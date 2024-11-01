edición general
Reportan disparos cerca del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela

Tras la asunción de Delcy Rodríguez en el transcurso de la tarde, en la noche de este lunes 5 de enero, habitantes de la ciudad de Caracas (Venezuela) reportan un tiroteo luego de que distintos usuarios en redes sociales registraran en vídeo decenas de detonaciones y luces sobre el Palacio de Miraflores, apreciándose en alguno de ellos el movimiento de efectivos militares, y sin que hasta ahora se haya confirmado la causa del incidente. Habrían vuelos de drones, aunque no se sabe si son venezolanos o estadounidenses.

11 comentarios
jm22381 #1
¿Golpe de estado? ¿Militares tratando de tirar drones de un segundo ataque de EEUU? :tinfoil:
Drones sobrevuelan el Ministerio del Interior talcualdigital.com/reportan-disparos-en-miraflores-y-drones-sobrevolan

Findeton #3
Ya lo dije, se iban a matar entre si Delcy y Diosdado.

Pacofrutos #9
Ofú, verás tú al final...  media

alfre2 #2
Sí, están tratando de repelerlos, al parecer.

#8 guillersk
Puto tromp la que ha liado :troll: + :popcorn: :popcorn:

#6 ldoes
Qué bien EE.UU, qué intervención tan positiva.

#10 pozz
Me tiro a la piscina... Disodado intentando quitarse a Delcy. :shit:

ostiayajoder #4
Probablemente sea mentira y sea la oposicion tratando de soliviantar a las masas....

Estas cosas se hacen asi, normalmente...

Findeton #5
#4 Mentira no es, se veían y escuchaban disparos.

#7 guillersk
Los chavistas quieren morir matando


