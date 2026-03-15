edición general
8 meneos
340 clics
Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026

| etiquetas: política , elecciones , castilla y león , escrutinio
6 2 0 K 88 politica
14 comentarios
6 2 0 K 88 politica
Comentarios destacados:      
Mildranx #1 Mildranx
Una vez mas SALF supera a pudimos...
4 K 59
#10 Eukherio
#1 Noticia cojonuda para la izquierda. Alvise está dividiendo más a la derecha que Iglesias a la izquierda. Ahora ya hasta se aleja del 2%.
2 K 36
anarion321 #7 anarion321
Pudimos tiene una desproporción de tertulianos en TV haciendoles propaganda y ni con esas se sostienen.

Van a tener más tertulianos que escaños.
4 K 48
FunFrock #9 FunFrock
#7 mientras pueda mantener su chalet...
2 K 26
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#0 Duplicada. Ya ha salido en diariored :professor:
2 K 45
Battlestar #5 Battlestar *
#3 Pero este es más aseptico, son los resultados a pelo, sin sesudos y detallados analisis :troll:
2 K 37
Battlestar #4 Battlestar
Simplemente, por tener los resultados a la vista, a falta de decidir un escaño
PP 33 (+2) 35,5%
PSOE 30 (+2) 30,9%
VOX 14 (+ 1) 18,9%
UPL (3 =) 4,3%
XAV (1 =) 0,9%
SY 1 (- 2) 0,7%

Luego ya que cada cual saque sus conclusiones.
2 K 40
manzitor #8 manzitor
#4 La foto completa la veremos con el % de todos los partidos, por aquello de arrearle a la memez de las actuales circunscripciones electorales.
0 K 11
#13 NeuronaSur
#4 La izquierda murió.
0 K 9
perrico #12 perrico
Podemos se tiene que hacer mirar lo de evitar la unidad de la izquierda.
0 K 12
#14 NanakiXIII
#12 por? la izquierda se está uniendo... en el PSOE :shit:
0 K 7
#2 Eukherio
33 PP - 30 PSOE. Normal que estuviesen preocupados.
0 K 8
Trifasico #6 Trifasico
#2 Esto es lo verdaderamente preocupante: VOX 14
1 K 24
#11 Eukherio
#6 Teniendo en cuenta los precedentes tampoco tan mal. Parece que lo del discurso genérico y sacar a Abascal mucho no les sirvió de tanto esta vez. Yo pensé que solo pincharían cuando gobernasen, pero igual ya cansan ahora.
0 K 8

menéame