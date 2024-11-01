Reportan disparos cerca del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela  

Tras la asunción de Delcy Rodríguez en el transcurso de la tarde, en la noche de este lunes 5 de enero, habitantes de la ciudad de Caracas (Venezuela) reportan un tiroteo luego de que distintos usuarios en redes sociales registraran en vídeo decenas de detonaciones y luces sobre el Palacio de Miraflores, apreciándose en alguno de ellos el movimiento de efectivos militares, y sin que hasta ahora se haya confirmado la causa del incidente. Habrían vuelos de drones, aunque no se sabe si son venezolanos o estadounidenses.