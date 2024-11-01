Récord de beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años en plena ofensiva de la OCDE para eliminarlo

En 2025 se registró una media de 545.393 personas cobrando subsidio, 4,7% más que en 2024,pese a que el paro registrado descendió un 4,5%.El 84%, beneficiarios del de mayores de 52, un récord polémico por si sus condiciones son un desincentivo para búsqueda de empleo y un "puente de plata" para la jubilación anticipada. Cuestión que está bajo la lupa de OCDE, que considera que su que su diseño contribuye a "estancar" el desempleo sénior e insiste en "repensar" la ayuda.Aunque sus propuestas para ello supondrían, en la práctica, su desaparición