos

El resurgimiento de los vídeos cortos (SFV), popularizados por TikTok , ha transformado las plataformas de redes sociales, con funciones como Instagram Reels y YouTube Shorts que fomentan su adopción generalizada. Aunque inicialmente estaban orientados al entretenimiento, los SFV se utilizan cada vez más en la educación, las campañas políticas, la publicidad y el consumismo, pero su diseño, caracterizado por interfaces de desplazamiento infinito, ha suscitado preocupación por la adicción y las consecuencias negativas para la salud. [eng]

| etiquetas: redes sociales , tiktok , ciencia
17 6 0 K 113 ciencia
15 comentarios
17 6 0 K 113 ciencia
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Un metaanálisis de 100.000 personas confirmó lo que ya se siente después de una sesión de desplazamiento: disminución de la cognición, aumento del estrés y la ansiedad. La correlación es r = -0,34 para la atención y r = -0,33 para la ansiedad.

El mecanismo es simple. Tu cerebro anhela una resolución. Los pantalones cortos te entrenan para esperarla cada 15 segundos. Cuando la vida real exige 15 minutos de concentración sostenida para resolver un problema, tu sistema nervioso lo detecta como una amenaza.

Te desplazas para regular la incomodidad. Lo que hace que la siguiente tarea sostenida parezca aún más difícil. El círculo se estrecha.

La investigación muestra efectos moderados en 71 estudios, lo que significa que funciona en todos, independientemente de la edad o la plataforma. TikTok, Reels y Shorts tienen el mismo patrón de daño.

Tu capacidad de atención es un músculo. Cada corto que ves es una atrofia activa.
2 K 42
carademalo #4 carademalo
#1 ¿"Los pantalones cortos te entrenan"? Revisa esas traducciones automáticas...
4 K 56
#13 mcfgdbbn3 *
#1: Los pantalones cortos te entrenan para esperarla cada 15 segundos.

Voy a suponer que te refieres a los vídeos cortos. xD

Tu capacidad de atención es un músculo. Cada corto que ves es una atrofia activa.

Mi capacidad de atención siempre ha sido mínima, antes de que hubiera vídeos cortos ya lo era. Salvo que me despertase mucha curiosidad, me costaba mucho concentrarme. Incluso me llevaron a mirar y el resultado era que hay algunos tipos de personalidad que son así y…   » ver todo el comentario
1 K 24
ewok #14 ewok
#1 Y quien dice shorts, dice boxers... :roll:
0 K 12
sorrillo #5 sorrillo
#1 Cuando la vida real exige 15 minutos de concentración sostenida para resolver un problema

Hoy en día bastan 15 segundos para pedirle a la IA que lo resuelva.
0 K 11
Pertinax #6 Pertinax *
#1 No me queda claro si esto lo tenemos que mover en las redes o no. Tú nos dirás.
0 K 11
tdgwho #2 tdgwho
De lo que se come se cria.

nos quedamos todos cortos
0 K 10
#3 cocococo
Será por eso que cada día que amanece la cantidad de gente subnormal crece.
0 K 7
#7 Mustela *
#0 [EN/ING]

edito: vale, puesto en entradilla, aún así si cabe en el título mejor :-P
0 K 10
mahuer #8 mahuer
Esto ya se lleva diciendonhace tiempo.
en.wikipedia.org/wiki/Brain_rot
1 K 25
#9 lectordigital
Me recuerdan a los gifs animados de principios del año 2000 que se intercambiaban en disquettes y primeras etapas de internet..
0 K 10
#11 La_fruta_de_ayuso
#9 en esa época tenías que saber cómo poner el disquete y abrirlo, los imbeciles de ahora no saben ni darle al botón de mi pc
0 K 7
#10 La_fruta_de_ayuso
desde que salió lo digo y lo diré el SUBNORMALIZADOR de TIKTOK
0 K 7
tarkovsky #12 tarkovsky
Para saber un poco más de este asunto recomiendo este libro: www.casadellibro.com/libro-el-valor-de-la-atencion-por-que-nos-la-roba . Si os es posible, leedlo en papel
0 K 10
Gry #15 Gry
Es algo como esto pero voluntario:  media
0 K 15

menéame