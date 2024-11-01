Reparan ahora en lo que dijo Feijóo de su teléfono móvil: 'No nos ha quedado nada claro'  

En laSexta han elaborado un reportaje que no deja de compartirse por redes sociales sobre los mensajes que presentó Feijóo a la jueza "porque no nos ha quedado nada claro si los tiene o no, o si ha cambiado de teléfono o no ha cambiado". A las 12:48, Feijóo dijo: "No he borrado los mensajes. No he cambiado de móvil. Le he dado todos los mensajes [a la jueza]". A las 12:53, Feijóo dijo: "Hace unas semanas me cambiaron el teléfono. Se me averió el anterior. No sabía que me iban a pedir los mensajes.
| etiquetas: feijóo , mensajes , teléfono móvil
No hay otra explicación.