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Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026
Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026
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#1
Mildranx
Una vez mas SALF supera a pudimos...
4
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#10
Eukherio
#1
Noticia cojonuda para la izquierda. Alvise está dividiendo más a la derecha que Iglesias a la izquierda. Ahora ya hasta se aleja del 2%.
2
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36
#7
anarion321
Pudimos tiene una desproporción de tertulianos en TV haciendoles propaganda y ni con esas se sostienen.
Van a tener más tertulianos que escaños.
4
K
48
#9
FunFrock
#7
mientras pueda mantener su chalet...
2
K
26
#3
cenutrios_unidos
#0
Duplicada. Ya ha salido en diariored
2
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45
#5
Battlestar
*
#3
Pero este es más aseptico, son los resultados a pelo, sin sesudos y detallados analisis
2
K
37
#4
Battlestar
Simplemente, por tener los resultados a la vista, a falta de decidir un escaño
PP 33 (+2) 35,5%
PSOE 30 (+2) 30,9%
VOX 14 (+ 1) 18,9%
UPL (3 =) 4,3%
XAV (1 =) 0,9%
SY 1 (- 2) 0,7%
Luego ya que cada cual saque sus conclusiones.
2
K
40
#8
manzitor
#4
La foto completa la veremos con el % de todos los partidos, por aquello de arrearle a la memez de las actuales circunscripciones electorales.
0
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11
#13
NeuronaSur
#4
La izquierda murió.
0
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9
#12
perrico
Podemos se tiene que hacer mirar lo de evitar la unidad de la izquierda.
0
K
12
#14
NanakiXIII
#12
por? la izquierda se está uniendo... en el PSOE
0
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7
#2
Eukherio
33 PP - 30 PSOE. Normal que estuviesen preocupados.
0
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8
#6
Trifasico
#2
Esto es lo verdaderamente preocupante: VOX 14
1
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24
#11
Eukherio
#6
Teniendo en cuenta los precedentes tampoco tan mal. Parece que lo del discurso genérico y sacar a Abascal mucho no les sirvió de tanto esta vez. Yo pensé que solo pincharían cuando gobernasen, pero igual ya cansan ahora.
0
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Van a tener más tertulianos que escaños.
PP 33 (+2) 35,5%
PSOE 30 (+2) 30,9%
VOX 14 (+ 1) 18,9%
UPL (3 =) 4,3%
XAV (1 =) 0,9%
SY 1 (- 2) 0,7%
Luego ya que cada cual saque sus conclusiones.