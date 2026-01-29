Reino Unido limitará lo que cobran los propietarios por el alquiler del suelo con viviendas

El Ejecutivo laborista de Keir Starmer ha decidido establecer un límite de 250 libras (288 euros) de renta anual que cobrarán los dueños de los suelos donde se encuentran construidos pisos que se ofrecen bajo el régimen de ‘leasehold’, a medio camino entre la propiedad y el alquiler. Lo que se compra es el derecho de uso a vivir en el piso por un tiempo determinado (de 99 a 999 años), pero no se cuenta con la plena propiedad del inmueble. Alrededor de 4 millones de hogares en Inglaterra y Gales pagan una cuota anual por los terrenos