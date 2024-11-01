Revisión sistemática y metaanálisis que examina las correlaciones cognitivas y de salud mental del consumo de vídeos cortos

El resurgimiento de los vídeos cortos (SFV), popularizados por TikTok , ha transformado las plataformas de redes sociales, con funciones como Instagram Reels y YouTube Shorts que fomentan su adopción generalizada. Aunque inicialmente estaban orientados al entretenimiento, los SFV se utilizan cada vez más en la educación, las campañas políticas, la publicidad y el consumismo, pero su diseño, caracterizado por interfaces de desplazamiento infinito, ha suscitado preocupación por la adicción y las consecuencias negativas para la salud. [eng]
El mecanismo es simple. Tu cerebro anhela una resolución. Los pantalones cortos te entrenan para esperarla cada 15 segundos. Cuando la vida real exige 15 minutos de concentración sostenida para resolver un problema, tu sistema nervioso lo detecta como una amenaza.
Te desplazas para regular la incomodidad. Lo que hace que la siguiente tarea sostenida parezca aún más difícil. El círculo se estrecha.
La investigación muestra efectos moderados en 71 estudios, lo que significa que funciona en todos, independientemente de la edad o la plataforma. TikTok, Reels y Shorts tienen el mismo patrón de daño.
Tu capacidad de atención es un músculo. Cada corto que ves es una atrofia activa.
Voy a suponer que te refieres a los vídeos cortos.
Tu capacidad de atención es un músculo. Cada corto que ves es una atrofia activa.
Mi capacidad de atención siempre ha sido mínima, antes de que hubiera vídeos cortos ya lo era. Salvo que me despertase mucha curiosidad, me costaba mucho concentrarme. Incluso me llevaron a mirar y el resultado era que hay algunos tipos de personalidad que son así y… » ver todo el comentario
Hoy en día bastan 15 segundos para pedirle a la IA que lo resuelva.
nos quedamos todos cortos
edito: vale, puesto en entradilla, aún así si cabe en el título mejor
