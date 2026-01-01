edición general
4 meneos
15 clics
La republicana MAGA, Laurent Boebert, sugiere que el veto de Donald Trump podría ser una «represalia» por los archivos de Epstein (Eng)

La republicana MAGA, Laurent Boebert, sugiere que el veto de Donald Trump podría ser una «represalia» por los archivos de Epstein (Eng)

Boebert ha sido muy vocal criticando al presidente Donald Trump tras el veto de un proyecto de ley que permitiría ampliar o facilitar la financiación de un proyecto de agua potable en su distrito de Colorado. Ella afirmó que el veto del proyecto de agua que beneficiaría a miles de residentes rurales es una traición política y podría ser “castigo político por su postura previa en otros temas como la transparencia de los archivos de Epstein”. Dijo que negar acceso a agua limpia a personas en el sureste de Colorado es “contrario a American First”

| etiquetas: laurent boebert , epstein , lista epstein , trump , agua potable , maga
3 1 0 K 55 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 55 actualidad
#2 Leclercia_adecarboxylata *
Está mal puesta la tilde, es républicana.

Y entonces... Mi comentario dejó de tener sentido, identidad, sólo vacío en este inmenso cosmos...
1 K 26
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
@themarquesito otra como Marjorie Taylor Greene xD
0 K 20
themarquesito #3 themarquesito
#1 A esta le ha costado bastante más caer en la cuenta
1 K 40
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#3 que no se pase de frenada con el jefe y la lista Epstein que le cuesta su carrera política
0 K 20

menéame