Récord de beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años en plena ofensiva de la OCDE para eliminarlo

En 2025 se registró una media de 545.393 personas cobrando subsidio, 4,7% más que en 2024,pese a que el paro registrado descendió un 4,5%.El 84%, beneficiarios del de mayores de 52, un récord polémico por si sus condiciones son un desincentivo para búsqueda de empleo y un "puente de plata" para la jubilación anticipada. Cuestión que está bajo la lupa de OCDE, que considera que su que su diseño contribuye a "estancar" el desempleo sénior e insiste en "repensar" la ayuda.Aunque sus propuestas para ello supondrían, en la práctica, su desaparición
| etiquetas: subsidio mayores 52 , ocde
No sé que coño quieren!
Y si de paso le puede pagar menos que el mínimo por su situación de especial vulnerabilidad, miel sobre hojuelas para él.
Ya sabéis uno de los objetivos de la Internacional fascista en cuanto trinquen poder estatal.
Punto final, es una discusión completamente tajante, no se puede permitir eso.
Espero ansioso una movilización general de los trabajadores de este pais exigiendo un aumento de los salarios de al menos un 30%.
Todo lo que no sea eso es aspirar a extender al resto de la sociedad la misma miseria que no se está dispuesto a luchar y eliminar para uno mismo
Hay que ser tajante con eso ,no es discutible.
Si quieren, pero lo que no quieren es pagarles. Si les das un escape, no pueden presionar igual.
Y ojo que estoy seguro que mi comentario es tremendamente simplista y debe haber ochocientas mil aristas que no conozco, pero creo que es una dirección que se debe explorar: ayudar al ciudadano mediante incentivos y no mediante pagas.