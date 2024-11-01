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Reportan explosiones en la refinería de petróleo de Lavan, en Irán, tras el alto el fuego [EN]

Reportan explosiones en la refinería de petróleo de Lavan, en Irán, tras el alto el fuego [EN]

Según informó el miércoles la agencia de noticias Mehr, se registraron varias explosiones en la refinería de petróleo de Lavan, en la isla iraní del mismo nombre.

| etiquetas: irán , petróleo , guerra
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
makinavaja #1 makinavaja
Si es que confiar en algo de EEUU e Israel.... :troll:
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#10 Onaj
#1 Tanto Israel como Irán se tiraron pepinos 15 minutos después de anunciar la tregua.

Igual no les avisaron.
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Malaguita #3 Malaguita
Ha sido Israel, seguro. Es el gran perdedor del acuerdo, harán lo que sea por dinamitarlo, de hecho ya lo hicieron el año pasado lanzando una andanada brutal de misiles justo antes de que entrara en vigor el alto el fuego.
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tricionide #2 tricionide
papel mojado todos los tratos con Israel y USA
2 K 36
Connect #5 Connect
A ver lo que tarda Israel en romper el alto el fuego y luego dar la callada por respuesta. Que es lo que suelen hacer. No dicen nada como unas ratas.
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XtrMnIO #7 XtrMnIO
Pues ya saben los iraníes que tienen que apuntar hacia sionistas que ocupan en Palestina, han sido ellos.
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sat #4 sat
Para sorpresa de nadie. A ver cuanto tardamos en enterarnos de que un poco antes de las palabras de Trump, alguien compró o vendió algo y se forró usando información privilegiada.
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josde #9 josde *
Israel especialista en sabotear todo lo que sean acuerdos, ya lo ha echo en Gaza muchas veces y ahora según ese acuerdo tiene que parar la invasión de Líbano, ya ha comunicado que no lo va a hacer.
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devilinside #6 devilinside
Normal, si están negociando, hay ataques, como siempre
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#8 pericoporro
Alguien con información privilegiada tiene que estar ganando mucha pasta en los mercados financieros a costa de la muerte de muchos seres humanos.
(está película ya la he visto yo más veces)
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menéame