clics
"Reír por no llorar": el descacharrante análisis de Jon Stewart sobre la falta de excusas de Trump para atacar Venezuela
El sketch, emitido en The Daily Show, ha causado furor en redes y muchos son los que han querido compartirlo.
etiquetas
reír
llorar
descacharrante
análisis
jon stewart
trump
politica
Pertinax
Diría que Stewart de lo que se ríe en todos sus monólogos no es de la ausencia de excusas, sino de que su única excusa es el petróleo. No de que Trump utilice antiguas excusas para restablecer libertades anulando dictadores: sino del petróleo como única excusa.
Y Delcy a las palmas. Entre ellos se entienden.
Y Delcy a las palmas. Entre ellos se entienden.