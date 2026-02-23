edición general
Reforman un piso de 78 metros cuadrados para instalar ocho habitaciones compartiendo ventanas

Reforman un piso de 78 metros cuadrados para instalar ocho habitaciones compartiendo ventanas

Una vivienda en Alicante de 60.000 euros se hace viral por dividir sus estancias con tabiques que comparten ventanas en un espacio reducido.

skaworld
Yo ahi veo mucha altura aun pueden sacar 16 habitaciones haciendo separacion vertical
Icelandpeople
#1 Con literas triples caben 24 sin problema.
Verdaderofalso
#2 podrías ser empresario si quisieras, te veo potencial
Icelandpeople
#3 Gracias, no tiene mérito. Nacido en España, ladrillo por cerebro y catedrático de fútbol.
#11 Abajo *
#1 #2 #3 La realidad es mucho peor de lo que sale en este pseudomedio. Lo último que he visto son locales zulo, sin ventanas, que se alquilan como "albergues" y consiste en habitaciones llenas de litereras (como la de los programas de las peores cárceles del mundo) que va con la primera cama casi a ras de suelo y la superior casi pegada al techo y luego un baño que es un wáter y una hilera de duchas (5 o 6)... Los están anunciando como albergues en paginas tipo wallapop y milanuncios para ir sólo a dormir y ducharse. A unos 400€ la cama. Los muy pájaros ponen los anuncios y los quitan rápidamente. A ver si algún día cazo alguno, hago capturas y las subo.
skaworld
#2 Hombre es que aqui hablamos de habitaciones, de esas puedes poner 16 a lo sumo porque no somos animales y la avaricia tiene un limite, luego si eso ya ponemos literas en cada habitacion y cobramos 32 alquileres a habitacion compartida.
Icelandpeople
#5 Las habitaciones ahora son para profesionales y licenciados.

Esto son plazas de sueño para trabajadores no cualificados.

Hay que empezar a hablar de plazas de sueño sin complejos.
ummon
#5 Si te lo montas bien salen 64, solo tienes que buscarte 32 que trabajen en el turno de noche y 32 de turno de día...
skaworld
#14 Al final, a potencias de dos
galen
#14 media jornada de trabajo, poco me parece.
ummon
#2 Aficionados... En la novela la guerra de los mercaderes (ojo que es de 1984), una gran empresa alquila los peldaños de su escalera para que la gente duerma...
ur_quan_master
#2 En tres turnos... que si no perdemos dinero.
Gandark_S1rk
nichos, se llaman nichos
Dragstat
Aumentan la rentabilidad del negocio y van a tener una cola de personas dispuestas a meterse en esos zulos. Lo raro es que alquilen pisos enteros y con contratos por años en zonas tensionadas según avanza la distopía. Y porque no permiten las viviendas ataúd.
Atusateelpelo
Veras tu la que se va a liar cuando en una habitacion quieran bajar las persianas y en la otra subirlas...:popcorn:
jonolulu
Pintan directamente el ladrillo, que si le dan yeso pierden espacio y en vez de 8 habitaciones salen 7
HeilHynkel
En algún hotel en la zona de cerca de Hyde Park más enano he estado yo.
makinavaja
Por lo menos les toca un trozo de ventana por habitación... yo he visto habitaciones en alquiler sin ventanas...
omega7767
había que meter al dueño y 20 familiares a vivir ahí
kastanedowski
y el video?
