Récord de beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años en plena ofensiva de la OCDE para eliminarlo

Récord de beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años en plena ofensiva de la OCDE para eliminarlo

En 2025 se registró una media de 545.393 personas cobrando subsidio, 4,7% más que en 2024,pese a que el paro registrado descendió un 4,5%.El 84%, beneficiarios del de mayores de 52, un récord polémico por si sus condiciones son un desincentivo para búsqueda de empleo y un "puente de plata" para la jubilación anticipada. Cuestión que está bajo la lupa de OCDE, que considera que su que su diseño contribuye a "estancar" el desempleo sénior e insiste en "repensar" la ayuda.Aunque sus propuestas para ello supondrían, en la práctica, su desaparición

Rogue #2 Rogue
Nadie quiere contratar a personas mayores, pero tampoco a jóvenes sin experiencia.
No sé que coño quieren!
#3 cybermouse
#2 Pues eso, si esque está en su mano, coño, que hagan ofertas de trabajo a mayores de 52 años y luego ya hablamos
Mixtape96 #6 Mixtape96
#2 inmigrantes sin papeles para poder explotarlos bien.
ochoceros #20 ochoceros
#2 Lo que dice #6, inmigrantes sin papeles para que el empresaurio no tenga que pagar la parte que le toca al estado.

Y si de paso le puede pagar menos que el mínimo por su situación de especial vulnerabilidad, miel sobre hojuelas para él.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#2 Esclavos que trabajen gratis.
ummon #9 ummon
#2 Lo que quieren ya lo dejó muy claro una figura del PP hace a años a grito limpio en el congreso: "Que se jodan"...
#11 Setis
#2 Jóvenes de 22 años con 15 años de experiencia en una tecnología que salió hace 4 años, que cobren el SMI y que salgan de la oficina después del jefe, al menos a las 9 de la noche.
#13 Tok_Tok
#2 IA :troll:
#21 Jesucripto
#13 En la vieja factoría IA IA oh! :troll:
pitercio #1 pitercio *
Menuda panda de hijosdeputa. Lo único que salva el declive total de la sociedad laboral. La OCDE sí que habría que eliminarla.
Ya sabéis uno de los objetivos de la Internacional fascista en cuanto trinquen poder estatal.
#5 luzer
#1 yo si creo que merece una modificación. No es de recibo que en esas circunstancias se este cotizando un 125% de la base minima que son 1.726,5€ mientras alguien que currando 40 horas a la semana puede estar cotizando la base minima que son 1.381,20€. Se intento corregir y la izquierda se negó.
pitercio #14 pitercio
#5 la base mínima es tan basura que alguien con al menos un año en el mundo laboral debería estar ya un 50% por encima.
#15 Selection
#14 Da igual, no puedes hacer que alguien desde casa cotice más que alguien trabajando.

Punto final, es una discusión completamente tajante, no se puede permitir eso.
pitercio #16 pitercio
#15 lo que no se puede permitir son sueldos de miseria.
fofito #18 fofito *
#15

Espero ansioso una movilización general de los trabajadores de este pais exigiendo un aumento de los salarios de al menos un 30%.

Todo lo que no sea eso es aspirar a extender al resto de la sociedad la misma miseria que no se está dispuesto a luchar y eliminar para uno mismo

Hay que ser tajante con eso ,no es discutible.
#4 trasparente
Cada vez es más frecuente que te despidan con mas de 50 años, y no encuentras otro curro ni pa Dios, nadie quiere contratar a gente con más de 50 años.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#4

Si quieren, pero lo que no quieren es pagarles. Si les das un escape, no pueden presionar igual.
obmultimedia #17 obmultimedia
#10 No, no quieren, la gente de mas de 50 años es mas propensa a ir mas al medico y esto a los empresarios no les gusta por lo del absentismo y tal.
hazardum #8 hazardum *
En muchos sectores, quedarse en paro con mas de 50 es la muerte laboral, por lo que es lógico que haya ayudas, que pueden quizá reducir la base de cotización, puede, pero si quitan el subsidio entero va a ser jodido para mucha gente, y el importe tampoco es para tirar cohetes.
#12 luzer *
#8 Te contaré lo que conozco del tema. Trabajo en una fabrica con un contrato estacional unos 3 ó 4 meses en navidad (fijo-discontinuo). La mayoría del personal son mujeres con este tipo de contrato que no trabajan el resto del año y cobran el subsidio. Muchos son matrimonios que el marido son peones indefinidos en la misma fabrica u otras y cobran el SMI. Pues la jubilación de las mujeres será mayor que la de los hombres que trabajan 40 horas a la semana. Pero no te lo pierdas, salen plazas de indefinido en la misma a las que tendrían acceso por convenio antes que gente de fuera, y no se presentan.
Sikorsky #24 Sikorsky
#8 Pues en lugar de darle paguita y cotizar por valor de 1700€, bien podrían crear incentivos fiscales para las empresas que contraten a estas personas de +50 años de forma que paguen menos a la SS.

Y ojo que estoy seguro que mi comentario es tremendamente simplista y debe haber ochocientas mil aristas que no conozco, pero creo que es una dirección que se debe explorar: ayudar al ciudadano mediante incentivos y no mediante pagas.
vicus. #19 vicus. *
Para los fachapobres que están cobrando el subsidio, tranquilos que esto con Frijolito y Pagascal te lo arreglan
Sikorsky #23 Sikorsky
Con 480€ absolutamente nadie puede vivir. Eso significa que probablemente esa ayuda sea completada de alguna forma en B. Eso no debería ser así.
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
La de gente que conozco cobrando el subsidio y cotizando por 1700 euros. Un chollo en toda regla.
#25 PeloPene
Menudo puente de plata la miseria que pagan. Qué hdps
