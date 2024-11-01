edición general
24 meneos
144 clics
Reparan ahora en lo que dijo Feijóo de su teléfono móvil: 'No nos ha quedado nada claro'

Reparan ahora en lo que dijo Feijóo de su teléfono móvil: 'No nos ha quedado nada claro'  

En laSexta han elaborado un reportaje que no deja de compartirse por redes sociales sobre los mensajes que presentó Feijóo a la jueza "porque no nos ha quedado nada claro si los tiene o no, o si ha cambiado de teléfono o no ha cambiado". A las 12:48, Feijóo dijo: "No he borrado los mensajes. No he cambiado de móvil. Le he dado todos los mensajes [a la jueza]". A las 12:53, Feijóo dijo: "Hace unas semanas me cambiaron el teléfono. Se me averió el anterior. No sabía que me iban a pedir los mensajes.

| etiquetas: feijóo , mensajes , teléfono móvil
17 7 1 K 315 Fakejóo
7 comentarios
17 7 1 K 315 Fakejóo
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
"Un gallego en una escalera no se sabe si sube o baja" y en el caso de Feijóo si ha cambiado de móvil o no. O puede que sea cosa del lema del PP "mentir no es ilegal" y no le importe decir una cosa y cinco minutos después todo lo contrario, sabe que pocos de sus votantes tienen la capacidad de darse cuenta y, a quienes se dan cuenta, les importa una soberana mierda que mienta. De hecho prefieren que mienta.
6 K 101
johel #5 johel *
#1 Ya lo dijo el aludido y lo respaldaron sus palmeros;  media
1 K 25
Deviance #3 Deviance
La duda es si Charles Meizon lo tenia en la agenda como A. Nuñez Feijoo o como Anotop At :roll: :-D xD :troll:
2 K 43
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Porque es un puto mentiroso compulsivo, como ya lo fue en Galicia. Ese móvil está con los discos duros famosos del PP.
1 K 22
io1976 #7 io1976
A sus votantes le vale, la mentira descarada, la indolencia, la chulería, la psicopatía, la inutilidad, la corrupción... y les vale porque ellos tienen la misma catadura moral, ellos en su lugar serían igual de chorizos y sinvergüenzas.
No hay otra explicación.
1 K 14
Yoryo #4 Yoryo
No tenían las compañías la obligación de guardar datos durante un tiempo, precisamente ahora vendría perfecto que se los pidieran y si no... el responsable a la cárcel, después Feijoo.
0 K 10
#6 owiks
Quizás habría que preguntarle a su amigo el narcotraficante.
0 K 6

menéame