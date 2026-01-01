La republicana MAGA, Laurent Boebert, sugiere que el veto de Donald Trump podría ser una «represalia» por los archivos de Epstein (Eng)

Boebert ha sido muy vocal criticando al presidente Donald Trump tras el veto de un proyecto de ley que permitiría ampliar o facilitar la financiación de un proyecto de agua potable en su distrito de Colorado. Ella afirmó que el veto del proyecto de agua que beneficiaría a miles de residentes rurales es una traición política y podría ser “castigo político por su postura previa en otros temas como la transparencia de los archivos de Epstein”. Dijo que negar acceso a agua limpia a personas en el sureste de Colorado es “contrario a American First”