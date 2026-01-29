edición general
Reino Unido limitará lo que cobran los propietarios por el alquiler del suelo con viviendas

El Ejecutivo laborista de Keir Starmer ha decidido establecer un límite de 250 libras (288 euros) de renta anual que cobrarán los dueños de los suelos donde se encuentran construidos pisos que se ofrecen bajo el régimen de ‘leasehold’, a medio camino entre la propiedad y el alquiler. Lo que se compra es el derecho de uso a vivir en el piso por un tiempo determinado (de 99 a 999 años), pero no se cuenta con la plena propiedad del inmueble. Alrededor de 4 millones de hogares en Inglaterra y Gales pagan una cuota anual por los terrenos

HeilHynkel #3 HeilHynkel
A ver .. el tema de leaseholder es una cosa medieval pero que sigue vigente en parte del territorio de los pérfidos.

Significa que el terreno es propiedad de un maganete (Carlos III, el duque de no se cuantos, etc ...) y te arrienda el terreno por una serie de años (renovables) donde construyes.

Creo que alguna mierda de estas quedaba por Cataluña pero no tan exageradas.
Kyoko #5 Kyoko
#3 Un historiador describió al Reino Unido como ese país donde si un pueblo allá por el s. XII acordó regalar 4 gallinas al rey cada año, te puedes jugar el sueldo que lo continúan haciendo a dia de hoy.
Mark_ #10 Mark_
#3 esto ocurre en Indonesia, al menos en ciertas islas. La propiedad del terreno siempre tiene que ser de un indonesio, que te lo alquila por X años. Luego si el contrato no se prolonga, lo que haya dentro es del propietario del terreno.
asola33 #12 asola33
#3 En Catalunya se llamaba "el cens". Yo recuerdo haber hecho un pago de un familiar pero era un precio muy pequeño, casi simbólico. No se si aún sigue.
kkmonokk #14 kkmonokk
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
angelitoMagno #9 angelitoMagno
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
#7 ddomingo *
www.google.com/amp/s/www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-65562187
#4 HangTheRich
#6 rbrn
angelitoMagno #8 angelitoMagno
ElBeaver #11 ElBeaver
#8 A ver, te lo explico de forma super clara y sin rodeos. El leasehold es basicamente un sistema donde tu no compras la propiedad para siempre, sino que compras el derecho a usarla por un tiempo larguisimo. Es como un alquiler de muy larga duracion por el que pagas casi todo el dinero por adelantado.

En el Reino Unido, lo mas usual y lo que te vas a encontrar casi siempre si buscas un piso o apartamento es el leasehold de 125 años. Es el estandar en la mayoria de los edificios. Si compras una…   » ver todo el comentario
Penetrator #13 Penetrator *
