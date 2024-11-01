Revisión sistemática y metaanálisis que examina las correlaciones cognitivas y de salud mental del consumo de vídeos cortos

El resurgimiento de los vídeos cortos (SFV), popularizados por TikTok , ha transformado las plataformas de redes sociales, con funciones como Instagram Reels y YouTube Shorts que fomentan su adopción generalizada. Aunque inicialmente estaban orientados al entretenimiento, los SFV se utilizan cada vez más en la educación, las campañas políticas, la publicidad y el consumismo, pero su diseño, caracterizado por interfaces de desplazamiento infinito, ha suscitado preocupación por la adicción y las consecuencias negativas para la salud. [eng]